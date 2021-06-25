Лунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дни / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на июль 2021 года подскажет, когда лучше всего стричь волосы в июле – чтобы стрижка принесла пользу.

В середине лета волосы необходимо беречь от слишком интенсивных солнечных лучей – чтобы не выгорели и с волосяной структурой не нажить себе проблем. Это не всегда удается, поэтому летняя стрижка может стать настоящим спасением и для волос (подрезать проблемные кончики), и для самой владелицы шикарной шевелюры (если с длинными волосами стало слишком жарко). Но для стрижки важно выбрать правильный день.

Если делать стрижку, когда Луна убывает – то волосы потом станут расти медленнее. С одной стороны, это хорошо: прическа дольше сохранит свою форму. С другой – не очень: ждать возможности снова обновить свой имидж придется дольше.

Во время фазы роста Луны и волосы, и ногти отрастают гораздо быстрее. В это время лучше всего делать стрижку, если нужно обновить структуру волос, оздоровить их. Вместо проблемных, ослабленных сухих волос отрастут здоровые и крепкие.

Главред узнал, когда стричь волосы в июле согласно с фазами Луны.

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1 июля 2021 (четверг): 21 лунные сутки с 00:32

Луна убывает в Овне

После стрижки могут начать выпадать волосы.

Зато полезно проводить оздоровительные процедуры и делать окрашивание. Краситься лучше в светлые тона: это привлечет к человеку нужных людей.

2 июля 2021 (пятница): 22 лунные сутки с 00:41

Луна в Овне в фазе третья четверть

Лучше не стричься в этот день – но полезно укреплять волосы.

3 июля 2021 (суббота): 23 лунные сутки с 00:50

Луна убывает в Овне

После стрижки могут начать выпадать волосы. Также стрижка может спровоцировать неприятности в жизни.

4 июля 2021 (воскресенье): 24 лунные сутки с 01:00

Луна убывает в Тельце

Благоприятный день для стрижки: улучшится состояние волос. К тому же стрижка подарит энергию и привлечет внимание противоположного пола.

5 июля 2021 (понедельник): 25 лунные сутки с 01:12

Луна убывает в Тельце

Стрижка поможет кардинально изменить внешний вид в лучшую сторону.

6 июля 2021 (вторник): 26 лунные сутки с 01:27

Луна убывает в Близнецах

Неблагоприятный день: ухудшится не только здоровье волос, но и психологическое состояние.

7 июля 2021 (среда): 27 лунные сутки с 01:47

Луна убывает в Близнецах

После стрижки волосы могут стать непослушными – зато новая прическа усилит харизму и обаяние: окружающие непременно оценят подобные перемены.

8 июля 2021 (четверг): 28 лунные сутки с 02:15

Луна убывает в Раке

Неблагоприятный день для стрижки – как с точки зрения влияния на здоровье волос, так и с точки зрения кармической продолжительности жизни.

9 июля 2021 (пятница): 29 лунные сутки с 02:55

Луна убывает в Раке

Неблагоприятный день: форма новой прически окажется неудачной, а сама прическа подорвет уверенность в себе.

10 июля 2021 (суббота): 30 лунные сутки с 03:49, Новолуние – в 04:18

Луна убывает в Раке

По поверью, сколько волос человек сегодня потеряет – на столько лет его жизнь сократится. Поэтому волосы лучше не трогать – разве что провести питательные и оздоровительные процедуры.

Красить волосы можно только натуральными красителями.

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11 июля 2021 (воскресенье): 2 лунные сутки с 04:46

Луна растет во Льве

Благоприятный день: волос станут лучше расти, а стрижка усилит приток энергии и укрепит здоровье тела.

12 июля 2021 (понедельник) 3 лунные сутки с 06:12

Луна растет во Льве

В этот день получится денежная стрижка: новая прическа привлечет в жизнь финансовую энергию. Сами волосы станут гуще и более здоровыми.

13 июля 2021 (вторник): 4 лунные сутки с 7:33

Луна растет в Деве

Здоровье волос улучшится – но могут сорваться задуманные планы.

При этом полезно краситься растительными красителями в естественный оттенок – это привлечет деньги.

14 июля 2021 (среда): 5 лунные сутки с 8:56

Луна растет в Деве

Поход к стилисту вдохновит на новые подвиги. Волосы после стрижки будут быстрее расти и станут хорошо держать форму.

Окрашивание волос натуральными красителями привлечет в жизнь деньги.

15 июля 2021 (четверг): 6 лунные сутки с 10:19

Луна растет в Весах

Прекрасный день для стрижки и окрашивания: новая прическа укрепит здоровье волос и организма в целом. Также смена имиджа привлечет в жизнь деньги.

16 июля 2021 (пятница): 7 лунные сутки с 11:44

Луна растет в Весах

Отличный день для стрижки и окрашивания: новая прическа усилит интуицию и сексуальность.

17 июля 2021 (суббота): 8 лунные сутки с 13:10

Луна растет в Скорпионе в фазе первая четверть

Новая стрижка придаст уверенности в себе. Волосы станут быстрее расти.

18 июля 2021 (воскресенье): 9 лунные сутки с 14:40

Луна растет в Скорпионе

Неблагоприятный день для стрижки: волосы станут жестче. А сама прическа может отпугнуть противоположный пол, но привлечь – неприятности.

19 июля 2021 (понедельник): 10 лунные сутки с 16:13

Луна растет в Стрельце

Крайне неблагоприятный день для похода к стилисту: стрижка может пагубно сказаться на здоровье волос и на отношениях с противоположным полом.

20 июля 2021 (вторник): 11 лунные сутки с 17:47

Луна растет в Стрельце

Новая стрижка вряд ли надолго сохранит форму и может спровоцировать проблемы со здоровьем.

21 июля 2021 (среда): 12 лунные сутки с 19:16

Луна растет в Стрельце

В этот день хорошо выбирать будущую прическу – а вот поход к парикмахеру лучше отложить: любые манипуляции с волосами сегодня вряд ли дадут позитивный результат.

Хотя окрашивание натуральными красителями и привлечет в жизнь деньги – сам цвет, скорее всего, скоро потускнеет.

22 июля 2021 (четверг): 13 лунные сутки с 20:28

Луна растет в Козероге

После стрижки волосы станут крепче и гуще, а еще стрижка привлечет в жизнь материальное благополучие.

23 июля 2021 (пятница): 14 лунные сутки с 21:18

Луна растет в Козероге

Отличный день для стрижки: волосы станут меньше сечься и выпадать. Новая прическа привлечет деньги в кошелек.

24 июля 2021 (суббота): 15 лунные сутки с 21:51; Полнолуние в 05:37

Луна в Водолее

Новая стрижка может подтолкнуть к депрессии и спровоцировать застой в делах.

25 июля 2021 (воскресенье): 16 лунные сутки с 22:12

Луна убывает в Водолее

Лучше не ходить к парикмахеру: здоровья волосам это не прибавит, а вот на общем состоянии здоровья может отразиться негативно.

26 июля 2021 (понедельник): 17 лунные сутки с 22:27

Луна убывает в Рыбах

Новая стрижка может спровоцировать появление перхоти и заболевания эндокринной и кровеносной систем.

27 июля 2021 (вторник): 18 лунные сутки с 22:38

Луна убывает в Рыбах

Любые манипуляции с волосами плохо влияют на здоровье кожи головы и самих волос. К тому же из-за новой стрижки могут сорваться важные планы.

28 июля 2021 (среда): 19 лунные сутки с 22:48

Луна убывает в Овне

Стрижка усилит харизму, но плохо повлияет на здоровье кожи головы и самих волос. Даже просто мыть голову в эти лунные сутки нежелательно.

29 июля 2021 (четверг): 20 лунные сутки с 22:57

Луна убывает в Овне

После стрижки могут выпадать волосы и начаться проблемы со здоровьем.

30 июля 2021 (пятница): 21 лунные сутки с 23:07

Луна убывает в Тельце

Стрижка улучшит настроение и добавит положительных эмоций – но здоровье волос ухудшится.

31 июля 2021 (суббота): 22 лунные сутки с 23:18

Луна убывает в Тельце в фазе последняя четверть

Новая стрижка улучшит здоровье волос и всего организма в целом, а окрашивание в светлые тона сулит интересное знакомство.

И небольшой спойлер, когда лучше всего стричь волосы в августе 2021. Благоприятные дни для стрижки в августе 2021: 1-2, 5-7, 9-12, 15, 18-19 и 27-30 августа. Самый неблагоприятный день для стрижки – 14-е число, а наиболее удачный – 15 августа.