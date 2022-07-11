Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

Лунный календарь стрижек на август 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь стрижек на август 2022 поможет определиться с наилучшим днем для похода в парикмахерскую. Прическа в правильный день лунного цикла может не только укрепить локоны, но и привлечь в жизнь удачу, любовь и денежное благополучие.

О том, какие дни последнего летнего месяца могут таить неприятности, а когда смело можно воплощать самые заветные желания, читайте в материале: Лунный календарь на август 2022: дни большой удачи и опасности.

Фазы Луны в августе 2022

Чтобы обеспечить рост волос и укрепить шевелюру, необходимо планировать запись на стрижку в фазу растущей Луны. Энергия ночного светила благоприятно скажется на здоровье локонов, сделает их послушными и облегчит укладку. Убывающая фаза хороша для обладательниц коротких стрижек. В это период можно стричь челку и экспериментировать с длиной.

Растущая Луна – с 11 по 11 августа и с 28 по 31 августа;

Полнолуние – 12 августа в 04:36 в созвездии Водолея;

Убывающая Луна – с 13 по 26 августа;

Новолуние – 27 августа в 11:17 в созвездии Девы.

Благоприятные дни для стрижки в августе 2022

В лунном календаре августа есть максимально благоприятные дни для стрижки. Поход в парикмахерскую может обернуться не только удачной стрижкой, но и привлечь в жизнь деньги, любовь и здоровье.

1 августа 2022 – растущая Луна в знаке Дева – стрижка в этот день поможет ускорить рост волос, уменьшить их выпадение и дольше сохранить форму укладки. Благоприятны также завивка и окрашивание. Можно попробовать тонирование. Оздоровительные процедуры помогут укрепить волосяную луковицу и сделать локоны гуще. Новая прическа поможет повысить творческий потенциал.

3-4 августа 2022 – растущая Луна в знаке Весы – поход в парикмахерскую на 7 лунные сутки не изменит общее состояние волос, но поможет ускорить их рост. Локоны станут воздушными и могут трудно поддаваться укладке. Идти в салон красоты в этот день стоит тем, кто хочет укрепить общее состояние здоровья и повысить защитные силы организма. Окрашивание поможет повысить женственность и привлекательность для противоположного пола.

9-10 августа 2022 – растущая Луна в знаке Козерог – стрижка в этот день окажет положительный эффект на состояние волос, придавая им сил и здоровья. Локоны будут не только расти быстрее, но и станут гуще и крепче. Благоприятным будет и окрашивание, можно решиться на смелые эксперименты и кардинальное изменение цвета. Окраска натуральными красителями поможет привлечь в жизнь финансовое благополучие.

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18 августа 2022 – убывающая Луна в знаке Телец – в этот день стрижка способна кардинально изменить внешний вид волос и улучшить их состояние. Окрашивание волос в светлые тона поможет привлечь в вашу жизнь хороших людей. Также стрижка поможет укрепить здоровье, однако зубы в этот день лечит не стоит.

29 августа 2022 – растущая Луна в знаке Дева – стрижка в этот день будет долго хранить свою форму, а волосы меньше сечься. Новая прическа на 3 лунные сутки поможет привлечь в жизнь энергию денег и улучшить материальное положение. Окрашивание волос натуральными красителями поможет добиться успеха в профессиональной деятельности. Чтобы привлечь позитивную энергию нужно расчесать волосы по количеству полных лет.

31 августа – растущая Луна в знаке Весы – чтобы привлечь в жизнь энергию позитивных изменений сделайте объемную прическу. Стрижка в этот день подарит заряд жизненных сил, которые помогут достичь успеха в важных сферах. Людям творческих профессий обеспечит прилив вдохновения.

Неблагоприятные дни для стрижки в августе 2022

В лунном календаре августа есть дни, в которые стрижка может навлечь серьезные проблемы и спугнуть удачу.

5 августа 2022 – первая четверть, луна в знаке Скорпион – стрижка в этот день может закончиться неожиданными результатами. Она может изменить личную жизнь как в лучшую, так и в худшую стороны и навлечь неприятности. Не стоит рисковать и с окрашиванием, особенно опасно кардинально менять цвет. Это может пошатнуть вашу репутацию в глазах окружающих.

14 августа 2022 – убывающая Луна в знаке Рыбы – стрижка в этот день может спровоцировать появление перхоти и негативным образом скажется на состоянии кожи головы. Окрашивание или завивка могут нарушить структуру локонов и ослабить их. Благоприятными будут только оздоровительные процедуры, они окажут максимальный эффект.

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