Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 4-10 октября: лучшие дни

Когда лучший день для экспериментов с длиной волос - в материале Главреда
Когда окрашивание волос на этой неделе может принести небывалую удачу, а маникюр спровоцировать незаживающие ранки?
О том, что приготовили фазы Луны во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве.
4 октября 2021 года, 28 лунный день – понедельник
Убывающая Луна в знаке Дева
Стрижка в этот день сделает ваши волосы непослушными – копна выйдет из-под контроля и укладку будет делать сложно. Процедуры окрашивания идеальны для обладательниц светлых локонов.
Отдавайте предпочтение процедурам по уходу за ногтям. Целебные ванночки улучшат состояние здоровья ногтевой пластины и укрепят ее. А питательный крем сделает кожу рук бархатной и мягкой.
В уходе за лицом лучшим решением станут антивозрастные процедуры.
5 октября 2021 года, 29 лунный день – вторник
Убывающая Луна в знаке Дева
Поход в парикмахерскую может пошатнуть ваше здоровье и спровоцировать недомогание. Окрашивание также не принесет пользы и может пошатнуть материальную стабильность и стать причиной конфликтов на рабочем месте.
От маникюра и педикюра стоит отказаться, и обратить внимание на процедуру массажа. Он улучшит кровообращение и смягчит кожу.
Тело также порадуется процедурам самомассажа, а лицо можно побаловать подтягивающими масками.
6 октября 2021 года, 30 лунный день с 06:05, 1 лунный день с 14:06 – среда
Новолуние в знаке Весы
Период новолуния не самый удачный день для стрижки и окрашивания. В этот день организм ослабевает, и манипуляции с волосами могут навредить здоровью.
Маникюр и педикюр также неблагоприятны в новой фазе Луны. Процедура истончит ногти и сделает их ломкими.
Питательные маски для тела принесут максимальный эффект. А вот лицу необходимо дать отдых.
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7 октября 2021 года, 2 лунный день – четверг
Растущая Луна в знаке Весы
Стрижка не самое лучшее решение во 2 лунные сутки. А вот окрашивание может принести в жизнь удачу и необыкновенное везение.
Отправляясь на маникюр, стоит проявить фантазию и поэкспериментировать как с формой, так и с цветом.
Оздоровительные процедуры для тела благоприятным образом скажутся на общем состоянии здоровья. Хороший день для начала диеты или разгрузочного дня.
8 октября 2021 года, 3 лунный день – пятница
Растущая Луна в знаке Скорпион
В этот день стрижка и окрашивание волос помогут укрепить здоровье и защитные силы организма.
Ранки и порезы при манипуляциях с ногтями будут долго заживать, поэтому можно перенести поход в салон.
Маски из натуральных ингредиентов помогут коже лица засиять. Хороший день для того, чтобы расстаться с вредными привычками.
9 октября 2021 года, 4 лунный день – суббота
Растущая Луна в знаке Скорпион
Идеальный день для того, чтобы решиться на кардинальные перемены. Эксперименты с длиной волос порадуют своим результатом, а восхищенные комплименты будут лучшим подтверждением. Окрашивание – только в натуральные оттенки.
Любые манипуляции с ногтями лучше отложить на более благоприятный день.
Побалуйте лицо увлажняющей маской, а тело – баней или сауной.
10 октября 2021 года продолжается 4 лунный день – воскресенье
Растущая Луна в знаке Стрелец
Смена прически может приятно удивить своим результатом сегодня. 4 лунные сутки нейтральны для окрашивания – оно может быть непредсказуемым.
Для маникюра и педикюра также нейтральный день.
Максимальную пользу лицу сегодня принесут отбеливание и антивозрастные процедуры.