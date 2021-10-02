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Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 4-10 октября: лучшие дни

2 октября 2021, 03:50

Когда лучший день для экспериментов с длиной волос - в материале Главреда

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек / ua.depositphotos.com/

Когда окрашивание волос на этой неделе может принести небывалую удачу, а маникюр спровоцировать незаживающие ранки?

О том, что приготовили фазы Луны во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве.

4 октября 2021 года, 28 лунный день – понедельник

Убывающая Луна в знаке Дева

Стрижка в этот день сделает ваши волосы непослушными – копна выйдет из-под контроля и укладку будет делать сложно. Процедуры окрашивания идеальны для обладательниц светлых локонов.

Отдавайте предпочтение процедурам по уходу за ногтям. Целебные ванночки улучшат состояние здоровья ногтевой пластины и укрепят ее. А питательный крем сделает кожу рук бархатной и мягкой.

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В уходе за лицом лучшим решением станут антивозрастные процедуры.

5 октября 2021 года, 29 лунный день – вторник

Убывающая Луна в знаке Дева

Поход в парикмахерскую может пошатнуть ваше здоровье и спровоцировать недомогание. Окрашивание также не принесет пользы и может пошатнуть материальную стабильность и стать причиной конфликтов на рабочем месте.

От маникюра и педикюра стоит отказаться, и обратить внимание на процедуру массажа. Он улучшит кровообращение и смягчит кожу.

Тело также порадуется процедурам самомассажа, а лицо можно побаловать подтягивающими масками.

6 октября 2021 года, 30 лунный день с 06:05, 1 лунный день с 14:06 – среда

Новолуние в знаке Весы

Период новолуния не самый удачный день для стрижки и окрашивания. В этот день организм ослабевает, и манипуляции с волосами могут навредить здоровью.

Маникюр и педикюр также неблагоприятны в новой фазе Луны. Процедура истончит ногти и сделает их ломкими.

Питательные маски для тела принесут максимальный эффект. А вот лицу необходимо дать отдых.

Читайте такжеНоволуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

7 октября 2021 года, 2 лунный день – четверг

Растущая Луна в знаке Весы

Стрижка не самое лучшее решение во 2 лунные сутки. А вот окрашивание может принести в жизнь удачу и необыкновенное везение.

Отправляясь на маникюр, стоит проявить фантазию и поэкспериментировать как с формой, так и с цветом.

Оздоровительные процедуры для тела благоприятным образом скажутся на общем состоянии здоровья. Хороший день для начала диеты или разгрузочного дня.

8 октября 2021 года, 3 лунный день – пятница

Растущая Луна в знаке Скорпион

В этот день стрижка и окрашивание волос помогут укрепить здоровье и защитные силы организма.

Ранки и порезы при манипуляциях с ногтями будут долго заживать, поэтому можно перенести поход в салон.

Маски из натуральных ингредиентов помогут коже лица засиять. Хороший день для того, чтобы расстаться с вредными привычками.

9 октября 2021 года, 4 лунный день – суббота

Растущая Луна в знаке Скорпион

Идеальный день для того, чтобы решиться на кардинальные перемены. Эксперименты с длиной волос порадуют своим результатом, а восхищенные комплименты будут лучшим подтверждением. Окрашивание – только в натуральные оттенки.

Любые манипуляции с ногтями лучше отложить на более благоприятный день.

Побалуйте лицо увлажняющей маской, а тело – баней или сауной.

10 октября 2021 года продолжается 4 лунный день – воскресенье

Растущая Луна в знаке Стрелец

Смена прически может приятно удивить своим результатом сегодня. 4 лунные сутки нейтральны для окрашивания – оно может быть непредсказуемым.

Для маникюра и педикюра также нейтральный день.

Максимальную пользу лицу сегодня принесут отбеливание и антивозрастные процедуры.

viber
лунный календарь стрижек
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