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Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 25-31 октября: лучшие дни

23 октября 2021, 03:35

Когда маникюр поможет привлечь поклонников - расскажет Главред.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек на неделю / ua.depositphotos.com/

В период убывающей Луны нужно выбрать правильный день, чтобы новая прическа и окрашивание преобразили не только внешний вид, но и привнесли в жизнь удачу и усилили привлекательность.

О том, какой день будет самым счастливым в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность.

25 октября 2021 года, 19 лунный день – понедельник

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Смело отправляйтесь в парикмахерскую в 19 лунные сутки – стрижка поможет усилить ваши интуитивные способности и притянет в жизнь удачу. Окрашивание также благоприятно, оно преобразит вас и результат порадует.

Маникюр и педикюр привлекут в жизнь новые романтические знакомства и усилят ваше очарование.

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Увлажняющие процедуры для лица и тела благотворно повлияют на состояние кожи. Самое время обратить внимание на здоровье позвоночника.

26 октября 2021 года, 20 лунный день – вторник

Убывающая Луна в знаке Рак

Сегодня хороший день для манипуляций с волосами. Стрижка хоть и замедлит рост волос, но улучшит состояние здоровья и укрепит волосяные луковицы. Окрашивание не навредит локонам.

В этот день можно проводить процедуру наращивания ногтей. Оно не повредит ногтевую пластину и продержится дольше.

Антицеллюлитный массаж и обертывания для тела, питательные маски для – лица.

27 октября 2021 года, 21 лунный день – среда

Убывающая Луна в знаке Рак

Стрижка в этот день может спровоцировать острый приступ меланхолии. Поэтому от нее стоит воздержаться тем, кто подвержен перепадам настроения и депрессии. Окрашивание лучше отложить на более благоприятный день.

Если вы острижете ногти после захода солнца, это поможет усилить женственность и повысить привлекательность в глазах противоположного пола.

Хороший день для чистки пор и эпиляции любой зоны.

28 октября 2021 года, 22 лунный день – четверг

Убывающая Луна в знаке Лев

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания. Они могут спровоцировать трудности в профессиональной деятельности и учебе.

Поход в маникюрный салон в 22 лунный день может стать причиной депрессии и ухудшения настроения.

Успокаивающие ванночки для лица и процедуры эпиляции принесут максимальную пользу в этот день.

Читайте такжеФинансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии

29 октября 2021 года, 23 лунный день – пятница

Убывающая Луна в знаке Лев

Стрижка может ухудшить общее состояние организма и вызвать головные боли. Окрашивание замедлит рост волос и сделает их тусклыми .

Остригите ногти сегодня – хорошее настроение вам обеспечено.

Идеальный день для СПА-процедур и массажа с обертываниями.

30 октября 2021 года, 24 лунный день – суббота

Убывающая Луна в знаке Лев

Удача в этот день может уйти вместе с остриженными волосами. В процедурах окрашивания выбирайте только натуральные ингредиенты.

Маникюр сегодня принесет хорошие известия.

Лучшей процедурой дня для лица станет чистка.

31 октября 2021 года, 25 лунный день – воскресенье

Убывающая Луна в знаке Дева

Неблагоприятный день для любых процедур с волосами.

Сегодня также стоит оставить в покое свои ноготочки – не самый лучший день для маникюра.

Дайте лицу и телу отдохнуть от любых процедур.

viber
лунный календарь стрижек
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