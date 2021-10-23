Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 25-31 октября: лучшие дни

Когда маникюр поможет привлечь поклонников - расскажет Главред.
В период убывающей Луны нужно выбрать правильный день, чтобы новая прическа и окрашивание преобразили не только внешний вид, но и привнесли в жизнь удачу и усилили привлекательность.
О том, какой день будет самым счастливым в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность.
25 октября 2021 года, 19 лунный день – понедельник
Убывающая Луна в знаке Близнецы
Смело отправляйтесь в парикмахерскую в 19 лунные сутки – стрижка поможет усилить ваши интуитивные способности и притянет в жизнь удачу. Окрашивание также благоприятно, оно преобразит вас и результат порадует.
Маникюр и педикюр привлекут в жизнь новые романтические знакомства и усилят ваше очарование.
Увлажняющие процедуры для лица и тела благотворно повлияют на состояние кожи. Самое время обратить внимание на здоровье позвоночника.
26 октября 2021 года, 20 лунный день – вторник
Убывающая Луна в знаке Рак
Сегодня хороший день для манипуляций с волосами. Стрижка хоть и замедлит рост волос, но улучшит состояние здоровья и укрепит волосяные луковицы. Окрашивание не навредит локонам.
В этот день можно проводить процедуру наращивания ногтей. Оно не повредит ногтевую пластину и продержится дольше.
Антицеллюлитный массаж и обертывания для тела, питательные маски для – лица.
27 октября 2021 года, 21 лунный день – среда
Убывающая Луна в знаке Рак
Стрижка в этот день может спровоцировать острый приступ меланхолии. Поэтому от нее стоит воздержаться тем, кто подвержен перепадам настроения и депрессии. Окрашивание лучше отложить на более благоприятный день.
Если вы острижете ногти после захода солнца, это поможет усилить женственность и повысить привлекательность в глазах противоположного пола.
Хороший день для чистки пор и эпиляции любой зоны.
28 октября 2021 года, 22 лунный день – четверг
Убывающая Луна в знаке Лев
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания. Они могут спровоцировать трудности в профессиональной деятельности и учебе.
Поход в маникюрный салон в 22 лунный день может стать причиной депрессии и ухудшения настроения.
Успокаивающие ванночки для лица и процедуры эпиляции принесут максимальную пользу в этот день.
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29 октября 2021 года, 23 лунный день – пятница
Убывающая Луна в знаке Лев
Стрижка может ухудшить общее состояние организма и вызвать головные боли. Окрашивание замедлит рост волос и сделает их тусклыми .
Остригите ногти сегодня – хорошее настроение вам обеспечено.
Идеальный день для СПА-процедур и массажа с обертываниями.
30 октября 2021 года, 24 лунный день – суббота
Убывающая Луна в знаке Лев
Удача в этот день может уйти вместе с остриженными волосами. В процедурах окрашивания выбирайте только натуральные ингредиенты.
Маникюр сегодня принесет хорошие известия.
Лучшей процедурой дня для лица станет чистка.
31 октября 2021 года, 25 лунный день – воскресенье
Убывающая Луна в знаке Дева
Неблагоприятный день для любых процедур с волосами.
Сегодня также стоит оставить в покое свои ноготочки – не самый лучший день для маникюра.
Дайте лицу и телу отдохнуть от любых процедур.