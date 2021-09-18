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Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 20-26 сентября:  саме удачные дни

18 сентября 2021, 03:02

Когда стрижка может замедлить рост волос, а когда стать денежной - разбирался Главред

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек / ua.depositphotos.com/

Что можно делать с волосами в полнолуние и когда маникюр может привнести в жизнь романтические приключения и любовь?

О том, что пророчат звезды знакам зодиакального круга на следующей неделе, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений.

20 сентября 2021 года, 14 лунный день – понедельник

Растущая Луна в знаке Рыбы

Подстричься на растущую Луну – к деньгам. Новая прическа в 20 лунные сутки увеличит материальное благосостояние. В окрашивании отдавайте предпочтение натуральному цвету.

Сегодня стоит отложить поход в маникюрный салон. Лучше просто подпилить ногти, придав им желаемую форму.

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Благоприятными будут процедуры по уходу за лицом. Они принесут максимум пользы. Депиляция в этот день поможет вашей коже оставаться гладкой дольше.

21 сентября 2021 года, 15 лунный день – вторник

Полнолуние в знаке Овен

В день полной фазы Луны не стоит идти в парикмахерскую. Стрижка неблагоприятна и может спровоцировать проблемы со здоровьем. В окрашивании волос – только натуральные красители. Обесцвечивание отложите на потом.

Процедуры маникюра и педикюра помогут избавиться от накопившейся негативной энергии и вернуть бодрость и хорошее настроение.

В полнолуние не стоит проводить процедуры отшелушивания и применять в уходе пилинги и скрабы. Максимальный эффект на здоровье дермы окажут маски с питательным эффектом. Кроме того, можно побаловать тело СПА- процедурами.

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22 сентября 2021 года, 16 лунный день – среда

Убывающая Луна в знаке Овен

Стрижку лучше отложить на более благоприятный день. Манипуляции с волосами не принесут желаемого результата и могут повредить здоровье локонов. Хороший день для нанесения укрепляющих масок. Не стоит экспериментировать с цветом волос.

Нейтральный день для процедур по уходу за ногтями и телом. Для лица выбирайте процедуры омоложения.

23 сентября 2021 года, 17 лунный день – четверг

Убывающая Луна в знаке Овен

От любых процедур с шевелюрой стоит воздержаться. Стрижка и окрашивание могут спровоцировать ломкость и усиленное выпадение волос.

Не стоит рисковать и с наращиванием ногтей. Этим можно только подкосить здоровье ногтевой пластины.

В этот день можно поэкспериментировать с макияжем и попробовать новые оттенки. Ваше преображение не останется незамеченным.

24 сентября 2021 года, 18 лунный день – пятница

Убывающая Луна в знаке Телец

Сегодня не стоит даже причесываться лишний раз, чтобы не навредить здоровью локонов. Процедуры стоит перенести на другой день. Окрашивание может "убить" волосы.

Процедуры по уходу за ногтями наоборот помогут вернуть уверенность в собственных силах и даже повысить авторитет в глазах окружающих.

При уходе за лицом отдавайте предпочтение маскам с успокаивающим эффектом или травяным ванночкам.

25 сентября 2021 года, 19 лунный день – суббота

Убывающая Луна в знаке Телец

Любые кардинальные изменения могут замедлить рост волос. В окрашивании волос предпочтительно использовать натуральные красители.

Лучшей процедурой для ногтей в этот день будет подпиливание. Не стоит остригать их сегодня.

Отшелушивание кожи может принести совсем не тот результат, на который вы могли рассчитывать.

26 сентября 2021 года, 20 лунный день – воскресенье

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Стрижка и новая прическа в этот день будет своеобразной лотереей. Если не желаете рисковать, поход в салон красоты нужно перенести на более благоприятный день. Окрашивание только в натуральный цвет.

Визит в маникюрный салон поможет привлечь в жизнь любовь, романтические свидания и новых поклонников. Продумайте оригинальный дизайн.

Лицо побалуйте косметикой на натуральной основе. При уходе за телом наилучший результат подарят процедуры массажа.

viber
лунный календарь стрижек
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