Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 11-17 октября: удачные дни

Лунный календарь стрижек на неделю /ua.depositphotos.com

Период растущей Луны 11-17 октября может привнести в вашу жизнь как романтические знакомства, так и отпугнуть ангела-хранителя. Важно выбрать правильный день, в который процедур принесут максимальную пользу.

О том, как сложились фазы Луны на следующей неделе и что это сулит представителям зодиакального круга, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября: потери, конфликты или интересное знакомство.

11 октября 2021 года, 5 лунный день – понедельник

Растущая Луна в знаке Стрелец

Этот день станет наилучшим днем месяца, чтобы отправиться в парикмахерскую. Стрижка и окрашивание подарят волосам здоровье и шелковистый блеск.

Эти лунные сутки благоприятны для маникюра и педикюра. Процедура укрепит ногтевую пластину.

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Побалуйте лицо массажем, это не только поможет укрепить контуры, но и привлечь в дом удачу. А вот диета, начатая сегодня, не увенчается успехом.

12 октября 2021 года, 6 лунный день – вторник

Растущая Луна в знаке Козерог

Луна в Козероге благоприятна для манипуляций с волосами. Новая прическа укрепит здоровье и защитные силы организма и продлит жизнь. Окрашивать волосы нужно натуральными красителями, и тогда вам повезет в профессиональной деятельности иои бизнесе.

Надоели сплетни врагов и козни недоброжелателей? Чтобы избавиться от них, остригите ногти именно сегодня.

Процедуры отшелушивания не принесут желаемого результата и могут навредить коже лица. Прогулки на свежем воздухе – лучшее решение дня.

13 октября 2021 года, 7 лунный день, первая четверть с 06:28 – среда

Луна в знаке Козерог

Категорически нельзя стричь волосы в 7 лунный день. Эта процедура может спугнуть вашего ангела-хранителя, что может повлечь неприятные события в вашей судьбе. От окрашивания также стоит отказаться.

Приготовьтесь к тому, что ногти будут отрастать медленно, если вы решитесь остричь их в этот день.

Эпиляция, депиляция и выщипывание бровей – лучшие процедуры дня. Волосы будут расти значительно медленнее.

14 октября 2021 года, 8 лунный день – четверг

Растущая Луна в знаке Водолей

Остригая волосы сегодня, вы можете навлечь на себя непоправимую беду. Воздержитесь от похода в парикмахерскую, это может быть опасно.

Не самый лучший день для маникюра и педикюра.

В уходе за лицом обратите внимание на омолаживающие и увлажняющие маски из натуральных компонентов.

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15 октября 2021 года, 9 лунный день – пятница

Растущая Луна в знаке Водолей

Неблагоприятный день для стрижки, не стоит рисковать своим здоровьем и благополучием. Окрашивание натуральными красителями поможет укрепить здоровье.

Воздержитесь от желания освежить маникюр. В этот день манипуляции с ногтями могут спровоцировать упадок сил, плохое настроение и депрессию.

Использование скрабов и пилингов в уходе за кожей лица принесет максимальную пользу.

16 октября 2021 года, 10 лунный день – суббота

Растущая Луна в знаке Рыбы

Эксперименты с прической и окрашиванием лучше отложить на другой день. Отдавайте предпочтение проверенной стрижке и цвету.

В 10 день лунного цикла лучше дать ногтям отдых и отказаться от любых манипцляций и процедур.

Чистка лица, баня или сауна – лучшее решение этого дня.

17 октября 2021 года, 11 лунный день – воскресенье

Растущая Луна в знаке Рыбы

Стрижка и новая прическа будут особенно благоприятны для тех, чья работа связанна с умственной деятельностью. Это принесет успех в вашей сфере деятельности. Окрашивание неблагоприятно.

Подстригите ногти до захода солнца и в вашу жизнь войдут романтика и интересные знакомства с противоположным полом. Ваша привлекательность повысится.

Обратите внимание на антивозрастные процедуры для лица и тела.