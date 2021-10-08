УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября: потери, конфликты или интересное знакомство

8 октября 2021, 03:31

Кому из знаков стоит избегать эмоционального истощения и быть внимательными на дороге - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / /ua.depositphotos.com/

В период растущей Луны с 11 по 17 октября благоприятно заниматься самосовершенствованием и начинать обучение. Можно обнаружить скрытые таланты, которые необходимо развивать.

О том, кто на следующей неделе имеет все шансы прославиться и укрепить материальное положение, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Овен

На этой неделе Овнам выпадет шанс максимально проявить свои способности. Принимая решения, не сомневайтесь в правильности самого первого, которое придет вам в голову, оно будет самым удачным. Умерьте траты, не стоит сорить деньгами, это может пошатнуть вашу финансовую стабильность. В пятницу не стоит заводить новые знакомства.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Телец

Период растущей Луны может подкинуть Тельцам несколько ситуаций, которые потребуют быстрых решений. Представителям знака стоит быть внимательными на дороге. В пути вас могут поджидать непредвиденные происшествия. Возможна поломка транспортного средства.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Близнецы

Близнецам на этой неделе скука не грозит. Впереди активная трудовая неделя. Если вы желаете достичь большего, беритесь за выполнение текущих задач, не нагружая себя решением сложных вопросов. Пятница благоприятна для новых знакомств. Не игнорируйте приглашение на вечеринку или другое мероприятие – там вас ждут интересные встречи.

Реклама

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Рак

Настороженно отнеситесь к любым новым возможностям, они могут обернуться большими потерями. Избегайте конфликтных ситуаций в общении с родственниками и близкими вам людьми. Благоприятное время для встреч с друзьями и укрепления отношений в паре.

Читайте такжеЛунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Лев

Звезды советуют Львам заняться составлением планов на будущее. Тщательно распланировав свои действия, можно будет добиться поставленных целей в дальнейшем. Вероятно, вы узнаете что-то важное и сможете использовать эту информацию, чтобы достичь успеха. В пятницу стоит избегать заключения сделок и рискованных мероприятий. В конце недели вероятно интересное знакомство, которое перерастет в роман.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Дева

В профессиональной деятельности труды Дев будут вознаграждены по достоинству. Возможно повышение по карьерной лестнице или прибавка к зарплате, которая укрепит ваше материальное положение. В общении с окружающими не исключены ссоры и размолвки. Могут нагрянуть мелкие бытовые проблемы и домашние хлопоты. На выходных благоприятно заниматься обустройством своего жилья.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Весы

Весам необходимо сконцентрироваться на выполнении задач, которые долгое время откладывались. Дальние поездки будут благоприятными. Хорошее время для новых знакомств и общения. Серьезный разговор с партнером поможет расставить все точки над и. Это укрепит ваши отношения.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Скорпион

Не взваливайте на свои плечи непомерный груз обязательств, это не только скажется на продуктивности работы, но и может истощить запасы ваши жизненной энергии уже к средине недели. Вероятно, вам придется обратиться к своим старым связям. В период растущей Луны Скорпионам будет трудно найти общий язык с окружающими. Не стоит давать волю эмоциям, в разговорах ищите компромисс.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Стрелец

Стрельцам на этой неделе предстоит решать проблемы других. Однако в стремлении помочь людям, не позволяйте взваливать на себя слишком много. В пятницу возможен конфликт с кем-то из родственников. Не стоит поддаваться на провокации. На выходных проведите время со своей второй половинкой или смело отправляйтесь на свидание.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Козерог

Козерогам нужно уделить максимальное внимание налаживанию новых связей и коммуникации с окружающими. На первый план выйдут достижения в профессиональной деятельности и улучшение своего финансового положения. Представители знака должны не исключать возможность дополнительного заработка.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Водолей

Благоприятный период для коллективной работы. Сплоченная деятельность принесет максимальные результаты. Однако трудовая деятельность будет отнимать львиную долю вашей энергии. Отношения с родными и возлюбленными будут гармоничными. В этот период можно кардинально изменить имидж, это поможет привлечь в жизнь романтические знакомства.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Рыбы

Чтобы избежать упадка сил, Рыбам необходимо распределять нагрузку. Если не рассчитаете сил, все задуманное может пойти наперекосяк. Друзья или родственники могут обратиться к вам за помощью или советом. Выходные удачное время для крупных приобретений.

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дниКалендарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Синоптик рассказала, когда в Украину ворвется резкое похолоданиеСиноптик рассказала, когда в Украину ворвется резкое похолодание Настоящие тайны Путина: о чем умолчал ПугачевНастоящие тайны Путина: о чем умолчал Пугачев "Вакцинация - это для бедных": инфекционист объяснил, в чем выгода прививок от COVID-19"Вакцинация - это для бедных": инфекционист объяснил, в чем выгода прививок от COVID-19 Гороскоп на 7 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обман, расставание или финансовый успехГороскоп на 7 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обман, расставание или финансовый успех

Последние новости

03:43

"Есть матрас и постель": в Грузии Саакашвили обвинили во лжи

03:33

Почему украинцы на самом деле боятся делать прививки: ответ инфекциониста Видео

03:31

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября: потери, конфликты или интересное знакомство Видео

02:28

День юриста 2021 в Украине: сердечные поздравления и милые открытки к празднику

02:17

Что произойдет с телом, если есть миндаль каждый день - ответ диетолога

Реклама
01:44

Юлия Санина из The Hardkiss триумфально возвращается на Танці з зірками

01:41

Медики составили топ-3 самых опасных для сердца продуктов

00:55

Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день святого Сергея и как не попасть в беду Видео

00:20

Гороскоп на 8 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварий или конфликты с родственниками Видео

07 октября, четверг
23:55

Терапевт предупредила о неожиданной опасности влажных салфеток

23:52

Украину ждет аномалия: появился последний прогноз погоды народного синоптика Леонида Горбаня Видео

23:22

Проклятие Моей прекрасной няни: актер Валерий Гаркалин в коме

23:01

Какие вещи нельзя передавать из рук в руки: опасные приметы Видео

23:00

Ученые выявили смертельную опасность в бороде мужчин

22:21

В США призвали срочно ввести санкции против Северного потока-2 Видео

22:12

Apple опубликовала карту Украины без Крыма: разгорелся новый скандал Видео

22:08

"Ждите армию России": в Польше резко высказались о запуске Северного потока-2 Видео

21:48

Пользователи на могут зайти на сайт Wikipedia: в чем причина Видео

21:15

Выяснилось, грозит ли Киеву локдаун и как будет работать транспорт

21:04

Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе

Реклама
20:55

Как дожить до 100 лет: названы три здоровые привычки долгожителей Видео

20:32

Молодая девушка осталась без руки из-за лихача за рулем автобуса: детали жуткой ДТП

20:20

В Украине ударит сильный мороз и налетит опасная погода Видео

20:08

Вышел первый трейлер фильма по книге легендарного Кузьмы Скрябина Видео

19:57

Украинцы смогут получать вторую пенсию: кому положена выплата Видео

19:44

Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго Видео

19:41

"Слуги народа" озвучили главные причины отставки Разумкова

19:27

Известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал

19:05

Теперь официально: для кого в Украине вакцинация станет обязательной

18:48

В двух областях пенсионеры смогут вакцинироваться на Укрпочте: список адресов

18:42

Елена Зеленская появилась на публике в самом модном пальто осени 2021 Видео

18:42

В Украине вслед за газом дорожает хлеб: озвучены баснословные цифры

18:27

"Какой мужчина!" Внук Софии Ротару произвел фурор новым образом с отдыха

18:17

Ученые оценили риск заражения коронавирусом в помещении

18:15

"Видела такое только по телевизору": под Запорожьем скорые привозят больных с COVID каждые 10 минут Видео

17:31

В Украине в "красную" зону отправят еще две области: в Сети появилась копия решения

17:26

Арахамия откровенно высказался о судьбе депутатского мандата Разумкова

17:25

Безумный принтер 2.0: что будет с парламентом после увольнения Разумкова мнение

17:14

У годовалого ребенка на Ровенщине обнаружили полиомиелит: у мальчика отказывают ноги Видео

17:05

ОГТСУ и Укртрансгазу следует рассматривать сценарий прекращения транзита газа из РФ – эксперт

Реклама
16:55

Меланома: симптомы, которые должны насторожить

16:46

"Вы великий правитель": скандальный нардеп Кива поздравил Путина с Днем рождения Видео

16:45

Редкие фото повзрослевших сыновей Бритни Спирс очаровали Сеть

16:11

В Минздраве сообщили, кто в Украине чаще умирает от коронавируса Видео

16:01

В Верховной Раде "поздравили" Путина с 69-летием: имениннику спели песню о нем

15:31

Грозит 20 лет тюрьмы: суд заочно арестовал беглеца Януковича

15:21

"Отстранять и без зарплаты": в мэрии Киева рассказали, как решат проблему непривитых учителей

15:17

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

15:13

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода Видео

14:59

"Станут доступными многие социальные услуги": в Минцифре анонсировали глобальное обновление "Дії"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять