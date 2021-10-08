Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября: потери, конфликты или интересное знакомство

Лунный гороскоп на неделю / /ua.depositphotos.com/

В период растущей Луны с 11 по 17 октября благоприятно заниматься самосовершенствованием и начинать обучение. Можно обнаружить скрытые таланты, которые необходимо развивать.

О том, кто на следующей неделе имеет все шансы прославиться и укрепить материальное положение, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Овен

На этой неделе Овнам выпадет шанс максимально проявить свои способности. Принимая решения, не сомневайтесь в правильности самого первого, которое придет вам в голову, оно будет самым удачным. Умерьте траты, не стоит сорить деньгами, это может пошатнуть вашу финансовую стабильность. В пятницу не стоит заводить новые знакомства.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Телец

Период растущей Луны может подкинуть Тельцам несколько ситуаций, которые потребуют быстрых решений. Представителям знака стоит быть внимательными на дороге. В пути вас могут поджидать непредвиденные происшествия. Возможна поломка транспортного средства.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Близнецы

Близнецам на этой неделе скука не грозит. Впереди активная трудовая неделя. Если вы желаете достичь большего, беритесь за выполнение текущих задач, не нагружая себя решением сложных вопросов. Пятница благоприятна для новых знакомств. Не игнорируйте приглашение на вечеринку или другое мероприятие – там вас ждут интересные встречи.

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Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Рак

Настороженно отнеситесь к любым новым возможностям, они могут обернуться большими потерями. Избегайте конфликтных ситуаций в общении с родственниками и близкими вам людьми. Благоприятное время для встреч с друзьями и укрепления отношений в паре.

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Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Лев

Звезды советуют Львам заняться составлением планов на будущее. Тщательно распланировав свои действия, можно будет добиться поставленных целей в дальнейшем. Вероятно, вы узнаете что-то важное и сможете использовать эту информацию, чтобы достичь успеха. В пятницу стоит избегать заключения сделок и рискованных мероприятий. В конце недели вероятно интересное знакомство, которое перерастет в роман.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Дева

В профессиональной деятельности труды Дев будут вознаграждены по достоинству. Возможно повышение по карьерной лестнице или прибавка к зарплате, которая укрепит ваше материальное положение. В общении с окружающими не исключены ссоры и размолвки. Могут нагрянуть мелкие бытовые проблемы и домашние хлопоты. На выходных благоприятно заниматься обустройством своего жилья.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Весы

Весам необходимо сконцентрироваться на выполнении задач, которые долгое время откладывались. Дальние поездки будут благоприятными. Хорошее время для новых знакомств и общения. Серьезный разговор с партнером поможет расставить все точки над и. Это укрепит ваши отношения.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Скорпион

Не взваливайте на свои плечи непомерный груз обязательств, это не только скажется на продуктивности работы, но и может истощить запасы ваши жизненной энергии уже к средине недели. Вероятно, вам придется обратиться к своим старым связям. В период растущей Луны Скорпионам будет трудно найти общий язык с окружающими. Не стоит давать волю эмоциям, в разговорах ищите компромисс.

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Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Стрелец

Стрельцам на этой неделе предстоит решать проблемы других. Однако в стремлении помочь людям, не позволяйте взваливать на себя слишком много. В пятницу возможен конфликт с кем-то из родственников. Не стоит поддаваться на провокации. На выходных проведите время со своей второй половинкой или смело отправляйтесь на свидание.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Козерог

Козерогам нужно уделить максимальное внимание налаживанию новых связей и коммуникации с окружающими. На первый план выйдут достижения в профессиональной деятельности и улучшение своего финансового положения. Представители знака должны не исключать возможность дополнительного заработка.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Водолей

Благоприятный период для коллективной работы. Сплоченная деятельность принесет максимальные результаты. Однако трудовая деятельность будет отнимать львиную долю вашей энергии. Отношения с родными и возлюбленными будут гармоничными. В этот период можно кардинально изменить имидж, это поможет привлечь в жизнь романтические знакомства.

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Рыбы

Чтобы избежать упадка сил, Рыбам необходимо распределять нагрузку. Если не рассчитаете сил, все задуманное может пойти наперекосяк. Друзья или родственники могут обратиться к вам за помощью или советом. Выходные удачное время для крупных приобретений.