Лунный календарь на январь 2023: когда лучше открыть бизнес, а когда – спрятаться

Расскажем, когда в январе 2023 года можно осуществить задуманное и получить отличный результат играючи.

Лунный календарь на январь 2023 / ua.depositphotos.com

Лунный календарь на январь 2023 года расскажет, в какие дни лучше осуществить задуманное, а в какие заняться текучкой. Энергетика Луны влияет на все процессы на нашей планете, поэтому стоит прислушаться к советам лунного календаря и наметить наиболее важные и значимые дела на конкретные даты месяца. Астрология считает, что фазы Луны ответственны за разные сферы жизни, поэтому советуют координировать свою жизнь с естественным спутником Земли.

Главред предлагает познакомиться с благоприятными днями для похода в парикмахерскую "Лунный календарь стрижек на январь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни для смены имиджа".

Фазы Луны в январе 2023 года

В первую очередь, чтобы привлечь успех нужно знать, в какие дни светило будет в нужной фазе. В "правильные" дни лунная активность усилит успех, что сделает самые сложные задачи простыми, ускорит их решение во времени. А вот в дни новолуния и полнолуния стоит сдержаннее относиться к разного рода начинаниям.

Растущая Луна: с 1 по 6 и с 22 по 31 января

Новолуние: 21 января в 22:53 по Киеву

Полнолуние: 7 января в 01:08 по Киеву

Убывающая Луна: с 8 по 20 января

В первом месяце 2023 года не предвидится лунных и солнечных затмений.

Благоприятные и неблагоприятные дни января 2023 года

В такие дни энергетика Луны положительно влияет на все процессы и можно смело планировать процедуры красоты, лечение и хирургические вмешательства, крупные покупки (квартиры и машины), а также открывать собственный бизнес, выходить замуж или жениться. Также благоприятные дни помогают в вашу пользу пройти собеседование, получить новую должность.

К благоприятным дням лунного календаря на январь 2023 относят 22, 28, 30. Наиболее благоприятными с положительной энергетикой Луны считаются дни 2, 5, 6, 12, 13, 19, 22, 28, 30.

К неблагоприятным дням января 2023 года относят 7, 17, 21. К наиболее неблагоприятным, когда энергетика Луны очень негативна относят эти же дни. В указанные три дня лучше не начинать новых дел и не назначать судьбоносных встреч.

Лунный календарь на январь 2023: когда лучше лечиться

После праздников не исчезнет вопрос приведения себя в порядок, мы предлагаем координировать поход к врачу, косметологу или хирургу с фазами Луны. В лунном календаре на декабрь 2023 года есть следующие благоприятные дни:

Хирургия и операции: 1-6, 22-31Удаление зуба: 9-20.

Лечение, пломбирование зубов: 1-6, 22-31

Отпуск и выходные за городом: 2, 5, 7-12, 18, 21, 22, 28, 29, 31.

Пересаживать цветы нужно: 2, 4, 5, 23, 26, 28, 29

Покупку автомобиля и квартиры лучше провести: 2-5, 12, 16, 25, 28, 30, 31

Свадьба и венчание пройдут удачно: 1, 2, 6, 22, 23, 27, 29, 30

Для зачатия благоприятны: 1, 2, 5, 7, 12, 13, 15-17, 19, 21, 22, 24, 26-28, 30, 31.

Лунный календарь 2023: процедуры красоты

Поход в парикмахерскую или салон красоты лунный календарь на январь 2023 советует осуществить в такие дни:

Подстригаться и окрашивать волосы: 3, 5, 9, 10, 12, 13, 22, 28, 31

Делать маникюр и педикюр: 2-4, 7, 9-11, 13, 14, 17-22, 27, 28, 30, 31

Коррекцию веса лучше провести: 8-20

Удалить пигментные пятна, бородавки: 3, 12, 23, 31.

Эпиляция и депиляция: 7, 9, 12-14, 17-20, 23, 25, 27, 28

Массаж и процедуры от целлюлита: 8-20.

Нейтральные дни лунного календаря на январь 2023 года

Помимо дней с выраженной положительной и отрицательной энергетикой Луны, есть и нейтральные дни. В такие даты можно что-то делать, но это не принесет ожидаемого результата, а процесс может растянуться на долгое время, что просто вымучает. К нейтральным дням относят – 1, 3, 4, 8-11, 14-16, 18, 20, 23-25, 27, 29, 31.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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