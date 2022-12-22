Лунный календарь стрижек на январь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни для смены имиджа

Календарь стрижек на январь поможет понять, когда лучше не менять образ и в какой день сделать это благоразумнее.

Лунный календарь стрижек на январь 2023 / ua.depositphotos.com

Лунный календарь стрижек на январь 2023 года поможет узнать в какой день стрижка может принести человеку невзгоды и забрать необходимую энергию, а когда наоборот поможет сохранить счастье, наполниться энергией, и привнести в жизнь хорошие изменения.

Фазы Луны в январе 2023

Фазы Луны играют одну из самых главных ролей в ваше впечатлении от смены имиджа. Например, чтобы стрижка вышла удачной и волосы росли хорошо – важно стричься на растущую Луну, а если вы хотите провести эксперимент с челкой – нужно стричь её на убывающей фазе Луны.

Растущая Луна в январе 2023 – с 1-6, 22-31 число

Убывающая Луна в январе 2023 – с 8-20 число

Полнолуние – 7 января в 01:08 по киевскому времени

Новолуние – 21 января в 22:53 по киевскому времени

Благоприятные дни для стрижки в январе 2023

Стричься в правильный день по Лунному календарю важно, потому что это влияет не только на красоту локонов но и наполнение вашей жизни хорошей энергией.

1 января 2023 – Растущая Луна в Тельце – благоприятный день для стрижки и окрашивания. Изменив имидж в этот день, порадуетесь не только красивому отражению в зеркале, но и энергии, которую привлечете в свою жизнь.

3 января 2023 – Растущая Луна в Близнецах – благоприятный день для услуг в парикмахерской. Звезды в этот день обещают удачные стрижки, окрашивания и процедуры по уходу.

4 января 2023 – Растущая Луна в близнецах– согласно прогнозам в этот день не стоит подвергать волосы сильным окрашиваниям, хорошие результаты дадут легкие стрижки и тонирования.

5 января – переход Луны в созвездие Рака – в этот день лучше отказаться от окрашивания. Стрижка даст удовлетворительный результат.

9 января – Убывающая Луна во Льве - хороший день для стрижки, удачными будут даже кардинальные и неожиданные изменения.

13 января – Убывающая Луна в Деве – в этот день можно и подстричь и покрасить волосы. Также неплохо будет напитать волосы масками и бальзамами.

16 января – Убывающая Луна в Скорпионе – настало время подстричься тем, чьи волосы давно требуют ухода. Стрижка в этот день окажет положительное влияние на волосы, особенно если они тонкие и редкие.

23 января – Растущая Луна в Водолее – один из лучших дней в январе для стрижек, окрашивания и процедур. Всё, что вы сделаете для своих волос – даст ощутимый и приятый результат.

29 января – Растущая Луна в Тельце – благотворное влияние на волосы окажет любая стрижка и проявление заботы о волосах.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2023

7 января – Полная Луна в Раке – в этот день запрещены любые кардинальные перемены, окрашивания, тонирования, стрижки волос. Всё это не только не даст желанного результата, а ещё и заберет силы у вашего организма.

15 января – Третья четверть в Весах - согласно прогнозам в этот день лучше всего не касаться волос и отложить все планы по смене имиджа на другой, более благоприятный день.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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