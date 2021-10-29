Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября: приятное стечение обстоятельств или удача во всех начинаниях

Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

В период убывающей Луны с 1 по 4 ноября благоприятно очищать пространство вокруг себя и внутри себя, наводить порядок и планировать ближайшее будущее. В новолуние 5 ноября – не стоит начинать новые проекты и проводить важные переговоры. А вот растущая Луна в Стрельце 6 и 7 ноября благоприятствует новым знакомствам и романтическим приключениям.

О том, кому из знаков посчастливится укрепить свое материальное положение, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везение.

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Овен

Неделя для Овнов будет спокойной, но может показаться долгой. Возможно, некоторые представители знака стихии огня могут почувствовать скуку и привнести в жизнь ярких красок и эмоций. Однако не стоит ввязываться в рисковые мероприятия. Лучше займитесь делами, которые откладывали в долгий ящик. В средине недели могут возникнуть вопросы, связанные с финансовой или личной сферой. В принятии решений не стоит полагаться на мнение советчиков.

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Телец

Для Тельцов наступает благоприятный период для общения и налаживания связей. Ваши жизненная энергия и оптимизм притягивают окружающих. Время, когда можно озвучивать свои просьбы или пожелания. Дела, исход которых для вас не ясен, лучше отложить. Неожиданная ситуация может помешать воплотить его в жизнь. Подождите, пока ситуация стабилизируется.

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Близнецы

Жизненная энергия Близнецов на пике. Вы получите ценную информацию, которая поможет вам повысить авторитет в обществе и укрепить материальное благополучие. Благоприятное время для переговоров и заключения сделок, они будут успешными для всех сторон. В личной жизни не исключено напряжение между вами и партнером. Это может случиться из-за того, что никто не хочет идти на уступки.

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Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Рак

В период убывающей Луны Ракам придется принимать важные решения, которые могут повлиять на будущее. Возможно вашим родственникам потребуется помощь. Неделя будет настолько насыщенной, что вы можете почувствовать себя белкой в колесе. Чтобы избежать эмоционального выгорания, необходимо качественно отдыхать. Благоприятный период для экспериментов со стилем и прической. Это поможет привлечь новых поклонников и оживить вашу личную жизнь.

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Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Лев

На этой неделе Львам больше времени захочется проводить в семейном кругу и уделять внимание близким людям. Водоворот домашних обязанностей закрутит представителей знака и можно обнаружить, что дела по дому накопились. Помощь близким будет для вас в приоритете. Как и душевное общение. Желание доказывать свою значимость будет сохраняться весь период. На выходных отдавайте предпочтение активному отдыху на свежем воздухе.

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Дева

До конца недели у Дев возникнет желание завершить все дела, которые по каким-то причинам были отложены. Вы довольно энергичны и прекрасно справляетесь с поставленными задачами даже быстрее, чем рассчитывали. До новолуния важно расчистить и организовать свое личное пространство и привести мысли в порядок. Благоприятно наладить отношения с родными или возобновить старые контакты с дорогими людьми. На выходных в семейном кругу можно обсудить важные вопросы, в которых раньше не получалось прийти к общему мнению.

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Весы

На этой неделе лучшим решением для Весов будет занять выжидательную позицию и не проявлять чрезмерной активности. Прежде чем принимать важное решение необходимо взвесить все за и против, оценив свои возможности и риски. На стабильность можно пока не рассчитывать, поэтому с выстраиванием планов на будущее нужно повременить. Выходные – хорошее время для поиска своих скрытых талантов и творческой реализации.

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Скорпион

В понедельник-вторник Скорпионы должны заняться подведением итогов проделенной работы. Стоит подумать, как и о допущенных ошибках, так и о планах на ближайшее будущее. Новолуние – идеальное время, чтобы распрощаться с вредными привычками. В конце недели вас может одолеть приступ хандры. Не стоит поддаваться негативным мыслям, проведите время с пользой в приятном дружеском кругу.

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Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Стрелец

Стрельцы на этой неделе будут генераторами оригинальных идей, которые оценят окружающие. В профессиональной деятельности не стоит полагаться на помощь со стороны, приложите максим усилий, чтобы решить вопросы самостоятельно. Звезды сулят успех в новых начинаниях. В конце недели отношения с родственниками могут обостриться. Советы и нравоучения могут вызвать приступ раздражения. Однако не стоит поддаваться эмоциям, так можно наломать дров.

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Козерог

Благоприятная неделя для Козерогов. Не стоит взваливать на свои плечи все и сразу, вы можете упустить из виду важную мелочь и совершить досадную ошибку. Во второй половине недели удачное стечение обстоятельств поможет решить давнюю проблему. В новых начинаниях возможны небольшие затруднения. Однако вы сможете их преодолеть. В общении с близкими людьми важно прислушиваться к пожеланиям. Возможно, вы неправильно истолкуете намерения партнера.

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Водолей

В начале недели Водолеи могут столкнуться перед трудной необходимостью выбора из нескольких вариантов. Принимая решение, больше полагайтесь на опыт, нежели на интуицию. Все важные переговоры стоит отложить до лучших времен. Вы можете почувствовать интерес к творчеству или искусству. Самое время проявить себя с новой стороны.

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Рыбы

Этот период для Рыб будет наполнен общением. Однако важно понять истинные намерения собеседника за сладкими словами лести. В разговоре нужно анализировать и сопоставлять факты. Новые знакомые могут стать источником интересных идей, которые удастся воплотить в жизнь. В решении задач воспользуйтесь нестандартным подходом. В период растущей луны – в конце недели ваше обаяние и сексуальность возрастают – самое время отправляться на свидание.