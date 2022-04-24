Лунный календарь на неделю 25 апреля – 1 мая: самые благоприятные и опасные дни

Лунный календарь на неделю / depositphotos.com/

Лунный календарь на неделю расскажет, какие дни последней недели апреля станут наиболее успешными для новых начинаний, а в какие нужно соблюдать максимальную осторожность и снизить активность.

Лунный календарь на май 2022 расскажет, в какие дни цикла можно смело воплощать в жизни свои идеи, а какой день будет наиболее опасным, когда нужно беречься от травм, мошенничества и ограблений.

25 апреля, понедельник – 24 лунный день

Луна в последней четверти в знаке Рыбы. Этот день благоприятный для новых начинаний. Идеи, которые появляются можно начинать воплощать в жизнь, придерживаясь четкого плана. Это день силы, который зарядит позитивной энергией свершений.

26 апреля, вторник – 25 лунный день

Луна в знаке Рыбы. В этот день суета и спешка может сыграть с вами плохую шутку. Любые важные решения принимайте, руководствуясь доводами разума, а не эмоциями. Не позволяйте окружающим вас торопить, принимайте решение хорошенько обдумав последствия. Вторую половину дня лучше провести на свежем воздухе в уединении и спокойствии.

27 апреля, среда – 26 лунный день

Луна переходит в созвездие Овна. Огненный вспыльчивый нрав зодиака отразится на этом дне. Повышается вероятность разногласий с окружающими. В общении с родственниками лучше обходить острые углы и не поднимать болезненные темы. Не провоцируйте скандалы. Иногда лучше промолчать.

28 апреля, четверг – 27 лунный день

Луна в Овне. Принимая решения, стоит прислушиваться к внутреннему голосую Интуиция поможет выбрать правильный путь и подсказать кто есть кто в вашем окружении. Полученная информация запоминается быстрее, благоприятный день для обучения.

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29 апреля, пятница – 28 лунный день

Луна в последней четверти в знаке Овна. В этот день можно легко найти общий язык с окружающими. Встречи с друзьями принесут позитивные эмоции. Хороший день, чтобы провести его с родными и уделить больше внимания детям.

30 апреля, суббота – 29 лунный день, 1 лунный день

Луна переходит в созвездие Тельца. С 23:29 – новолуние, обновление цикла. Солнечное затмение в этот день может дать толчок к изменениям и трансформации. Возможна переоценка ценностей и пересмотр приоритетов. Благоприятный день для планирования.

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1 мая, воскресенье – 2 лунный день

Лун в Тельце в периоде новолуния. В этот день стоит свести активность к минимуму и просто дать событиям развиваться своим чередом. Заняв наблюдательную позицию, вы сможете накопить силы и зарядиться жизненной энергией. Не стоит взваливать на свои плечи груз непосильных обязательств.

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