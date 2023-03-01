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Китайский гороскоп на март 2023: Быкам – новые начинания, Драконам - путешествия

1 марта 2023, 17:55
Китайский гороскоп на март прогнозирует вдохновленный и свежий первый месяц весны практически для всех.
Китайский гороскоп на март 2023
Китайский гороскоп на март 2023 / pexels.com

В конце января наступил Китайский новый год, что принесет 2023 год в марте для всех знаков Китайского гороскопа – читайте далее.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на март

Для тех, кто родился в год Крысы – в марте наступит период саморазвития и глубоких внутренних изменений. Безусловно, делиться внутренними изменениями и волнениями можно с близкими, однако куда лучше – направить эту сильную энергию на развитие себя и своих потенциалов.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на март

Для Быка март станет месяцем низких стартов и начинаний. Именно в этом месяце будет закладываться фундамент на будущее и развиваться настоящее. Важно не отвлекаться и не сбиваться с пути.

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Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на март

Для Тигра первый месяц весны будет неожиданным, поскольку принесет новый опыт или, возможно, желание заняться новым проектом. Важное условие – всё сложится хорошо, если те, кто родился в этот год – направят силы на достижения.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на март

В этом месяце Кроликов будет расстраивать и останавливать любая неудача, однако смелость и целеустремленность спасет ситуацию. Стремление к достижениям позволит вовремя встать с колен и быть максимально продуктивным.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на март

Драконы могут немного расслабиться и быть уверенным в своей удачи. Сейчас будут реализоваться все мечты и желания. Особенно это касается работы – важно прислушаться к тем, кто вас курирует и сделать так, как просят. Также это время благоприятно для планирования путешествий.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на март

Для Змей выпал месяц, полный знаков судьбы и Вселенной. Что бы ни происходило – всё будет знаком свыше, главное – их не упустить. В этом месяце возможны глубинные трансформации вашей души.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на март

Пришло время позаботиться о своем здоровье и Лошадям. В том случае, если что-то давно тревожит, или хронически болит – необходимо обратиться к врачам. Также необходимо приступить к занятиям спортом и активным времяпровождением.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на март

У Коз настоящая весна – пора любви и вдохновения. Не стоит как в юности бросаться в чувства, как в омут с головой – не забывайте анализировать происходящее, чтобы не совершить ошибок.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на март

Среди всех предложений и возможностей, которые откроются перед Обезьянами в новом месяце – стоит выбирать те, в которых виден потенциальный успех и польза. Такж в это время благоприятно передать кому-то свои знания.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на март

Новый месяц принесет Петухам то. Что они самостоятельно отдали в этот мир, они почувствуют, что такое настоящая карма. Это может быть и удача и препятствия, в зависимости от того, что вы отдали этому миру.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) – гороскоп на март

Для Собак наконец настанет время взлета. Все ситуации, планы и достижения будут складывать наилучшим образом, особенно для тех – кто уже давно хотел начать жить энергично и впечатляюще.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) – гороскоп на март

Неудивительно, но Весна благосклонна практически ко всем – и Свиньи не исключение. У тех, кто родился в этот год – действительно настанет период благополучия. В это время можно смело работать над собой, своими финансами, личной жизнью и восприятием мира.

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