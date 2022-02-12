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Лунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам - удача

12 февраля 2022, 04:18

Кому из знаков можно побаловать себя покупками, а кому не стоит брать и давать в долг - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

14-15 февраля – фаза растущей Луны, благоприятное время для решения денежных вопросов, поиска работы и покупок. В полнолуние 16 февраля стоит свести любую активность и общение к минимуму и опасаться обмана. 17-20 февраля Луна убывает и повышается выносливость и продуктивность работы. Вы можете сделать многое, но свои планы стоит держать в секрете.

О том, каким знакам зодиака стоит наладить отношения с деньгами, а у кого получится неплохо заработать на следующей неделе, читайте в материале: Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой куш.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

Ответственность и внимательность – именно те качества, которые приведут Овнов к успеху и помогут укрепить материальное положение. Отношения с руководством вас порадуют, однако не стоит перегибать палку. Реально оценивайте свои возможности и не взваливайте на плечи непосильный груз ответственности.

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Лунный гороскоп на неделю – Телец

Свободных Тельцов на этой неделе ждет любовь и романтика. Интересные знакомства и свидания подарят массу впечатлений. В профессиональной деятельности все гладко и без серьезных потрясений, занимайтесь текущими делами и теми, которые откладывали в долгий ящик. Доведите их до конца и на выходных отправляйтесь за покупками, они будут удачными.

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Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

С самого начала недели Близнецам предстоит разбираться в вопросах кредитования, наследства, долгов. И лучше эти проблемы решить в первой половине недели, потому что вторая может принести значительные затруднения, которые могут повлечь незапланированные траты.

Лунный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Ракам больше внимания нужно обращать на духовную сторону жизни. Дополнительный заработок может принести любимое хобби или необычное занятие. Поможет укрепить материальное положение и работа с иностранцами.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе финансовое положение Львов будет зависеть от того, насколько упорно они преодолевают трудности и решают возникающие проблемы. Может решиться старый вопрос касательно алиментов, страховок, кредитов или налогов. В этот период не стоит брать и давать в долг и связывать себя новыми кредитами.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

Не самая лучшая неделя для решения денежных вопросов. Речь о заработке не идет, расположение планет подталкивает к тратам. Первая половина недели будет благоприятной для покупок, однако во второй от крупных приобретений лучше отказаться. Поездки ближе к концу недели могут добавить хлопот и принести дополнительные расходы.

Лунный гороскоп на неделю – Весы

В жизни Весов на этой неделе не обойдется без неожиданностей. И для большинства они станут неприятными. В трудные минуты нужно помнить, что вы можете обратиться за поддержкой к семье и близким людям. Будьте внимательны к своему здоровью, стоит наладить рацион питания.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

В вашей личной жизни восцарится спокойствие и гармония. Взаимопонимание с любимым человеком только еще больше укрепит ваш союз. Ваш партнер может порадовать приятными сюрпризами. А старые долги могут напомнить о себе большими процентами.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

Удачная неделя для Стрельцов. Все ваши начинания в любых сферах жизни увенчаются успехом. Важно определить первостепенные вещи и на них сосредоточить все свое внимание. Звезды благоволят накопительству, в этот период вы сможете пополнить свою "подушку безопасности".

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козерогам выпадает шанс продемонстрировать свои лучшие стороны и профессиональные навыки. Не стоит упускать эту возможность, она может привести к повышению авторитета, новой должности и увеличению дохода. Чтобы бюджет был "непробивным" умерьте траты на хозяйственные мелочи и покупайте только самые необходимые продукты. Ваше настроение переменчиво и от этого могут страдать близкие люди, держите эмоции под контролем.

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Лунный гороскоп на неделю – Водолей

Бешеный рабочий ритм, в котором вы находились долгое время может сказаться на состоянии вашей нервной системы. Стоит задуматься о перезагрузке и качественном отдыхе, чтобы избежать выгорания. Идеальный вариант – время проведенное за городом. Старайтесь не давать обещаний, позже их будет сложно сдержать.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

В этот период Рыбам нужно не только запланировать крупные траты, но и источники заработка, которые позволят купить желаемые вещи. Не давайте предыдущим успехам вскружить вашу голову, стойте на земле обеими ногами и реально оценивайте ситуацию. Благоприятный период для новых знакомств, свиданий, зачатия и рождения детей.

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