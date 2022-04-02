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Лунный посевной календарь на апрель 2022: наилучшие дни для работы в саду и огороде

2 апреля 2022, 16:47

Когда от высадки растений лучше воздержаться.

Лунный посевной календарь 2022
Лунный посевной календарь на апрель 2022 / depositphotos.com/

Во втором месяце весны начинается посевная и садово-огородные работы. Лунный календарь на апрель 2022 расскажет, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда стоит воздержаться от любого вида деятельности.

В какие дни фаз лунного цикла может подстерегать наибольшая опасность, а какие станут удачными для любых начинаний, читайте в материале: Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха.

Фазы Луны в апреле 2022

Положение Луны в знаках зодиакального круга влияет на плодородность и рост растений. Наиболее удачными для работ в саду и огороде считаются дни, когда светило входит в созвездия Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неудачными днями будут те, когда Луна находится в Льве, Овне и Водолее. Также дни новолуния и полнолуния жизненная энергия всего живого находится на минимуме и манипуляции могут принести больше вреда, чем пользы.

  • Новолуние - 1 апреля в 09:28 минут и 30 апреля в 23:28 минут.
  • Полнолуние - 16 апреля в 21:55.
  • Растущая Луна с 2 по 15 апреля 2022.
  • Убывающая Луна с 17 по 29 апреля 2022.

Благоприятные дни для посева в апреле 2022

В лунном календаре на апрель есть дни, которые обеспечат максимальный рост растений. Они быстрее приживутся и принесут урожай. Наилучшие дни для садово-огородных работ: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27.

Самыми неблагоприятными днями для манипуляций с растениями станут 1, 2, 29, 30 апреля.

  • 9, 10, 12, 20, 26, 27 – дни для высаживания помидоров и огурцов.
  • 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22 – наилучшее время для посадки лука на зелень и репку, чеснока и хрена.
  • 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22 – высадка картофеля и топинамбура.
  • 9, 10, 12, 20, 26, 27 – кабачки, баклажаны, патиссоны.
  • 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22 – морковь, свекла и репа.
  • 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19, 22, 26, 27 – капуста всех видов и спаржа.
  • 9, 10, 26, 27- посадка зелени укропа, петрушки, салата, шпината, базилика.
  • 3, 4, 5, 6, 7, 22 – бобовые.
  • 3, 4, 5, 22 – бахчевые.
  • 6, 7, 26, 27 – клубника и земляника.
  • 9, 10, 20, 26, 27 – перец.

Благоприятные дни для работы в саду в апреле 2022

  • 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 22 – посадка декоративных деревьев и кустов.
  • 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 22 – посадка плодовых деревьев и плодово-ягодных кустов.
  • 18, 19, 22, 26, 27 – дни, для минерального и органического удобрения почвы.
  • 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 20, 22 – борьба с вредителями.
  • 9, 10, 12, 20 – обрезка веток и побегов.
  • 9, 10, 18, 19 – полив и опрыскивание растений.
  • 13, 14 – пересадка и пикировка растений, заготовка и укоренение черенков.
  • 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27 – высадка рассады.
  • 22 – рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой растений.
  • 12 – прививка деревьев и кустарников.

Лучшие дни для посева и посадки цветов в апреле 2022

Для посадки всех видов цветов – однолетних, двухлетних и многолетних, комнатных растений и с вьющимися стеблями, луковичных и клубневых цветов: 6, 7, 13, 14, 15, 16 апреля.

Благоприятные дни для посадки саженцев в апреле 2022

  • 22, 26, 27 – малина, смородина, ежевика, виноград.
  • 22 – яблоня, груша, слива.

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