Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кража

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Финансовый гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков зодиака стоит опасаться краж и мошенничества, а кому повезет укрепить материальное положение.

О том, когда лучше всего записываться на стрижку, читайте в нашем материале: Лунный календарь стрижек на февраль 2022: самые удачные дни для новой прически и окрашивания.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам следует сбавить обороты и не слишком проявлять деловую активность. Займите позицию наблюдателя, чтобы не упустить важные мелочи. Вам лучше стоит заняться привычной работой, этот период не подходит для новых начинаний – они обречены на провал. Сконцентрируйте внимание на обязанностях, которые вы откладывали в долгий ящик.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Тельцам на этой неделе улыбается фортуна. Их можно назвать везунчиками недели. Возрастают шансы сорвать большой куш или неплохо заработать. Тем, кто в поисках работы можно рассчитывать на выгодные предложения. Вы сможете найти работу мечты, которая удовлетворяет все запросы. Хороший период для вложения средств в недвижимость.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

Удачная неделя в финансовом плане и для Близнецов. Вам представится возможность найти украденную или потерянную вещь или решить проблему, которая долгое время не давала покоя. В этом деле не обойдется без помощи друзей или коллег. Успешными будут и командировки, вы сможете завести полезные деловые знакомства.

Реклама

Финансовый гороскоп на неделю – Рак

Этот период будет не самым успешным в денежном плане. Вам лучше всего сейчас снизить активность и "не высовываться". Любые затеи, которые касаются финансов или карьерного роста могут обернуться серьезными проблемами, вы потерпите фиаско, затратив на попытки немыслимое количество энергии. Воздержитесь от борьбы с конкурентами – удача не на вашей стороне.

Читайте такжеДеньги льются рекой: знаки, которых в год Тигра не коснутся финансовые трудности

Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Львы на этой неделе должны смотреть в оба. Ваши конкуренты и недруги не дремлют и их интриги могут ударить по вашей репутации. Не поддавайтесь на провокации и будьте хладнокровными в общении с недоброжелателями. Не исключены финансовые потери: штраф или незапланированные расходы, которые повлекут государственные органы.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

В этот период Девы должны проявить максимальную активность и продемонстрировать свои лучшие профессиональные навыки. Целеустремленность и инициативность поможет открыть двери невероятным возможностям карьерного роста и повышения благосостояния. Не исключено получение большой прибыли. Чтобы не терпеть убытки, воздержитесь от инвестирования на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

Весам во вторую неделю февраля не стоит проявлять финансовой активности, она может только навредить бюджету. Серьезные убытки может принести инвестирование в бизнес. Не стоит одалживать денег и брать в долг. Контролируйте траты, импульсивные покупки вам сейчас совершенно ни к чему.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионы могут рисковать и отхватить солидный куш. Однако действовать нужно быстро и просчитав все за и против. Судьба может свести вас с влиятельными людьми, которые могут стать вашими деловыми партнерами или спонсорами. Сейчас самое благоприятное время для покупки автомобиля.

Читайте такжеСбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в феврале

Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

В этом периоде на работе может обнаружиться нелицеприятные факты воровства. Вы сможете вычислить схемы коллег-мошенников, которые приносили убытки компании. В вашей голове как пчелы роятся идеи увеличения заработка, который принесет солидную прибыль. Не исключено, что вам удастся найти источник дополнительного дохода.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Козероги смогут наслаждаться финансовым успехом на этой неделе. Нет ничего такого, чего бы не было под силу представителям земного знака. Карьерный рост, повышение зарплаты – все вполне реально в этот период. Счастливый случай может принести солидные деньги и приумножить капиталы. Высшие силы вам помогают.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

В этом периоде Водолеям не стоит решаться на кардинальные перемены места работы и большие финансовые вложения. Это может закончиться серьезными проблемами и убытками. Не стоит также брать в долг и связываться с кредитными организациями. Не торопите события и обращайте больше внимания на выполнение текущих обязанностей.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

Хороший период для делового общения. Вы сможете привлечь новых деловых партнеров или покупателей. На этой неделе можно менять работу и рассматривать предложения. В деле поиске работы вам может прийти помощь от друзей и родных. Внимательно следите за деньгами, повышается вероятность краж и потерь имущества.

Читайте также: