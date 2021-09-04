УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный гороскоп на неделю 6-12 сентября: кредиты, козни недругов или перемены в жизни

4 сентября 2021, 03:50

Лунный гороскоп от Главреда расскажет, кому грозят проблемы с детьми, а кто может расссчитывать на повышение по службе

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

В начале неделе в периоде убывающей Луны, стоит тщательно взвешивать каждое решение. Может наступить переломный момент в отношениях, когда нужно предельно прояснить ситуацию и выбрать направление движения. После новолуния, 7 сентября, не стоит взваливать на свои плечи груз накопившихся обязанностей – грамотно делегируйте их.

О том, чего стоит избегать в фазу новой Луны, читайте в нашем материале: Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день.

Лунный гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе Овнам необходимо вооружиться оптимизмом. Он поможет справиться с трудностями данного периода. Возможно, финансовые затруднения вынудят вас оформить кредит. Не стоит накапливать в себе негативную энергию, поделитесь с близкими своими проблемами и заручитесь их поддержкой. На работу не опаздывайте, мимо руководства не проскочит ни одна деталь.

Лунный гороскоп на неделю: Телец

Фазы Луны складываются самым благоприятным образом для Тельцов. Этот период может оказаться судьбоносным. Поэтому отложите лень в сторону и начните двигаться к достижению поставленных целей. В отношениях возможны конфликтные ситуации. Лучше всего попросить прощения, если ссора произошла по вашей вине.

Лунный гороскоп на неделю: Близнецы

На этой неделе, несмотря на соблазн рассказать окружающим о ваших планах, стоит держать язык за зубами. Ваши недруги и сплетники не дремлют. Период благоприятнй для смены деятельности. Любые новые начинания увенчаются успехом. В день новолуния, 7 сентября, старайтесь избегать чрезмерных нагрузок.

Реклама

Лунный гороскоп на неделю: Рак

Звезды складываются в наилучшую комбинацию для Раков. Ваше трудолюбие и целеустремленность будут вознаграждены. Запланируйте все важные дела именно на это время. Воздержитесь от сплетен, они могут обернуться против вас. Не стоит обсуждать людей за их спиной.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

Лунный гороскоп на неделю: Лев

Это благоприятный период для того, чтобы отправиться на шопинг и побаловать себя долгожданной покупкой. Однако следите за тратами, потому что в период с 6 по 8 сентября не стоит одалживать деньги. Обратите внимание на здоровье. Долгие прогулки на свежем воздухе помогут укрепить организм.

Лунный гороскоп на неделю: Дева

На этой неделе поведение детей может огорчать Дев. Не стоит также во всем полагаться на коллег, есть риск того, что они подведут вас в ответственный момент. Ситуация начнет меняться к лучшему уже в четверг. Вероятна приятная встреча с близкими друзьями. Вечер в хорошей компании зарядит вас позитивными эмоциями.

Лунный гороскоп на неделю: Весы

Излишняя эмоциональность на этой неделе может привести к ссорами. А помириться после будет очень трудно. Звезды советуют серьезно задуматься о том, что стоит изменить в жизни. Приятные перемены не за горами. Благоприятный период для того, чтобы больше времени посвящать своему любимому делу, увлечению или хобби.

Лунный гороскоп на неделю: Скорпион

В этот период Скорпионам следует задуматься о дальнейшем развитии отношений со своей второй половинкой. Возможно, вы почувствуете желание перейти на следующий уровень. Неделя хорошая для знакомства с родителями или заключения брака. Старайтесь сдерживать свои эмоции, неосторожное слово может сильно ранить хорошего человека.

Читайте такжеЛунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день

Лунный гороскоп на неделю: Стрелец

В этот лунный период вам нужно быть особо внимательными к новым знакомствам. Повышается риск стать жертвой мошенников. Вторая половина недели отразится на вашем настроении – вы можете почувствовать как осенняя хандра захватывает ваши мысли. Не стоит замыкаться в себе – встречи с друзьями помогут стабилизировать внутреннее состояние.

Лунный гороскоп на неделю: Козерог

Неделя не обещает быть легкой для Козерогов. Повседневные заботы накладываются одна на другую, и вам может показаться, что вы ничего не успеваете. Вы можете быть подвержены нервозности. Лучшим выходом из ситуации будет взять отпуск и отдохнуть. Работа с землей принесет наибольшее удовлетворение.

Лунный гороскоп на неделю: Водолей

На этой неделе возможны неожиданные финансовые поступления. И хоть деньги придется потратить практически сразу, не стоит расстраиваться – это к лучшему. В профессиональной сфере стоит ожидать успехов. Интересный проект может принести вам продвижение по карьерной лестнице. Новые знакомства могут обернуться крепкой дружбой.

Лунный гороскоп на неделю: Рыбы

В делах семейных вам придется выступать миротворцем и сглаживать острые углы. Порадуйте мужа или партнера приятным сюрпризом, пусть и символический, но этот подарок поможет поднять любимым настроение. Ответное действие не заставить себя ждать!

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Высокий холестерин: симптом в спальне, который нельзя игнорироватьВысокий холестерин: симптом в спальне, который нельзя игнорировать Жена Цекало бесстыже вывалила огромную грудь из лифчикаЖена Цекало бесстыже вывалила огромную грудь из лифчика "Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса"Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса Ученые выяснили главную причину смерти от кронавирусаУченые выяснили главную причину смерти от кронавируса Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или проблемы со здоровьемГороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или проблемы со здоровьем

Последние новости

03:50

Лунный гороскоп на неделю 6-12 сентября: кредиты, козни недругов или перемены в жизни

03:02

Эксперты объяснили, почему снижается эффективность COVID-вакцин Видео

02:34

Встреча Зеленского и Байдена: эксперт назвал плюсы и минусы саммита Видео

02:10

Осенний рацион для здорового питания: диетолог рассказала, что должно быть в холодильнике

01:37

Настя Ивлеева без лифчика свела с ума шикарными формами в облегающем комбинезоне

Реклама
01:16

Как не подхватить опасный штамм Дельта: Комаровский дал простой совет Видео

00:50

Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качество

00:19

Американский рэпер шокировал фанатов "беременными" фото

03 сентября, пятница
23:55

Выяснилось, какие продукты помогут побороть усталость и стресс

23:55

Главный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 года

23:45

Инсульт: простое упражнение, которое улучшает кровяное давление и снижает риск Видео

23:37

Пожар в костеле святого Николая ликвидировали: подробности спасателей

23:33

Названы девять хронических болезней, которые снижают эффективность вакцинации от коронавируса Видео

22:50

В Киеве горит Костел святого Николая Видео

22:47

Шевченко пожаловался, что не хотел покидать пост тренера сборной Украины

22:18

В Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо на уроке

22:09

Названы пять самых опасных овощей для организма Видео

22:01

Болезнь сердца: неприятное ощущение, которое может указывать на то, что у вас есть заболевание Видео

21:45

В Украине ударят заморозки и похолодает до -3 Видео

21:27

Назван орех, снижающий смертность от сердечных болезней Видео

Реклама
21:26

"Удар в сердце дракона": Арестович задумал переименовать украинский язык Видео

21:02

Зендая без лифчика произвела фурор в кожаном платье эксклюзивно под ее размер груди

21:01

Шок и провал: что сулит Льву гороскоп на сентябрь-2021

20:54

Осенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученые

20:36

Артрит: назван алкогольный напиток, который может защитить от болезненного состояния Видео

20:17

Столтенберг обвинил Россию во лжи перед масштабными военными учениями

20:05

Байден вам этого не скажет: почему Украина до сих пор не в НАТО мнение

19:53

Защита прав детей это задача демократического государства - прокурор Харьковщины Фильчаков

19:44

Появился список саундтреков к фильму Дюна 2021 Дени Вильнева Видео

19:31

На Львовщише грузовик на скорости влетел в магазин, есть жертвы

19:20

Взяли с поличным: в Одессе горе-вор уснул в квартире, которую собирался грабить

19:06

Рак легких: главный признак в голосе Видео

19:00

Гороскоп для Девы на сентябрь-2021: в каких сферах будет фартить, в каких ждать мелких пакостей

18:47

Падение цен на руду несет угрозы для украинской металлургии - эксперт

18:43

Львов - это дыра: блогершу распекли за унизительное заявление об украинском городе

18:33

"Крысы в морге и врач с перегаром": во Львове родители винят врачей в смерти малыша

18:27

Бойфренд Бритни Спирс попался в известном бутике у витрины с кольцами

18:17

У первого в Украине кролика-полицейского появилась страница в Instagram: забавное видео

18:10

Мемом про Шуфутинского пытались стереть из памяти преступление Путина в Беслане мнение

18:09

В Одессе бездомная засунула голову в мусорный бак и наглухо застряла

Реклама
17:57

"До локдауна далеко": власти Киева опровергли информацию о карантине с 15 сентября Видео

17:51

Кристофер Ллойд появился в роли Рика в новых сериях Рика и Морти

17:45

Украинцев ждет несколько повышений пенсии в 2022 году Видео

17:33

Путин предлагает "принять в семью" террористический Талибан

17:12

Умер на пороге у соседей: под Ивано-Франковском жестоко осудили мать, которая выбросила ребенка Видео

17:09

Обвинения в коррупции и связи с Порошенко могут закрыть Юрию Гусеву дорогу в Минобороны - СМИ

17:07

В Киеве готовятся ввести локдаун с 15 сентября – СМИ

17:04

Екатерина Осадчая показала, что будет в новом сезоне Светской жизни

16:49

Турция ужесточает карантин: что нужно знать украинскому туристу

16:44

Строительство "Метинвест Политехники" обойдется в 30 миллионов евро

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять