Лунный гороскоп на неделю 6-12 сентября: кредиты, козни недругов или перемены в жизни

Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

В начале неделе в периоде убывающей Луны, стоит тщательно взвешивать каждое решение. Может наступить переломный момент в отношениях, когда нужно предельно прояснить ситуацию и выбрать направление движения. После новолуния, 7 сентября, не стоит взваливать на свои плечи груз накопившихся обязанностей – грамотно делегируйте их.

О том, чего стоит избегать в фазу новой Луны, читайте в нашем материале: Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день.

Лунный гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе Овнам необходимо вооружиться оптимизмом. Он поможет справиться с трудностями данного периода. Возможно, финансовые затруднения вынудят вас оформить кредит. Не стоит накапливать в себе негативную энергию, поделитесь с близкими своими проблемами и заручитесь их поддержкой. На работу не опаздывайте, мимо руководства не проскочит ни одна деталь.

Лунный гороскоп на неделю: Телец

Фазы Луны складываются самым благоприятным образом для Тельцов. Этот период может оказаться судьбоносным. Поэтому отложите лень в сторону и начните двигаться к достижению поставленных целей. В отношениях возможны конфликтные ситуации. Лучше всего попросить прощения, если ссора произошла по вашей вине.

Лунный гороскоп на неделю: Близнецы

На этой неделе, несмотря на соблазн рассказать окружающим о ваших планах, стоит держать язык за зубами. Ваши недруги и сплетники не дремлют. Период благоприятнй для смены деятельности. Любые новые начинания увенчаются успехом. В день новолуния, 7 сентября, старайтесь избегать чрезмерных нагрузок.

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Лунный гороскоп на неделю: Рак

Звезды складываются в наилучшую комбинацию для Раков. Ваше трудолюбие и целеустремленность будут вознаграждены. Запланируйте все важные дела именно на это время. Воздержитесь от сплетен, они могут обернуться против вас. Не стоит обсуждать людей за их спиной.

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Лунный гороскоп на неделю: Лев

Это благоприятный период для того, чтобы отправиться на шопинг и побаловать себя долгожданной покупкой. Однако следите за тратами, потому что в период с 6 по 8 сентября не стоит одалживать деньги. Обратите внимание на здоровье. Долгие прогулки на свежем воздухе помогут укрепить организм.

Лунный гороскоп на неделю: Дева

На этой неделе поведение детей может огорчать Дев. Не стоит также во всем полагаться на коллег, есть риск того, что они подведут вас в ответственный момент. Ситуация начнет меняться к лучшему уже в четверг. Вероятна приятная встреча с близкими друзьями. Вечер в хорошей компании зарядит вас позитивными эмоциями.

Лунный гороскоп на неделю: Весы

Излишняя эмоциональность на этой неделе может привести к ссорами. А помириться после будет очень трудно. Звезды советуют серьезно задуматься о том, что стоит изменить в жизни. Приятные перемены не за горами. Благоприятный период для того, чтобы больше времени посвящать своему любимому делу, увлечению или хобби.

Лунный гороскоп на неделю: Скорпион

В этот период Скорпионам следует задуматься о дальнейшем развитии отношений со своей второй половинкой. Возможно, вы почувствуете желание перейти на следующий уровень. Неделя хорошая для знакомства с родителями или заключения брака. Старайтесь сдерживать свои эмоции, неосторожное слово может сильно ранить хорошего человека.

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Лунный гороскоп на неделю: Стрелец

В этот лунный период вам нужно быть особо внимательными к новым знакомствам. Повышается риск стать жертвой мошенников. Вторая половина недели отразится на вашем настроении – вы можете почувствовать как осенняя хандра захватывает ваши мысли. Не стоит замыкаться в себе – встречи с друзьями помогут стабилизировать внутреннее состояние.

Лунный гороскоп на неделю: Козерог

Неделя не обещает быть легкой для Козерогов. Повседневные заботы накладываются одна на другую, и вам может показаться, что вы ничего не успеваете. Вы можете быть подвержены нервозности. Лучшим выходом из ситуации будет взять отпуск и отдохнуть. Работа с землей принесет наибольшее удовлетворение.

Лунный гороскоп на неделю: Водолей

На этой неделе возможны неожиданные финансовые поступления. И хоть деньги придется потратить практически сразу, не стоит расстраиваться – это к лучшему. В профессиональной сфере стоит ожидать успехов. Интересный проект может принести вам продвижение по карьерной лестнице. Новые знакомства могут обернуться крепкой дружбой.

Лунный гороскоп на неделю: Рыбы

В делах семейных вам придется выступать миротворцем и сглаживать острые углы. Порадуйте мужа или партнера приятным сюрпризом, пусть и символический, но этот подарок поможет поднять любимым настроение. Ответное действие не заставить себя ждать!