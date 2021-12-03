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Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгах

3 декабря 2021, 10:49

Кому из знаков стоит остеречаться энергетических вампиров и смазливых незнакомцев - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Период растущей Луны с 6 по 12 декабря становится благоприятным временем для самосовершенствования и учебы. Новая информация быстро усваивается, и этот опыт пригодится уже в скором времени. В средине недели удачными будут подписание контрактов и заключение сделок.

О том, кому из знаков на следующей неделе повезет сорвать большой куш, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везение.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

В период растущей Луны Овнов ожидает не самое простое время. Принимая важные решения, не стоит руководствоваться эмоциями, здравый смысл поможет не наделать досадных ошибок. В понедельник вам может подвернуться шанс для выгодных вложений, а во вторник будут успешными деловые переговоры. В пятницу проведите время в приятной компании близких друзей.

Лунный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе Тельцам нужно сосредоточиться на решении собственных проблем, не взваливая на свои плечи заботы других. Во вторник могут нагрянуть проверки, однако у вас все будет безупречно. Начальство отметит ваше трудолюбие и целеустремленность, не исключены денежные поступления. Ближе к выходным вам стоит сбавить рабочий темп и максимально отдохнуть.

Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

Эта неделя благоволит новым знаниям. Идеальный период для самообразования и посещения курсов повышения квалификации. Вскоре полученная информация вам пригодится. Опасайтесь смазливых незнакомцев с заманчивыми предложениями – рискуете понести убытки. Также держитесь подальше от рискованных мероприятий.

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Лунный гороскоп на неделю – Рак

На протяжении всей недели Раки будут чрезвычайно чувствительны. Важно не позволять эмоциям брать верх над собой и сохранять спокойствие. В понедельник денежные поступления могут поднять вам настроение. Однако нужно грамотно распорядиться деньгами и бороться с соблазном растратить полученную сумму. В среду новые знакомства будут полезными, а пятница станет идеальным днем для решения семейных проблем.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

В период растущей Луны Львам важно более грамотно распоряжаться финансами и, возможно, экономить. Ваше материальное положение будет стабильным, однако не исключены незапланированные траты. Во вторник стоит обратить внимание на решение бытовых вопросов, а в пятницу воздержаться даже от небольших поездок. На выходных к вам могут нагрянуть далекие гости.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе вы полны энергии, бодрости и оптимизма. Ваша позитивная аура становится магнитом для энергетических вампиров, которыми могут оказаться не только ваши враги и соперники, но и хорошие друзья. В понедельник Девам стоит рассчитывать на денежную удачу. Не спешите тратить эту сумму на прихоти, сперва рассчитайтесь с долгами и кредитами. Во второй половине недели вас ждут интересные мероприятия и встречи.

Лунный гороскоп на неделю – Весы

В начале недели Весам предстоит разговор с начальством. Не стоит сомневаться в своем профессионализме, вы все делаете правильно. Вторник – идеальный день для деловых переговоров и подписания контрактов. В среду стоит сбавить темп и особо не распространяться о своих планах. В делах любовных приятные перемены возможны в пятницу.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам придется четко отстаивать свои личные границы. Не стоит взваливать на себя обязанности других, учитесь отказывать, если просьба окружающих для вас неудобная. В среду можно смело заключать договор и подписывать контракты. Четверг преподнесет знакомство с влиятельными людьми. Некоторым представителям знака выпадет шанс заняться любимым делом.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцов ждет легкая и удачная неделя. Чтобы она не омрачилась неприятными ситуациями, следует держаться подальше от сомнительных предложений быстрого заработка и всяческих авантюр. В понедельник получится наладить отношения с коллегами, с которыми у вас натянутые отношения. На выходных можно рассчитывать на приятное романтическое приключение.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

В этот период коллективная работа поможет Козерогам максимально проявить свои профессиональные навыки. Ваша инициативность и упорство будут замечены руководством и партнерами, что позволит укрепить финансовое положение. Не исключено получение спонсорской помощи и начала выгодного сотрудничества, ваши идеи находят отклик.

Лунный гороскоп на неделю – Водолей

Звезды советуют Водолеям поступать так, как велят собственные желания и не прислушиваться к советам окружающих. На протяжении недели необходимо уделить внимание деловым отношениям – это хорошее время, чтобы укрепить связи с партнерами по бизнесу. Вторая половина недели порадует солидными денежными поступлениями.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

В начале недели будьте предельно пунктуальными, чтобы не навлечь на свою голову гнев начальства. Руководство пристально наблюдает за каждым вашим действием, и эта неделя – отличная возможность продемонстрировать все профессиональные качества. Сейчас не время сидеть в сторонке, инициатива и активность будут вознаграждены по достоинству.

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