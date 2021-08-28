Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование

Лунный гороскоп 30 августа - 5 сентября 2021 /ua.depositphotos.com/

С 30 августа по 5 сентября - убывающая Луна. Эта фаза не лучший период для планирования и воплощения задуманного в реальность. Нужно подвести итоги, проанализировать ошибки и порадоваться своим достижениям. Не забудьте побаловать себя за старательную работу приятным подарком.

О том, кому на следующей неделе повезет в финансовом плане, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности.

Лунный гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе Овны могут ослабить рабочую хватку и позволить себе отдохнуть. Тем более, что старания последнего времени забирали довольно много сил и энергии. Подзарядите свою батарейку, особенно благоприятны вылазки на природу или просто прогулки на свежем воздухе. Одиноким Овнам стоит приготовиться к неожиданному повороту в личной жизни. Водителям стоит проявить предельную внимательность на дороге.

Лунный гороскоп на неделю: Телец

Ваши труды будут вознаграждены по достоинству. На этой недели возможны выплата премии или даже повышение по карьерной лестнице. Если есть желание потратить эти деньги на себя – не сдерживайте своих порывов, побалуйте себя долгожданной покупкой. На этой неделе возможны разногласия с любимыми.

Лунный гороскоп на неделю: Близнецы

События этой недели могут спутать все планы Близнецов. Однако не стоит волноваться и тревожиться, отпустите ситуацию и понаблюдайте за ней со стороны. В этом периоде удача на вашей стороне, поэтому все дела будут иметь позитивный исход. Проводите больше времени с детьми больше интересуйтесь их жизнью.

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Лунный гороскоп на неделю: Рак

Отношения, которые будут складываться с коллегами и руководством, вас только порадуют. А вот в семейных отношениях возможны конфликтные ситуации и разногласия. На этой неделе при спорах с домочадцами стоит твердо отстаивать свою позицию. Градус напряжения начнет спадать на выходных. Не спешите принимать поступившее заманчивое предложение.

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Лунный гороскоп на неделю: Лев

На этой неделе Львов ожидают дни, когда все просто будет валиться из рук. Ничего особого предпринимать не стоит, нужно просто снизить активность и переждать. В остальном дела у Львов – на высоте. Проблемы разрешатся быстро, к тому же, вас ждут приятные знакомства, встречи с друзьями и незабываемый отдых.

Лунный гороскоп на неделю: Дева

Вы можете получить предложение, которое сулит кардинальные перемены в жизни. Оно может касаться любой сферы вашей жизни и принесет только счастье и успех. Девам-руководителям стоит быть немного лояльнее к своим сотрудникам.

Лунный гороскоп на неделю: Весы

На этой неделе повышается вероятность того, что человек из вашего окружения разочарует вас своими поступками. Однако не стоит излишне волноваться и тревожиться. Этот период также порадует и хорошими новостями. Неожиданное приятное известие поднимет вам настроение.

Лунный гороскоп на неделю: Скорпион

Скорпионов ожидает не самая легкая неделя. Отношения с окружающими на этой неделе будут довольно взрывоопасными. Вероятны выговоры начальства и обиды друзей. Семейная сторона жизни тоже не особо порадует – домочадцы, словно сговорились против вас. Не стоит на этой неделе давать деньги в долг.

Лунный гороскоп на неделю: Стрелец

Эта неделя станет для Стрельцов проверкой на прочность. Родственники могут досаждать вам, требуя внимания или даже присмотра. Однако стоит держать свои эмоции в узде и не срываться. В профессиональной деятельности основных забот немного поубавится. Это хорошее время, чтобы разобраться с документацией и навести порядок в ящиках вашего рабочего стола. В этом периоде нужно пересмотреть рацион питания, отдавая предпочтение полезным продуктам.

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Лунный гороскоп на неделю: Козерог

Один из наиболее благоприятных периодов для отдыха. Возьмите отпуск и наберитесь не только сил, но и приятных впечатлений, которые подарит отдых. Тем, кто проведет неделю на работе, нужно вооружиться терпением – рутинные обязанности накроют вас с головой. Обращайтесь за помощью к коллегам.

Лунный гороскоп на неделю: Водолей

Эта неделя подарит вам прекрасные возможности повышения по карьерной лестнице. Однако стоит помнить, что вместе с повышением прибавиться обязанностей и ответственности. Избегайте конфликтных ситуаций и уж тем более не провоцируйте их. Заручитесь оптимизмом, он поможет сгладить острые углы и справиться с трудностями.

Лунный гороскоп на неделю: Рыбы

В этом периоде нужно тщательно просчитывать практически каждую трату. Хорошее время, чтобы начать копить деньги. О своих планах не стоит рассказывать окружающим, даже из близкого окружения. Держите все при себе и занимайтесь воплощением целей в реальность.