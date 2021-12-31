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Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находка

31 декабря 2021, 03:51

Кому из знаков можно брать кредит, а кому поискать дополнительные источники заработка - расскажет гороскоп Главреда.

Финансовый гороскоп 2022
Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Финансовый гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков предстоит решать вопросы с чужими деньгами, а кому улыбнется неожиданное везение.

Гороскоп Таро на 2022 год расскажет к чему готовиться знакам зодиака в наступающем году: кому будет сопутствовать успех, а кому – бороться с трудностями.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам стоит воздержаться от вложений в новые проекты и начинать дела, от которых вы ожидаете прибыли. Обстоятельства меняются со скоростью света, и пока четкой картины не вырисовывается, повремените. Не спешите совершать крупные покупки, особенно статусных вещей, есть риск купить то, что вскоре перестанет приносить удовольствие. На выходных не стоит поддаваться азарту и впутываться в авантюры.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Напряженной будет ситуация с чужими деньгами, особенно теми, которые связанны с общим имуществом, кредитами или арендой. Возможны денежные споры и даже разрыв финансовых договоренностей. Удачное время для инвестиций и аренды. В воскресенье может возникнуть неразбериха в денежных вопросах, которые связны с зарубежными странами.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

В фокусе внимания Близнецов на этой неделе вопросы, связанные с чужими деньгами. Могут возникнуть проблемы с кредитами или общими финансами. В понедельник не давайте и не берите в долг и ничего не арендуйте, в будущем это грозит обернуться проблемами. Не стоит вкладывать деньги и договариваться о совместном ведении бизнеса. В воскресенье вы сможете увидеть пути выхода из ситуации с чужими деньгами.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

В этом периоде Ракам не стоит полагаться на других в решении финансовых вопросов. Вам доведется заниматься денежными вопросами во вторник и среду, не исключено получение важной информации, которая сыграет вам на руку. В среду при необходимости можно брать кредит. Только стоит побороть соблазн потратить всю сумму в один момент.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

В начале недели не стоит слишком доверять заманчивым перспективам, которые открываются на работе. Все не так просто, как может показаться. Подработки на этой неделе будут невыгодными – за них заплатят не сразу. В четверг можно рассчитывать на везение с чужими деньгами – неожиданный подарок или солидные бонусы. В пятницу будьте осторожны оформляя кредит или что-то арендуя, повышается вероятность обмана. В воскресенье события укажут на проблемное с точки зрения денег место в работе.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Эта неделя – не самое лучшее время для финансового риска любого рода, крупных приобретений и вложений. Материальное положение будет стабильным, средств хватит на все необходимые покупки и развлечения. На выходных обострится ситуация, связанная с чужими деньгами. Не позволяйте втягивать себя в рисковые финансовые авантюры. На выходных можно заняться поиском дополнительного заработка. Обратите внимание на свое хобби, возможно, оно может стать источником дохода.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

Расположение планет неблагоприятное для совершения финансовых операций для Весов. Не стоит давать и брать деньги в долг, совершать крупные приобретения и вкладывать средства в благоустройство дома. В понедельник вас может порадовать неожиданная находка – в дом может вернуться потерянная вещь. На выходных проясниться ситуация с бюджетом, вы четко увидите что нужно подправить.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе у Скорпионов расслабиться и сложить руки не получиться. Вам предстоит включиться в борьбу, где конкуренция будет нешуточная. Не стоит идти на риск в финансовых вопросах, положение Венеры не располагает к быстрому заработку. Риск будет оправдан только в том случае, если он привязан к прошлому, например к вложениям, которые себя окупили.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

В понедельник Стрельцы могут рассчитывать на приятные сюрпризы. Возможно возвращение старых долгов или удачная находка. В среду к вам может вернуться потерянная вещь, причем самым неожиданным путем. В воскресенье вы четко осознаете какие дела нужно выполнить, чтобы укрепить финансовое положение.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Уже в понедельник Козерогам предстоят траты. Вы будете потакать всем своим прихотям, и финансовое положение позволит побаловать себя таким образом. Однако во вторник вам уже придется включить режим экономии, чтобы спасти свой бюджет. В конце недели вы можете кардинально пересмотреть свои взгляды на финансы и траты, а также понять, что вас не устраивает в вашем качестве жизни.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

В понедельник Водолеев ждет неожиданная находка. Возможно вам посчастливиться вернуть украденную вещь. В четверг звезды на вашей стороне – они обещают денежную удачу или ценный подарок, а финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу. В пятницу или повезет, или запутаетесь, потеряете, вас обманут. Поэтому верьте в чудеса и принимайте подарки от Вселенной, но не заключайте сделок, не покупайте дорогих вещей и следите за кошельком.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

В будни избегайте финансовых дел с друзьями и воздержитесь от благотворительности: помогать деньгами нуждающимся хорошо, но не сейчас. Из хорошего может быть то, что вам вернут долг или "выстрелит" акция, от которой вы ждали дохода раньше, да так и не дождались. На выходных все нужно делать быстро и решительно. События будут быстро складываться и не давать времени на раскачку. Хорошо отстаивать свои денежные интересы, забирать долги, зарабатывать на том, на чем вы когда-то уже заработали.

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