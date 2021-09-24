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Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного

24 сентября 2021, 11:27

Кому из знаков посчастливится укрепить финансовое положение - расскажет лунный гороскоп Главреда

Лунный гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021
Лунный гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021 / ua.depositphotos.com/

С 27 сентября по 3 октября - убывающая Луна. В этот период можно планировать цели и задачи на будущее. Звезды благоволят смене имиджа и физической активности. Оздоровительные процедуры укрепят ваше здоровье.

О том, когда лучше всего отправляться в парикмахерскую или маникюрный салон, читайте в нашем материале: Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 27 сентября - 3 октября: лучшие дни.

Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Овен

Неделя, в которой Овны смогут насладиться спокойствием. Никаких резких поворотов судьбы, только размеренная жизнь. Не стоит отвлекаться на малозначительне дела, в этом периоде лучше сконцентрироваться на важном. Держитесь подальше от выяснения отношений и конфликтных ситуаций.

Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Телец

На этой неделе звезды благоприятствуют Тельцам. Хорошее время для новых начинаний и воплощения в жизнь задуманного. Твердо отстаивайте свою точку зрения и не прислушивайтесь к советам окружающих. Вы на правильном пути, а непрошенные реплики могут оказаться ошибочными. Больших успехов можно достичь в учебе.

Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Близнецы

Для Близнецов наступает время, когда необходимо приниматься за дела, которые откладывались в долгий ящик. В рабочих моментах не стоит списывать со счетов советы умудренных опытом коллег. Со средины недели стоит уделить внимание своим близким друзьям. Приятные встречи и интересные беседы подзарядят вас порцией хорошего настроения.

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Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Рак

Этот период подарит вам мощный заряд вдохновения. Возможно, вы почувствуете желание проявить себя в творчестве. Вам удастся осуществить нечто из задуманного. Выходные станут удачным временем для покупок – отправляйтесь на шопинг. Вещи, которые вы купите, прослужат вам долго и окажутся практичными.

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Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Лев

Львам период убывающей Луны подбросит на этой неделе несколько вопросов, связанных с финансовой стороной жизни. Возможно, это будут дела, касающиеся обустройства дома или решение семейных проблем. Покупки для дома в конце недели будут практичными и будут оберегать жилище от несчастий.

Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Дева

Девы могут оказаться перед непростым выбором. Необходимо продумать четкий план последующих действий в случае возникновения непредвиденной ситуации. На этой неделе стоит быть внимательными при покупках, особенно если вы привыкли расплачиваться наличными. Возможны убытки. Повышается риск травматизма.

Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Весы

Весы с головой уйдут в работу. Однако звезды предупреждают, что не стоит приносить все рабочие проблемы в дом. Оставляйте их за порогом и наслаждайтесь теплыми вечерами в кругу родных и близких людей. Они требуют вашего внимания. Старайтесь не давать непосильных обещаний.

Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Скорпион

Начало периода для Скорпионов пройдет в решении домашних проблем. Хлопотно будет и на работе. Начальство может резко менять задания и вам будет тяжело подстроиться под этот ритм. Напряженная обстановка в семье может привести к конфликтным ситуациям. Домашние могут быть недовольны вашей постоянной нехваткой времени.

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Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Стрелец

Стрельцов ждет удача в решении финансовых вопросов. К тому же, материальное положение представителей может значительно укрепиться. Немаловажную роль в этом сыграют ваши профессиональные успехи, которые отметит руководство. Отправляйтесь за покупками на выходных.

Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Козерог

Звезды советуют Козерогам прожить период убывающей Луны в спокойствии, избегая стрессовых ситуаций. Волнения и тревоги могут пошатнуть ваше здоровье. Успешная сторона жизни – любовная сфера. В личных отношениях намечаются приятные сюрпризы. Возможны новые знакомства с интересным продолжением.

Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Водолей

Водолеям можно смело браться за дела, которые раньше вызывали опасения. Неожиданные идеи и решения окажутся весьма удачными и помогут вам осуществить задуманное. Благоприятная неделя для общения и новых знакомств, которые могут перерасти в партнерские отношения или крепкую дружбу. Не стоит брать деньги в долг.

Лунный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021: Рыбы

Звезды сулят Рыбам успех в делах в течение всей недели. Этот подарок судьбы нужно использовать для решения финансовых вопросов. Поиски работы увенчаются успехом – вы найдете, то что искали. Благоприятно складываются и личные отношения. Вы можете признаться в чувствах человеку, который вам давно нравиться и добиться его расположения. Дети орадуют своими успехами или милыми сюрпризами.

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