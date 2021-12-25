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Лунный гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января: Львам – любовь, Девам – исполнение желаний, Козерогам – долги

25 декабря 2021, 03:15

Кому из знаков стоит опасаться ссор в новогоднюю ночь - читайте в гороскопе Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Период убывающей Луны с 27 декабря по 1 января 2022 года благоприятное время для того, чтобы провести его в семейном кругу. Хорошо избавляться от ненужных вещей и старого хлама. Наводите порядок, украшайте елку и готовьтесь к празднику. Не забудьте загадать желание в новогоднюю ночь!

О том, кому на следующей неделе нужно быть осторожными с деньгами, а кому посчастливится укрепить материальное положение, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам – кражи.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

Эта неделя закружит Овнов не в предпраздничной суете, а в водовороте дел и забот. Постарайтесь закончить все до праздников, иначе дела будут напоминать о себе даже в новогоднюю ночь. 2 января стоит освободить себя от всех дел, этот день может стать особенным, важно не проглядеть знаки судьбы.

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Лунный гороскоп на неделю – Телец

В этот период Тельцам лучше воздержаться от любых рисковых мероприятий. Звезды советуют не предпринимать ничего важного не только в новогоднюю неделю, но и в течение последующего месяца. Оставьте работу за порогом дома и накройте шикарный новогодний стол 2022. Атмосфера праздника – это то, что вам нужно.

Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

Все важные дела и ответственные задачи на этой неделе лучше не планировать. Сосредоточьтесь на текущих обязанностях и не взваливайте на свои плечи слишком многого. Не исключены небольшие разногласия с коллегами, которые нужно решить мирным путем.

Лунный гороскоп на неделю – Рак

Эмоциональный фон Раков перед новолунием будет нестабильным. Любое неосторожное слово может вызвать обиды, однако не позволяйте им испортить отношения с дорогими людьми. Нужно побороть соблазн отложить выполнение дел в долгий ящик, вы сможете справиться с ними до наступления нового года. В новогодние праздники проведите больше времени с детьми. Поделки на Новый год 2022 помогут разнообразить досуг.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

Этот период преподнесет представителям стихии огня приятные сюрпризы и перемены в личной жизни. Вас ждет судьбоносная встреча или переход на новый уровень отношений со своим партнером – предложение руки и сердца или переезд к возлюбленному. В конце недели вероятны небольшие денежные затруднения. Режим экономии поможет с ними справиться.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девы полны энергии и энтузиазма, которые достигнут своего пика в новолуние 2 января. В этот период перед вами открываются невиданные возможности и перспективы. Звезды предоставляют шанс воплотить свои самые сокровенные мечты. Загадывайте желание в новогоднюю ночь!

Лунный гороскоп на неделю – Весы

Весы должны использовать время перед новым годом, чтобы избавиться от ненужного. Устройте генеральную уборку и безжалостно расставайтесь с вещами, которые годами припадают пылью в шкафу. Это поможет привлечь позитивную энергию перемен. В новогоднюю ночь не исключены размолвки со своей второй половинкой, постарайтесь не заострять внимание на мелочах и не нагнетать ситуацию.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

В период новогодних праздников Скорпионам нужно на время оставить свои заботы позади и хорошенько отдохнуть. Максимально расслабьтесь, побалуйте себя любимым времяпровождением. И вкусняшками! О том, чтобы сесть на диету не может быть и речи. По крайней мере, до средины месяца.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

Этот период будет благоприятным для новых знакомств и общения. Стрельцы могут столкнуться с некоторыми затруднениями при решении вопросов. Помощь родных или близких друзей сможет разрешить ситуацию быстрее. Идеальное место для проведения новогодних праздников – за городом.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

Хорошее время чтобы наконец-то взять отпуск и отправиться на отдых с семьей или друзьями. Это доставит вам массу положительных эмоций и принесет незабываемые впечатления. Раздайте долги до нового года, а уже в наступившем году подумайте, как относиться к тратам более рационально.

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Лунный гороскоп на неделю – Водолей

Этот период станет для Водолеев сплошным дедлайном. Вы сможете справиться со всеми обязанностями и закончить важные дела. Начало нового года может потребовать от вас быстрых решений. А 2 января станет счастливым днем, когда звезды дарят вам блестящие возможности и перспективы.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам лучше не строить никаких долгоиграющих планов, они вряд ли воплотятся в реальность. Посвятите эту неделю отдыху и ничегонеделанию. Наслаждайтесь праздниками и будьте внимательны к здоровью, увеличивается риск простудных заболеваний.

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