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Финансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам - кражи

24 декабря 2021, 03:08

Кому из знаков стоит быть предельно осторожными с финансами в новогоднюю ночь - расскажет гороскоп Главреда.

гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Финансовый гороскоп на неделю расскажет кому из знаков стоит приготовиться к необычайной денежной удаче, а кому нужно раздать старые долги до Нового года.

О том, как на следующей неделе сложится ситуация на любовном фронте для представителей зодиакального круга, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022: Близнецам – ссоры, Скорпионам – сплетни.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам стоит быть осторожными с деньгами. Понедельник-вторник – самые опасные дни, не исключены большие потери и убытки как в личной так и в профессиональной сфере. В средине недели вас озаботят вопросы складчины или дележа имущества. А в субботу ситуация слегка изменится – вам улыбнется денежная удача. Не исключено, что вам подвернется возможность дополнительного заработка или удастся разрешить сложный вопрос.

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Финансовый гороскоп на неделю – Телец

До Нового года Тельцам подвернется шанс провернуть дело с чужими деньгами. Вы сможете отстоять свои интересы в общем бизнесе. Благоприятная неделя для того, чтобы брать в аренду технику. В новогоднюю ночь стоит воздержаться от любых финансовых рисков, особенно с чужими деньгами. На выходных выбросьте все мысли о деньгах из головы и наслаждайтесь праздником.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецы на этой неделе столкнутся с делом, которое будет касаться кредита, общего имущества или денег. Звезды предупреждают, что в этот период крайне нежелательно брать и давать в долг, что-то арендовать или совершать необязательные покупки. А вот возвращать долги, наоборот, нужно. В средине недели вас закрутит рутинная канцелярская работа: подписание документов, получение справок.

Финансовый гороскоп на неделю – Рак

До Нового года Ракам можно брать большой кредит или инвестировать крупную сумму денег в какой-то серьезный значительный проект. Хорошее время для аренды имущества на выгодных условиях. В конце недели вам может поступить важная финансовая информация.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Не самая лучшая неделя для решения финансовых вопросов. Из плюсов недели – вы можете рассчитывать на возвращение старого долга или денежные поступления от давно выполненной работы. Предновогодние покупки будут удачными. Несмотря на то, что это не самый удачный денежный период, уже в среду начинается длительный период, в течение которого вы можете рассчитывать на финансовое везение. Однако деньги не упадут вам на голову, этот процесс набирает разгон. Но необходимо настроить себя на успех.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

В начале недели вам необходимо раздать старые долги, подсчитать расходы и подумать, как рационально потратить остаток. Не идите на поводу у импульсивных желаний, и тогда денег хватит на все приятные удовольствия и подарки близким и родным людям. Уже в средине недели вы ослабите свою финансовую хватку, и денежные вопросы отойдут на второй план. Вас уже окутала предпраздничная кутерьма и мыслями вы уже наряжаете елку, печете имбирное печенье и крошите Оливье.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

В начале недели вас могут подстерегать большие траты на обустройство жилья. В среду и четверг не стоит решать денежные вопросы, не исключены потери и убытки. Однако хорошо будет раздать долги и очистить пространство вокруг себя, таким образом привлекая позитивную энергию. В субботу вас может порадовать неожиданный поворот в важном вопросе.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

До конца года Скорпионам необходимо сосредоточиться на решении одного важного финансового вопроса не распыляясь по мелочам. Инициатива и настойчивость в этом деле увенчаются нужными вам результатами. В новогоднюю ночь будьте внимательны к деньгам и вещам – повышается риск кражи или поломки. На выходных можно позволить себе лишние траты, однако если уверенны в том, что бюджет это выдержит.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

Вопросы материального плана выходят на первый план для Стрельцов. В начале недели не стоит совершать крупные приобретения и вложения. Не исключены неожиданные денежные поступления в среду. На выходных денежная фортуна на вашей стороне – вас ждут ценный подарок или солидная премия.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе у Козерогов получится неплохо сэкономить. Накопленные деньги могут пойти на решение важного вопроса. Ближе к концу недели будьте внимательнее к тратам. Вещи и услуги могут оказаться не такими хорошими, как на первый взгляд. В воскресенье к вам придет финансовая информация.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

Со среды у вас раньше календарного начнется год финансовых удач. Вы можете не заметить этого: события еще должны набрать разгон. Но можете символически отметить начало финансового везения. Может вам повезти и сейчас, но в этом случае везение будет связано с чем-то в прошлом: вернут старый долг, заплатят за работу, которую вы уже сделали ранее, вы найдете то, что потеряли. Для новых начинаний неделя неудачна — нельзя много тратить, покупать дорогие вещи, запускать новые проекты, инвестировать

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

В начале недели уладьте все финансовые взаимоотношения с другими людьми. Раздайте и соберите долги, еще раз обсудите складчину к праздникам, чтоб не осталось неясных моментов, верните вещи, которые брали попользоваться. Пересмотрите и, если нужно, измените условия договоров страхования, кредита, аренды. Если вы все это сделаете, потом до конца недели сможете больше не думать о деньгах.

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