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Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизни

23 октября 2021, 11:14

Кому из знаков нужно уделить особое внимание здоровью - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021
Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021 / ua.depositphotos.com/

В период убывающей Луны с 25 по 31 октября необходимо рационально распоряжаться деньгами. Не совершать необдуманные покупки и грамотно распределять бюджет. При работе с документацией проявите максимальную внимательность, повышается вероятность ошибок и просчетов. В личной жизни займите выжидательную позицию и дайте партнеру проявить инициативу.

О том, кому нужно поостеречься новых знакомств, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена.

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Овен

На этой неделе Овны имеют шансы укрепить свое материальное благосостояние. Хорошо вкладывать деньги в долгоиграющие проекты, это в будущем будет приносить стабильный доход. В профессиональной сфере время для налаживания контактов и поиска деловых партнеров. Физические нагрузки могут подорвать здоровье, не стоит посещать спортзал.

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Телец

Понедельник, 25 октября – идеальный день для начала обучения. Самообразование уже в скором времени будет приносить свои плоды. Ваши целеустремленность и трудолюбие напрямую влияют на доход. Сейчас не время для лени. 31 октября проведите день в общении с друзьями и близкими. О том, как развлечься на Хэллоуин, читайте в нашем материале: Когда Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Близнецы

На этой неделе коллективный труд поможет достичь максимальных результатов. Не стоит в одиночку вести сложный проект, советы коллег могут сдвинуть дело с мертвой точки. Трудности этого периода стоит воспринимать как ценный жизненный опыт и использовать его, чтобы не допускать ошибок в будущем. Вероятно обострение хронических недугов.

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Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Рак

Неделя убывающей Луны будет стабильной. В профессиональной деятельности особых взлетов не будет, скорее вас поглотит монотонная работа, которая будет отнимать много сил. Коллеги могут стать источником ценной информации. А вот с руководством лучше не спорить.

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Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Лев

Все внимание этого периода у Львов будет сосредоточено на здоровье. Займитесь укреплением иммунной системы, это поможет избежать простуд и недомоганий. Если вы все-таки заболели, не стоит переносить болезнь на ногах. В личной жизни возможно обострение. Нужно идти на компромисс, чтобы сохранить отношения.

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Дева

На этой неделе Девам может поступить заманчивое предложение новой работы. Прежде чем его принять, необходимо обдумать, готовы ли вы к последующим переменам. Если такое положение вещей вас устраивает – принимайте предложение. 31 октября возможны судьбоносные знакомства, которые могут изменить вашу жизнь. Вероятно обострение отношений со старшими родственниками.

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Весы

Весы могут столкнуться с ситуацией, в которой близкий друг проявит себя не с лучшей стороны. Возможно, вам придется поговорить и выяснить, что произошло, не спешите разрывать отношения. Неделя благоприятствует общению и новым знакомствам, которые могут иметь романтическое продолжение.

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Скорпион

Скорпионов ожидает напряженная во всех сферах неделя. Но энергия и целеустремленность помогут преодолеть временные затруднения. В первой половине недели возможны убытки, которые могут подкосить бюджет. Однако ближе к выходным вам удастся найти дополнительные источники дохода. Выходные лучше всего провести на природе.

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Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Стрелец

Стрельцы выйдут победителями на любовном фронте. Звезды дают все шансы встретить любовь всей жизни. Однако стоит проявить терпение и отпустить ситуацию, излишний напор и спешка в делах любовных ни к чему. На выходных стоит уделить больше внимания детям, они порадуют своими успехами.

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Козерог

Наступил момент, когда козерогам нужно максимально продемонстрировать все свои деловые качества. Начальство на этой неделе не дремлет и подмечает каждую оплошность. Инициативность и трудолюбие будут вознаграждены по достоинству. Сейчас не время уходить в тень. В конце недели представителей творческих профессий может посетить муза. Проведите выходные в семейном кругу.

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Водолей

В семейных конфликтах Водолеи могут оказаться между двух огней. Не стоит принимать чью-то сторону, нужно попытаться сгладить острые углы и пойти на мировую. Волнения и тревоги на этой неделе могут негативно сказаться на состоянии здоровья. Проведите выходные в спокойной обстановке и максимально отдохните.

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Рыбы

Неделя заставит Рыб поволноваться. Однако важно сосредоточиться на важном, не распыляя внимание на мелочи. В делах любовных на этой неделе необходимо проявить инициативу и заявить о своих чувствах дорогому сердцу человеку. Совместные выходные помогут укрепить отношения.

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