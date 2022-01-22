Лунный гороскоп на неделю 24-30 января: Тельцам – проблемы, Львам – правило бумеранга, Рыбам – искушения

Лунный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

В период убывающей Луны с 24 по 30 января многие могут быть подвержены сменам настроения и усталости. Лучшим выходом будет спокойный отдых и полноценный сон. Самое время побаловать себя приятными вещами: походом за покупками или на массаж.

О том, кому из знаков повезет встретить близкого по духу человека, а кому стоит отложить знакомства на потом, читайте в материале: Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбы.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе возможны судьбоносные знакомства. И вообще любые знакомства этого периода для Овнов будут иметь продолжение. Не стоит предаваться лени и ничегонеделанию в эти дни. Старайтесь быть максимально активными и не упускать выгодных возможностей.

Лунный гороскоп на неделю – Телец

Тельцам не стоит сидеть сложа руки и ожидать подарков судьбы. Самое время покорять карьерные вершины. Вы сможете блеснуть своими профессиональными навыками и продемонстрировать лидерские качества. Не исключено, что родные люди обратятся за помощью. В конце недели сил будет немного, проведите время в спокойной обстановке и восстановите жизненную энергию с помощью любимых занятий.

Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

Энергии сейчас у вас будет, как никогда, много. Главное - направить ее в правильное русло. Старайтесь не ссориться, особенно с близкими людьми. Конфликты, начатые в этот период, разрешатся нескоро. С 28 по 30 января порадуйте себя чем-нибудь приятным.

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Лунный гороскоп на неделю – Рак

Ракам совсем не время скромно стоять в сторонке, пока другие пользуются моментом. На этой неделе продемонстрируйте свои сильные стороны и громко заявите о своих достоинствах. В четверг стоит проявить особую осторожность с деньгами. Не стоит брать в долг и влезать в кредиты.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе во всей красе проявит себя правило бумеранга. Ваши поступки будут решающими и хорошие деяния обязательно к вам вернутся. Как и плохие. Дети могут поставить вас в непростую ситуацию, поэтому стоит быть готовыми разобраться в ней. Свободным Львам на выходных не стоит замыкаться в четырех стенах, есть шанс найти свою вторую половинку на интересном мероприятии.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

В эти дни ваше настроение может привлечь в жизнь неожиданные события. Поэтому старайтесь всеми силами отгонять от себя негатив и зацикливаться на плохом. И наоборот бодрое расположение духа и оптимистичное настроение помогут привлечь приятные моменты. Идеальное время для начала занятий спортом.

Лунный гороскоп на неделю – Весы

Весам в период убывающей Луны лучше довести до конца все начатые дела. В противном случае это грозит хлопотами, которые будут нарастать снежным комом. Нужно максимально сосредоточиться на работе или учебе. Домашние хлопоты и дела любовные могут подождать. Не стоит разбрасываться обещаниями, особенно перед малознакомыми людьми.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

Вашей поддержки и помощи на этой неделе могут потребовать родители. Решение проблем займет много времени. Сами тоже не стесняйтесь просить о помощи коллег, если чувствуете, что не справляетесь. Небольшой просчет может стать причиной неловкой ситуации ближе к средине недели.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

Звезды советуют Стрельцам на этой неделе больше времени проводить в кругу родных и близких людей. В идеале – отправиться в отпуск с семьей. Удачной будет неделя в финансовом плане – сейчас можно тратить деньги – покупки вас порадуют и будут удачными.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

Козерогам на этой неделе не раз придется отстаивать свою точку зрения. Не поступайтесь своими убеждениями! Решительность и уверенность в собственных силах вам не помешают. Отвлечься от негативных мыслей поможет уборка – ваши шкафы требуют ревизии!

Лунный гороскоп на неделю – Водолей

В неделю убывающей Луны спешка может сыграть с вами плохую шутку. Принимая решение проявите рассудительность и просчитайте все возможные варианты развития событий. В денежных вопросах лучше проконсультироваться со специалистами. Любые сделки с недвижимостью лучше отложить на более благоприятное время. На выходных займитесь тем, что откладывали в долгий ящик.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам предстоит противостоять искушениям. Это будет своеобразной проверкой на прочность, сумев устоять перед соблазнами можно заручиться поддержкой высших сил. В этом периоде отношения с партнером могут быть натянутыми. Высокая вероятность ссор и разногласий. Обойти острые углы можно поиском компромиссов.

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