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Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

21 августа 2021, 09:44

Каких поворотов судьбы стоит ожидать знакам Зодиака уже в ближайшее время, расскажет лунный гороскоп Главреда

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / https://ua.depositphotos.com/

С 23 по 29 августа – период убывающей Луны. Сюрпризы, которые преподносит судьба, не всегда приятные, но нужно уметь сконцентрироваться на проблеме и максимально быстро ее решить. Решение важных вопросов лучше отложить на более благоприятное время. На этой неделе можно выгодно продать ненужные вещи.

О том, как правильно распорядиться бюджетом, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупки.

Лунный гороскоп на неделю: Овен

Импульсивность Овнов на этой неделе может спровоцировать конфликты и разногласия. Возможны аварийные ситуации на дорогах. Нужно постараться держать эмоции под контролем. Вы будете активны, однако не все ваши действия могут увенчаться успехом. Будет сложно следовать правилам и соблюдать установленные границы. Всегда нужно думать о последствиях своих поступков. Не стоит жить в плену иллюзий.

Лунный гороскоп на неделю: Телец

Тельцы могут почувствовать, что отношения в семье накалились. Особенно сложно будет найти общий язык с женщинами. В период убывающей Луны дадут о себе знать проблемы, решение которых откладывалось на потом. Эта неделя может стать временем перемен, к которым будет сложно приспособиться. Уже во второй половине недели вы проще будете воспринимать события, которые происходят вокруг вас.

Лунный гороскоп на неделю: Близнецы

Вы будете искать подвох в каждом сказанном слове. Однако не стоит проявлять излишнюю подозрительность и отпускать ситуацию. Вторая половина недели порадует интересным общением и новыми знакомствами. Не нужно переусердствовать, чтобы произвести впечатление на новых знакомых: это может сыграть против вас. Самое время выполнять свои обещания. Ваш организованный подход к работе оценит начальство.

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Лунный гороскоп на неделю: Рак

Фаза убывающей Луны может на этой неделе обернуться скандалами со старшими или неприятностями с начальством. Решать деловые вопросы и договариваться – непосильная задача для Раков. Начало недели будет наполнено суетой. В этот период лучше ограничить общение и социальные контакты. К тому же, родственники могут вмешаться в вашу жизнь. Постарайтесь восполнить запасы жизненной энергии и хорошенько отдохнуть.

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Лунный гороскоп на неделю: Лев

Категоричность Львов может оттолкнуть окружающих. Стоит посмотреть на мир шире и принять тот факт, что люди могут иметь свое собственное мнение. Конфликты могут привести к серьезным проблемам с коллективом. Не принимайте сиюминутные решения, они могут быть ошибочными и может понадобиться много времени, чтобы решить проблему. Лучшее, что вы можете сделать на этой неделе, взять паузу и восстановить силы, разобравшись в себе.

Лунный гороскоп на неделю: Дева

Девы активно возьмутся за решение проблем. Ваша предприимчивость несомненно скажется на результатах работы. Однако на этой неделе вам приходится рассчитывать только на себя. Во второй половине недели будет сложно оценивать сложивщуюся ситуацию. Неприятности, которые могут возникнуть в данном периоде, обратимы, поэтому не стоить впадать в уныние. Воздержитесь от рискованных мероприятий.

Лунный гороскоп на неделю: Весы

У Весов на этой неделе – все карты в руках. Появится возможность значительно улучшить сове материальное положение и обзавестись полезными связями. Принимая важные решения, посоветуйтесь с компетентными в этой сфере людьми, их советы окажутся полезными. Ближе к концу недели о спокойном существовании можно и не мечтать, события будут сменять друг друга с необычайной скоростью. Освоиться в таком темпе будет сложно. В профессиональной сфере умение идти на риск поможет вам увеличить доходы. Возрастут шансы найти высокооплачиваемую работу. Возможно весьма заманчивое предложение.

Лунный гороскоп на неделю: Скорпион

Благоприятный период для самореализации и поиска скрытых талантов. Скорпионы почувствуют желание избавиться от всего, что мешает двигаться вперед. В начале недели представители знака стихии воды могут попасть под чужое влияние, которое может привести к убыткам. Старайтесь больше прислушиваться к своим собственным желаниям.

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Лунный гороскоп на неделю: Стрелец

Недостаток жизненной энергии может сказаться как на общем состоянии организма, так и на способности выполнять работу. Не стоит взваливать на свои плечи большой объем работы. На этой неделе последствия собственных ошибок могут дать о себе знать. Ответственность за близких людей не сможет дать вам полностью расслабиться.

Лунный гороскоп на неделю: Козерог

Жизненные обстоятельства заставят Козерогов пересмотреть свои духовные ценности. Излишняя эмоциональность может помешать объективно оценить происходящее вокруг. Не стоит торопиться делать выводы, лучше глубже разобраться в проблеме. В первой половине недели стоит ограничить общение и побыть наедине с собой, рассортировав по полочкам свои мысли и чувства.

Лунный гороскоп на неделю: Водолей

Для Водолеев период убывающей Луны будет насыщенным приятными событиями. Новые знакомства с творческими людьми привнесут в устоявшуюся жизнь разнообразие. Не давайте своей мнительности и настороженности испортить отношения с близкими. К тому же не стоит торопить события, позвольте им идти своим чередом.

Лунный гороскоп на неделю: Рыбы

Обстоятельства этой недели будут довольно часто складываться не в пользу Рыб. И вам очень сложно будет им сопротивляться. Чтобы вернуть гармонию в отношения с возлюбленными необходимо избавиться от укоренившихся стереотипов. Возможны проблемы материального плана. Стоит избегать необязательных трат и контролировать бюджет. Опасайтесь обмана.

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