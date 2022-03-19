Лунный гороскоп на неделю 21-27 марта: Скорпионам – время чудес, Близнецам – судьбоносные знакомства

Лунный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

В период убывающей Луны нужно быть максимально активными и предпринимать решительные шаги в направлении поставленных целей. Не стоит сидеть сложа руки, так можно упустить выгодные возможности. Появляется шанс значительно улучшить свое материальное положение.

Гороскоп на апрель 2022 расскажет, кому из знаков стоит приложить все усилия, чтобы сохранить стабильность, а кому звезды сулят встречу с человеком, который сыграет важную роль в жизни.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнов могут ожидать приятные домашние хлопоты. Займитесь уборкой и расчистите пространство вокруг вас. Таким образом, можно привлечь удачу. Хозяйки могут экспериментировать с новыми блюдами, которые обязательно оценят домашние. Ваша главная задача недели – хранить уют.

Лунный гороскоп на неделю – Телец

Тельцов на этой неделе могут порадовать неожиданные встречи с близкими и дальними родственниками. Не исключено презд близких людей издалека. Необходимо позаботиться о здоровье семьи, продумайте какими методами можно укрепить иммунную систему и защитные силы организма, чтобы избежать простуд.

Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

У Близнецов наступает важный период, в течение которого в их жизнь могут прийти судьбоносные знакомства. Не исключено. Что вы встретите человека, который разделит ваши взгляды на жизнь и станет вам близким другом или партнером. Улыбнется удача и в финансовом плане, не исключены солидные денежные поступления.

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Лунный гороскоп на неделю – Рак

В период убывающей Луны Раки должны больше внимания уделять дорогим сердцу людям. Благоприятная неделя, чтобы помириться с людьми, с которыми возникли разногласия, и забыть старые обиды.

Лунный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Львам стоит обратить внимание на свое здоровье. Желательно уменьшить употребление острой пищи, она может негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии. Больше времени стоит проводить на свежем воздухе и не забывать об умеренных физических нагрузках. Вы можете почувствовать прилив сил, через возникшую конфликтную ситуацию. Это время, когда эмоции могут выйти наружу.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

В этом периоде Девы будут решать социальные вопросы. Можно обращаться в суды или ЖЭК или требовать повышения оклада. Уже через три месяца вы сможете увидеть результаты своего труда. В семейных отношениях возможны конфликтные ситуации на почве бытовых вопросов.

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Лунный гороскоп на неделю – Весы

У Весов могут сформироваться другие взгляды на нормы общественной морали. Возможен кризис, после которого вы выйдете на новый уровень взаимопонимания с окружающими людьми. Не исключено, что в жизни семейных знаков могут появиться соблазны, которым будет сложно противиться. Но даже в этом случае, через войну может прийти мир.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

В убывающую Луну Скорпионы могут выходить сухими из воды из самых сложных ситуаций. В экстремальных условиях могут проявиться уникальные способности человека. Не исключено, что у вас обнаружится дар предвидения. Для вас это время чудес, и по прошествии данного периода вы будете смотреть на себя со стороны и диву даваться – открылось "второе дыхание"!

Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

В этом периоде Стрельцы могут почувствовать желание решительно двигаться вперед, меняя свою жизнь с первым весенним теплом. Благоприятная неделя для долгосрочного планирования. Если вы поставите четкие цели, сможете воплотить в жизнь задуманное. Побалуйте себя приятными мелочами, это повысит бодрость духа.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе у Козерогов обостриться чувство прекрасного. Вы можете обнаружить в себе скрытые таланты. Этот период будет насыщен приятными событиями и неожиданностями, которые вас порадуют. Новые знакомства с интересными людьми помогут расширить кругозор.

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Лунный гороскоп на неделю – Водолей

Несмотря на мировые проблемы, вашу душу терзают внутренние сомнения и противоречия: правильно ли вы поступаете, имеете ли вы право так говорить и переделывать окружающий мир? На этой неделе оскорбят ваше самолюбие, унизят вас или принизят ваши интересы – как в личной, так и в профессиональной сфере.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

Звезды предупреждают Рыб о том, что в делах любовных осторожность не помешает. На этой неделе в личной жизни будет затишье, однако оно будет недолгим. Перемены в жизни не за горами.

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