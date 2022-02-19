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Лунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбы

19 февраля 2022, 03:49

Кому из знаков грозят финансовые трудности, а кому день, который может изменить жизнь - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

В период с 21 по 27 февраля царит убывающая луна. В это время стоит привести в порядок как и внутреннее состояние, так и расчистить пространство вокруг себя и избавиться от ненужного хлама.

О том, кто из знаков сможет похвастаться колечком на пальце, а кому стоит отложить поиски своей второй половинки, читайте в материале: Любовный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Девам – предложение, Скорпионам – ревность, Козерогам – подарки судьбы.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

Овнам на этой неделе нужно навести порядок как в рабочей документации, так и в личных вещах. Настроение часто будет колебаться, и повысить его сможет общение с близкими людьми. Вы можете обратиться к ним за поддержкой в трудные времена. Не исключено, что в финансовых вопросах появится неопределенность.

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Лунный гороскоп на неделю – Телец

В неделю убывающей Луны многие вещи в жизни Тельцов будут зависеть от воли случая. Не стоит падать духом, если дела идут не так, как вы их запланировали. До вас могут дойти нелицеприятные слухи, которые нужно моментально прекратить и исключить человека, который был инициатором из своего круга общения.

Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

Уверенность в себе в этом периоде станет вашим ключом к успеху. Не стоит сидеть сложа руки, только инициатива поможет достичь желаемых результатов. Однако в бытовых делах не стоит проявлять активности, позвольте себе как следует отдохнуть.

Лунный гороскоп на неделю – Рак

Убывающая Луна может ослабить вашу внимательность. Рассеянность на работе может привести к серьезным ошибкам, поэтому старайтесь не упускать из виду ни одной детали. Семейные отношения могут быть напряженными. Уделите больше внимания детям.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

Благоприятный период для новых знакомств. Они могут закончиться крепкой дружбой или перерасти в романтические отношения. Не исключено, что среди новых людей в вашем окружении окажется тот самый человек, с которым вы захотите связать свою судьбу. На выходных не помешает генеральная уборка, которая поможет расчистить пространство для позитивной энергии.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

Девам предстоит столкнуться с финансовыми затруднениями. Обращайтесь за помощью к родственникам, их поддержка будет неоценимой. На этой неделе нужно быть особо внимательными к своему здоровью, о себе могут напомнить хронические заболевания.

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Лунный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весы могут быть втянуть в любовный треугольник. Стоит сразу разобраться в ситуации, чтобы не наломать дров. В целом звезды сулят Весам позитивную неделю, наполненную массой приятных моментов.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

В среду, 23 февраля Скорпионам нужно быть внимательными к каждой мелочи. Высшие силы могут посылать вам знаки судьбы, и события которые сегодня происходят, могут оказаться судьбоносными. Покупки в этом периоде будут удачными, а вот встречи с друзьями стоит отложить на следующую неделю.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

В период убывающей Луны Стрельцам необходимо всеми силами бороться с приступами лени. Она может сыграть с вами плохую шутку. Поддавшись ничегонеделанию, вы можете подвести коллег и близких людей, и это будет иметь не самые лучшие последствия.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

Эта неделя будет для Козерогов достаточно напряженной в финансовом плане. Проблемы с деньгами помогут решить ваши близкие люди, не стесняйтесь обращаться к ним за помощью. Во второй половине недели ситуация улучшится, однако расслабляться еще рано.

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Лунный гороскоп на неделю – Водолей

В начале недели у Водолеев появится шанс проявить сильные стороны в профессиональной деятельности. Вы сможете удивить начальство нестандартными решениями, которые помогут решить проблему. С 21 по 23 февраля стоит держать под контролем эмоции, это будут непростые дни и конфликты просто противопоказаны.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

Ваша вторая половинка может удивить неприятными сюрпризами. Не стоит принимать все близко к сердцу, постарайтесь разузнать побольше подробностей. Благоприятный период для саморазвития – больше читайте и посещайте культурные мероприятия.

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