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Лунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всем

18 декабря 2021, 03:15

Кому из знаков выпадет возможность хорошо заработать - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

В период растущей Луны с 20 по 26 декабря многие представители зодиакального круга могут сталкиваться с резкими перепадами настроения. Это может влиять на продуктивность, поэтому лучшим выходом будет по возможности взять себе несколько дней отдыха и провести время в приятной компании.

О том, кому из знаков улыбнется удача в деньгах, а кому нужно затянуть пояса, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везение.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам скучать не придется. Вас ждет период, наполненный неожиданными сюрпризами. Проснется жажда приключений, которые могут привести к различного рода авантюрами и рисковым мероприятиям. Риск может быть оправдан, однако не спешите доверять малознакомым людям, есть риск потерять все, что имеете. Выходные стоит провести в семейном кругу за приятным общением.

Лунный гороскоп на неделю – Телец

Эта неделя для Тельцов открывает только самые радужные перспективы. Ваша целеустремленность и трудолюбие будут вознаграждены, начальство отметит ваши успехи, не исключена новая должность или повышение зарплаты. Это существенно укрепит ваше финансовое положение. Обаяние и сексуальность на этой неделе на высоте и это, как магнитом, привлекает к вам новых поклонников.

Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

В период растущей Луны Близнецы смогут примирить логику и интуицию и заставить их работать на себя. Благоприятно изучение чего-то нового можно записаться как на курсы языка, так и вождения. Поклонников станет больше, не исключено признание в чувствах. На выходных все ваше время будут занимать домашние хлопоты.

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Лунный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Ракам выпадает невероятная возможность продемонстрировать все свои сильные стороны и блеснуть талантами. В первой половине недели могут напомнить о себе ваши конкуренты и давние недруги, вставляя палки в колеса. Однако вашего заряда энергии и жизненных сил хватит на то, чтобы противостоять этим козням и выйти победителем. На выходных ваш партнер может приревновать, уделите ему больше времени.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

В фазу роста Луны Львам необходимо сбавить обороты и задуматься о полноценном отдыхе и, возможно, путешествии. Не исключены деловые поездки, которые принесут полезные знакомства и новые деловые контакты. В общении с коллегами проявляйте больше такта и терпимее относитесь к чудачествам других. Выходные – идеальное время для романтики и флирта – отправляйтесь на свидание.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

Для Дев наступает благоприятный период для воплощения в жизнь своих идеи и смелых проектов. Вы лучше всего знаете как поступить, однако совет близких друзей может оказаться полезным. Работы может прибавиться, однако не стоит уходить в нее с головой. Найдите свободный день в вашем плотном графике и проведите его с близкими людьми. На любовном фронте пока затишье перед бурей.

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Лунный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весам стоит притормозить бешеную гонку , в которой вы находились в течении нескольких предыдущих недель и не пытаться достичь желаемого всеми способами. Идти напролом – не ваша тактика недели. Начальство оценит гибкость и умение искать компромиссы. Выходные проведите с семьей, можно обсуждать темы, которые ранее вызывали разногласия, вам удастся договориться.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

В растущую Луну Скорпионы почувствуют, как увеличились их интуитивные способности. Ваш внутренний голос станет лучшим советчиком и поможет принять верные решения. Не стоит взваливать на свои плечи непосильную работу. И не позволяйте коллегам перекинуть на вас часть забот. Предновогоднее время в последние выходные уходящего года проведите в приятном общении с друзьями или близкими людьми.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцы – самые настоящие везунчики этой недели. В профессиональной деятельности все будет складываться для вас наилучшим образом – вы сможете проявить все свои лучшие стороны и заработать бонусы в глазах руководства. Сфера личных отношений для свободных Стрельцов будет наполнена чувственными и страстными романами, которые запомнятся надолго. На выходных стоит посетить культурное мероприятие, выставку или концерт.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

Козерогов ждет необычная неделя, полна удачных стечений обстоятельств. Везение будет ходить за вами по пятам и важно не упустить важного знака судьбы. Не исключено начало служебного романа и вашим поклонником может оказаться сам начальник. Ближе к выходным возможен визит дальних родственников.

Лунный гороскоп на неделю – Водолей

Кто на этой неделе сможет похвастаться завидным самообладанием, так это Водолеи. Дела ладятся легко и вы справляетесь с большим количеством обязанностей и даже успеваете помогать другим. Симпатичный коллега может оказывать вам знаки внимания, хорошенько обдумайте возможность служебного романа и как он может отразиться на вашей репутации.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

Эта неделя приготовила для Рыб много приятных сюрпризов и радостных моментов. Ваша интуиция обостряется и помогает принимать правильные решения. Удачное стечение обстоятельств поможет решить финансовую проблему или получить солидный заработок. Боритесь с желанием потратить всю сумму до копейки, подумайте о более рациональных вложениях денег. На выходных не стоит сидеть дома – свидания обещают доставить массу приятных воспоминаний.

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