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Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день

16 октября 2021, 03:26

Для кого из знаков 18 октября станет счастливым днем - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на 18-24 октября 2021
Лунный гороскоп на 18-24 октября 2021 / ua.depositphotos.com/

В период растущей Луны 18-19 октября лучше довести до конца начатые дела и не планировать ничего нового и важного. В полнолуние прислушивайтесь к своей интуиции не принимайте поспешных решений. С 21 по 24 октября - убывающая Луна. Пришло время пожинать плоды в том, что касается карьеры. Если вы хорошо поработали за последнее время, ждите награды. Если же не очень - порицания.

О том, кому стоит опасаться ревности партнера, а кто будет в центре внимания, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября: счастливый брак, расставание или любовь всей жизни.

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Овен

Овны смогут справиться с проблемами, которые некоторое время не давали вам покоя. Однако нужно принимать взвешенные решения и все тщательно обдумывать, чтобы избежать досадных ошибок. Мнение родственников может оказаться конструктивным. Субботу, 23 октября звезды советуют провести в домашней обстановке.

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Телец

Прекрасный период складывается в жизни Тельцов. Хорошее время, как для любви, так и для романтических увлечений. Вы на пике привлекательности. В профессиональной сфере вы сможете по максимуму продемонстрировать свои навыки и проявить себя. Ваши инициатива и упорство будут вознаграждены.

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Близнецы

Как бы ни было сложно, Близнецам необходимо устоять перед соблазнами. Ограничения будут даваться нелегко, однако это позитивным образом скажется на состоянии здоровья. Будьте внимательны к своему здоровью, не пропустите симптомы болезни. Ближе к концу недели вас ожидает сюрприз, который придется по душе.

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Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Рак

В этот период Ракам не стоит направлять свои усилия на решение сложных задач и вопросов. Вероятность ошибок и неудач довольно велика, поэтому лучше всего сосредоточится на простых текущих делах, а в идеале провести неделю беззаботно развлекаясь, разгрузив голову от повседневных проблем. Смело принимайте интересные приглашения – вас ждут только позитивные эмоции.

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Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Лев

На этой неделе внимание Львов в большей мере будет принадлежать решению домашних вопросов. Возможно, вы почувствуете желание обустроить свои быт и привнести больше уюта в дом. Общение с родственниками и детьми будет гармоничным, можно затрагивать любые темы и обсуждать наболевшие вопросы. Выходные проведите на свежем воздухе, смена обстановки пойдет вам на пользу.

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Дева

Девам лучше не испытывать судьбу и воздержаться от решения любых финансовых вопросов. Неделя крайне неблагоприятная для этого, возможны большие убытки. В отношениях с возлюбленными есть некая напряженность и не все идет гладко. Чтобы избежать конфликтов, необходимо поговорить с партнером начистоту.

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Весы

Весы смогут заняться делом, которое приносит не только удовлетворение, но и хороший доход. На этой неделе звезды советуют уделять больше времени общению с детьми. Проводите с младшими время, однако старайтесь не слишком поучать. В отношениях с партнером вы можете почувствовать, как крепнет ваша связь.

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Скорпион

Сейчас не самое лучшее время предаваться мечтаниям, взгромоздившись на розовое облако. Время спуститься на землю и оглянуться вокруг. И коллеги – в зоне пристального внимания. Один из них может начать распускать слухи у вас за спиной и строить коварные планы. Нужно найти обидчика и серьезно с ними поговорить.

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Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Стрелец

На этой неделе Стрельцов охватит суета. Однако стоит не стоит поддаваться этому хаосу и четко расставить приоритеты, распланировав ваши дальнейшие шаги. Это поможет довести начатое дело до конца. Избегайте конфликтных ситуаций и уж тем более не провоцируйте их. Сохраняйте нейтралитет.

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Козерог

Труды Козерогов оценят по достоинству. Вероятна денежная премия или вознаграждение. Не стоит сразу спускать все деньги на ветер, распланируйте покупки. Можно начать копить деньги на отдых за границей. В любом случае, распорядитесь финансами рационально, и это окупится.

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Водолей

В начале недели Водолеи будут заняты благоустройством дома. Хорошей идеей будет затеять уборку и навести порядок в каждом шкафчике, выкидывая ненужный хлам или жертвуя на благотворительность вещи в хорошем состоянии. Воздержитесь от длительных поездок, они не принесут пользы.

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Рыбы

Вас могут чаще обычного одолевать сомнения и тревоги. Не стоит принимать поспешных решений и если не знаете как поступить не стесняйтесь спросить знающих. 18 и 19 октября могут стать судьбоносными днями. Постарайтесь в эти дни превзойти самих себя.

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