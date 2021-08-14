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Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа: проблемы с близкими или заманчивые предложения

14 августа 2021, 03:05

Кто из знаков Зодиака на этой неделе любимчики фортуны - расскажет гороскоп Главреда

Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа
Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа / wowbiz.ro

В фазу растущей Луны с 16 по 21 августа старайтесь не перегружать себя заботами. Лучше всего делегировать часть поставленных задач. Взвалив на плечи непомерный груз обязанностей, вы рискуете быстро растратить жизненную энергию.

В полнолуние лучше всего воздержаться от рискованных мероприятий и экстремальных видов спорта. Сделайте генеральную уборку и проведите вечер с семьей.

О том, когда лучше всего записываться в парикмахерскую, расскажет наш Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически.

Лунный гороскоп на неделю: Овен

В первой половине недели благоприятно обустройство дома и покупка предметов интерьера. Если задумываетесь о покупке недвижимости – лучше сделать это сейчас. В воскресенье – время полнолуния – стоит остерегаться рискованных ситуаций. Однако этот период хорошо подходит для того, чтобы раскрыть свои таланты и проявить креативность.

Лунный гороскоп на неделю: Телец

На этой неделе Тельцам следует уладить материальные проблемы. В это период вам благоволит удача. Интересные знакомства помогут расширить социальные связи. Ваше обаяние и красноречие привлекут партнеров и единомышленников. Недоверчивость может помешать воспользоваться подвернувшейся выгодной возможностью.

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Лунный гороскоп на неделю: Близнецы

Для Близнецов наступает благоприятный период, когда можно уладить проблемы и улучшить материальное благосостояние. Полезные связи помогут открыть новые возможности для карьерного роста и признания. Будьте осмотрительны в тратах, чрезмерность может оттолкнуть выгодных деловых партнеров. Выходные – идеальное время для общения с новыми людьми.

Лунный гороскоп на неделю: Рак

На горизонте замаячат прекрасные перспективы карьерного роста. Возможна смена места работы, на которой оценят ваши умения. На любовном фронте – приятные перемены. Однако для того, чтобы привлечь романтику в жизнь нужно предпринимать активные действия. Вдохновение и прилив сил будут сопровождать Раков целую неделю.

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Лунный гороскоп на неделю: Лев

На этой неделе Львам не придется бездействовать. Ваша привлекательность повысится в глазах окружающих, возможны романтические приключения или начало новых отношений. Контролируйте бюджет и траты, иначе рискуете изрядно экономить весь оставшийся месяц. В профессиональной деятельности благоприятное время для сотрудничества.

Лунный гороскоп на неделю: Дева

Девам стоит приготовиться к возможному отчуждению в отношениях с близкими. Во второй половине недели избегайте конфликтов и ссор, постарайтесь придержать эмоции, чтобы не спровоцировать обиды родных. Неблагоприятными будут рискованные мероприятия и путешествия.

Лунный гороскоп на неделю: Весы

Весы смело могут записывать себя в любимчики фортуны на этой неделе. Вас ждет интересный, насыщенный событиями период. Ваши личные качества помогут вам достичь успеха в любой сфере деятельности. Благоприятный период для экспериментов с одеждой и прической. Однако стоит смотреть в оба: происки конкурентов могут испортить настроение представителям воздушной стихии.

Лунный гороскоп на неделю: Скорпион

Период усталости и энергетического истощения. На этой неделе нужно уделить внимание отдыху и максимально расслабиться. Это поможет реализовать намеченные цели. Не спешите верить заманчивым предложениям, обдумайте все за и против.

Лунный гороскоп на неделю: Стрелец

Гармоничный период для Стрельцов. Вы сможете найти решение даже самой сложной проблемы и по максимуму проявить свои способности, которые оценит начальство. Возможно появление влиятельных покровителей. На выходных не все так гладко, возникшая ситуация заставит вас изменить планы.

Лунный гороскоп на сегодня
Лунный гороскоп на неделю / uznayvse.ru

Лунный гороскоп на неделю: Козерог

Благоприятный период для начала обучения и самосовершенствования. Сила воли и упрямство помогут вам в достижении намеченных целей. На выходных стоит избегать ссор и скандалов. Лучше всего провести выходные в уединении и привести в порядок мысли и чувства.

Лунный гороскоп на неделю: Водолей

Активное время для Водолеев. Вас закружит в водовороте обязанностей с которыми вы замечательно справитесь. Участие в проекте принесет прибыль если вы сможете пойти на компромисс и договориться. В этот период придется чем-то пожертвовать, однако это вскоре окупится с лихвой.

Лунный гороскоп на неделю: Рыбы

Успешная неделя для Рыб. Ваш профессионализм и умение решать проблемы не вызывает сомнений. Положитесь на интуицию в решении важных вопросов, ее знаки подскажут верное решение. Сексуальность поможет привлечь новых партнеров. Остерегайтесь предложений быстрой прибыли. На выходных вы почувствуете, что ваша жизненная батарейка села. Проведите день в одиночестве и разгрузите голову.

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