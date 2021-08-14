Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа: проблемы с близкими или заманчивые предложения

Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа / wowbiz.ro

В фазу растущей Луны с 16 по 21 августа старайтесь не перегружать себя заботами. Лучше всего делегировать часть поставленных задач. Взвалив на плечи непомерный груз обязанностей, вы рискуете быстро растратить жизненную энергию.

В полнолуние лучше всего воздержаться от рискованных мероприятий и экстремальных видов спорта. Сделайте генеральную уборку и проведите вечер с семьей.

О том, когда лучше всего записываться в парикмахерскую, расскажет наш Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически.

Лунный гороскоп на неделю: Овен

В первой половине недели благоприятно обустройство дома и покупка предметов интерьера. Если задумываетесь о покупке недвижимости – лучше сделать это сейчас. В воскресенье – время полнолуния – стоит остерегаться рискованных ситуаций. Однако этот период хорошо подходит для того, чтобы раскрыть свои таланты и проявить креативность.

Лунный гороскоп на неделю: Телец

На этой неделе Тельцам следует уладить материальные проблемы. В это период вам благоволит удача. Интересные знакомства помогут расширить социальные связи. Ваше обаяние и красноречие привлекут партнеров и единомышленников. Недоверчивость может помешать воспользоваться подвернувшейся выгодной возможностью.

Реклама

Лунный гороскоп на неделю: Близнецы

Для Близнецов наступает благоприятный период, когда можно уладить проблемы и улучшить материальное благосостояние. Полезные связи помогут открыть новые возможности для карьерного роста и признания. Будьте осмотрительны в тратах, чрезмерность может оттолкнуть выгодных деловых партнеров. Выходные – идеальное время для общения с новыми людьми.

Лунный гороскоп на неделю: Рак

На горизонте замаячат прекрасные перспективы карьерного роста. Возможна смена места работы, на которой оценят ваши умения. На любовном фронте – приятные перемены. Однако для того, чтобы привлечь романтику в жизнь нужно предпринимать активные действия. Вдохновение и прилив сил будут сопровождать Раков целую неделю.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца

Лунный гороскоп на неделю: Лев

На этой неделе Львам не придется бездействовать. Ваша привлекательность повысится в глазах окружающих, возможны романтические приключения или начало новых отношений. Контролируйте бюджет и траты, иначе рискуете изрядно экономить весь оставшийся месяц. В профессиональной деятельности благоприятное время для сотрудничества.

Лунный гороскоп на неделю: Дева

Девам стоит приготовиться к возможному отчуждению в отношениях с близкими. Во второй половине недели избегайте конфликтов и ссор, постарайтесь придержать эмоции, чтобы не спровоцировать обиды родных. Неблагоприятными будут рискованные мероприятия и путешествия.

Лунный гороскоп на неделю: Весы

Весы смело могут записывать себя в любимчики фортуны на этой неделе. Вас ждет интересный, насыщенный событиями период. Ваши личные качества помогут вам достичь успеха в любой сфере деятельности. Благоприятный период для экспериментов с одеждой и прической. Однако стоит смотреть в оба: происки конкурентов могут испортить настроение представителям воздушной стихии.

Лунный гороскоп на неделю: Скорпион

Период усталости и энергетического истощения. На этой неделе нужно уделить внимание отдыху и максимально расслабиться. Это поможет реализовать намеченные цели. Не спешите верить заманчивым предложениям, обдумайте все за и против.

Лунный гороскоп на неделю: Стрелец

Гармоничный период для Стрельцов. Вы сможете найти решение даже самой сложной проблемы и по максимуму проявить свои способности, которые оценит начальство. Возможно появление влиятельных покровителей. На выходных не все так гладко, возникшая ситуация заставит вас изменить планы.

Лунный гороскоп на неделю / uznayvse.ru

Лунный гороскоп на неделю: Козерог

Благоприятный период для начала обучения и самосовершенствования. Сила воли и упрямство помогут вам в достижении намеченных целей. На выходных стоит избегать ссор и скандалов. Лучше всего провести выходные в уединении и привести в порядок мысли и чувства.

Лунный гороскоп на неделю: Водолей

Активное время для Водолеев. Вас закружит в водовороте обязанностей с которыми вы замечательно справитесь. Участие в проекте принесет прибыль если вы сможете пойти на компромисс и договориться. В этот период придется чем-то пожертвовать, однако это вскоре окупится с лихвой.

Лунный гороскоп на неделю: Рыбы

Успешная неделя для Рыб. Ваш профессионализм и умение решать проблемы не вызывает сомнений. Положитесь на интуицию в решении важных вопросов, ее знаки подскажут верное решение. Сексуальность поможет привлечь новых партнеров. Остерегайтесь предложений быстрой прибыли. На выходных вы почувствуете, что ваша жизненная батарейка села. Проведите день в одиночестве и разгрузите голову.