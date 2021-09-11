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Лунный гороскоп на неделю 13-19 сентября: люди из прошлого, конфликты или знаковые события

11 сентября 2021, 03:33

Кому из знаков Зодиака будет сопутствовать удача, а кому стоит опасаться ссор с близкими - расскажет гороскоп Главреда

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

В период растущей Луны 13-19 сентября – хорошо пойдет решение вопросов, которые долгое время лежали мертвым грузом. Это будет ощутимо уже с начала недели. Это время необходимо использовать максимально эффективно – завершить старые проекты и стоить планы на будущее.

О том, как распоряжаться финансами на следующей неделе, чтобы не упустить удачу, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарок.

Лунный гороскоп на неделю: Овен

В этом периоде Овнам не стоит пытаться всеми силами удерживать контроль над ситуацией. Нужно смириться с тем, что некоторые вещи вы просто не сможете изменить. Благоприятный период для начала отношений или романтических свиданий. Семейным представителям знака стихии огня лучше не провоцировать конфликтных ситуаций и всячески их избегать.

Лунный гороскоп на неделю: Телец

На этой неделе можно задуматься о смене места работы, если вы недовольны текущим положением вещей. Удачным периодом для поиска новых возможностей будут даты с 13 по 17 сентября. Проявляйте инициативу и вас заметят. В личной жизни не стоит принимать поспешных решений, пусть все идет своим чередом.

Лунный гороскоп на неделю: Близнецы

Фаза растущей Луны может принести Близнецам серьезный конфликт с начальством. При этом вам нужно отстаивать свою точку зрения и убеждения, но делать это максимально корректно. После 17 сентября ситуация стабилизируется. Выходные лучше всего провести в кругу семьи или близких людей. Самый продуктивный отдых будет на природе.

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Лунный гороскоп на неделю: Рак

Прекрасное время для того, чтобы помириться с людьми, с которыми в прошлом возникли разногласия. Не стоит упускать возможность наладить отношения. Период растущей Луны благоволит обустройству дома. Вы можете начать ремонт и привнести уют в ваше жилище. Ваша привлекательность максимальна – поэтому отправляйтесь на свидание.

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Лунный гороскоп на неделю: Лев

Все важные дела и вопросы лучше отложить на более благоприятный период. Займитесь выполнением рутинных обязательств – вы справитесь с ними на ура. Уделите внимание семье, можно запланировать отпуск и провести время вместе. Этот отдых запомнится надолго, укрепит отношения и принесет массу положительных эмоций.

Лунный гороскоп на неделю: Дева

Для представителей знака стихии земли этот период преподносит возможности изменить жизненный курс в лучшую сторону. Возможно, эта неделя станет началом чего-то нового. Принимайте интересное предложение – вы не пожалеете. Семейным Девам будет сложно избежать конфликтов на бытовой почве. Однако постарайтесь максимально быстро уладить ситуацию.

Лунный гороскоп на неделю: Весы

Если вы упорно совершаете действия, которые не приводят к ожидаемому результату, остановитесь и подумайте, что вы можете делать не так. Тщательно распланируйте каждый шаг в направлении желаемой цели. На любовном фронте тишь да гладь, однако одиночество не будет тяготить вас. В период растущей Луны Весам не стоит совершать сделки с недвижимостью.

Лунный гороскоп на неделю: Скорпион

На этой неделе Скорпионы будут заняты поиском творческого начала. Любые интересные задачи имеют все шансы на успех. Даже в делах, где вы не можете похвастаться профессионализмом, все будет ладиться. Одиноким Скорпионам стоит вооружиться очаровательной улыбкой и отправляться покорять сердца поклонников. Возможно начало новых отношений.

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Лунный гороскоп на неделю: Стрелец

Для Стрельцов, которые любят заниматься планированием, наступил благоприятный период. Эта неделя идеальна для того, чтобы строить планы на будущее. Для большей эффективности стоит записывать все свои идеи, чтобы не упустить важного. Люди из прошлого неожиданно появятся в вашей жизни. Займитесь изучением чего-то нового – звезды сулят вам успех.

Лунный гороскоп на неделю: Козерог

События, которые произойдут с Козерогами на этой неделе, могут оказаться знаковыми. Однако понимание этого к вам придет не сразу. Отнеситесь настороженно к новым знакомствам. Лучше проведите время со старыми друзьями, общение с ними может наполнить вас новыми идеями.

Лунный гороскоп на неделю: Водолей

Водолеи могут столкнуться с агрессией окружающих. Однако эмоции других никак не заденут вас. В этот периоде вы будете чувствовать умиротворенность и гармонию с собой. Звезды советуют на этой неделе воздержаться от от любых поездок. Проведите время с близкими вам людьми, общение с ними наполнит вас жизненной энергией.

Лунный гороскоп на неделю: Рыбы

В будние дни Рыбам необходимо максимально сконцентрироваться на выполнении рабочих обязанностей. В противном случае начальству может показаться, что вы выполняете работу, спустив рукава. Избегайте общения с людьми, к которым испытываете неприязнь.

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