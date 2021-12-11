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Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетни

11 декабря 2021, 03:15

Кому из знаков нужно держаться подальше от интриг, а кому нужно опасаться травматизма - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп
Лунный гороскоп на неделю/ depositphotos.com/

С 13 по 18 декабря период растущей Луны. Хорошее время для того, чтобы уладить финансовые вопросы. На этой неделе деньги будут работать на вас и приносить приьыль от инвестиций или акций. В полнолуние проведите ревизию в шкафах и расчистите место для позитивной энергии от ненужного хлама. То же самое и с головой – разложите мысли и чувства по полочкам.

О том, кому из знаков получиться приумножить свои капиталы на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находка.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

В этом периоде Овнам удастся решить некоторые финансовые вопросы, после чего отношения с деньгами выйдут на новый уровень. Вероятно, у вас получится рассчитаться с кредитами и отложить некоторую сумму. В отношениях с близкими будет чувствоваться напряжение. Не стоит провоцировать конфликтные ситуации. Сделайте первый шаг к установлению мира.

Лунный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе звезды советуют Тельцам глубже узнать себя. Это поможет определиться с истинными желаниями и правильно расставить приоритеты. Хорошо будет просить прощения и восстанавливать утраченные связи. Чтобы не забыть что-то важное – делайте заметки.

Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

В периоде растущей Луны лень будет следовать за вами по пятам. На работе и в отношениях с близкими людьми такое настроение Близнецов может спровоцировать разногласия. Звезды советуют отменить долгие поездки – сейчас они нежелательны. Будьте внимательны к своему здоровью, увеличивается риск травматизма.

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Лунный гороскоп на неделю – Рак

Ваше финансовое положение может стать поводом для тревоги и волнения. Не стоит зацикливаться на проблеме, единственное, что можно сделать в этой ситуации – умерить траты и включить режим экономии. В воскресенье, 19 декабря стоит быть предельно осторожными – повышается вероятность обмана.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

В период роста Луны Львам удастся решить вопрос, который долгое время не давал покоя. В сфере отношений не все так гладко, не исключены серьезные ссоры с партнером, которые могут привести к расставанию. В такой обстановке крайне сложно сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях – возьмите пару дней отгула.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

Начало недели порадует Дев приятными сюрпризами. Однако такая неожиданность оставит по себе много вопросов. В средине периода ваша концентрация снизится и это скажется на продуктивности работы. Вы можете допустить досадные ошибки и навлечь недовольство руководства.

Лунный гороскоп на неделю – Весы

Весам необходимо рассчитывать на собственные силы, не полагаясь на постороннюю помощь. В этот период даже самые верные союзники могут подвести. Новые начинания и масштабные проекты обречены на провал, не стоит затевать ничего серьезного на этой неделе. Отправляйтесь отдыхать в большой компании.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

Благоприятный период для свиданий и романтических приключений. Ваши шарм и сексуальность на пике и привлекают в вашу жизнь новые знакомства и поклонников. Не исключено, что один из них признается вам в чувствах. Повышенное внимание и комплименты помогут поднять самооценку и укрепить уверенность в своих силах.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

Активные и деятельные Стрельцы в период растущей Луны не могут сидеть без приключений. Жажда новых впечатлений может привести к авантюрам и рисковым мероприятиям. Однако, звезды советуют от них воздержаться. Тем, кто сумеет противостоять искушениям, улыбнется удача.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козерогов может подвести человек в самый неподходящий момент. В такой ситуации поможет план Б, продумайте все до мелочей. Эмоциональный фон недели будет нестабильным, ваши родные могут попасть под горячую руку. Чтобы этого избежать, стоит направить энергию в позитивное русло – отправляйтесь на прогулку или в спортзал.

Лунный гороскоп на неделю – Водолей

Благоприятный период для общения. Заводите новые знакомства, посещайте мероприятия и проявляйте социальную активность. Свидания в этот период могут иметь романтическое продолжение. Не позволяйте втягивать себя в интриги и сплетни на рабочем месте, сохраняйте нейтральную позицию, иначе это может ударить по вашей репутации.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

В неделю растущей Луны Рыбам необходимо завершить все начатые дела. Лучше всего закончить все до 19 декабря – дня полнолуния, потому что незаконченные задачи будут расти как снежный ком. Ваш партнер может приятно вас удивить, будьте готовы на ответный жест.

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