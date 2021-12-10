Финансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находка

Финансовый гороскоп на декабрь 2021 / depositphotos.com/

В начале недели многим представителям зодиакального круга удастся решить финансовые вопросы и завершить начатое. Появятся дополнительные источники заработка, а некотороые могут рассчитывать на необычайное везение и внезапное богатство.

О том, кому из знаков зодиака повезет встретить свою судьбу на следующей неделе, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонник.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

Самыми важными финансовыми вопросами Овны будут заниматься со вторника по четверг. Эти дни удачны для крупных покупок и для дел, которые могут принести прибыль. В среду можно попробовать новый вид заработка или инвестиции в проект, который будет приносить стабильный доход. На выходных рационально распорядитесь деньгами, не поддавайтесь импульсу потратить все и сразу.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе Тельцы будут решать вопросы чужих денег. Возможно, они будут связаны с общим имуществом, кредитами или выплатами. В начале недели наступает время активных действий для решения проблемы. Уже в пятницу фокус внимания переместится на личные финансы. В воскресенье выпадает шанс решить мелкие вопросы, но можете увлечься и потратить больше запланированного.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

Для Близнецов наступает весьма неоднозначный период. Вам стоит быть особо внимательными и осторожными с чужими деньгами. Неожиданное стечение обстоятельств может привести, как и к крупной прибыли, так и к серьезным убыткам. У вас может появиться крупная сумма денег от кредитов, заработка или с выгодной сделки. Возможно, вы сами инвестируете деньги. Первые результаты будут видны в начале весны.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

Большой куш или финансовый вопрос будут связаны с другим человеком. Возможно, на голову вашего супруга свалится богатство, вам удастся заключить сделку или поступит интересное деловое предложение. Как бы там ни было, в фокусе внимания для Раков должны быть отношения с человеком, а не денежный вопрос. Тщательно выбирайте партнеров, с которыми вам доведется решить финансовые вопросы.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Чтобы увеличить заработок и укрепить материальное положение, Львам на этой неделе необходимо проявить сообразительность. Подумайте о дополнительных источниках заработка или о разговоре с начальством о повышении заработной платы. Не упускайте из виду того, что оптимизация рабочего процесса увеличит продуктивность, которая скажется на заработке.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

В понедельник можно решать любые вопросы финансового характера. Вы можете договориться о выгодных условиях по кредиту или аренде, а также инвестировать в какой-то небольшой проект. К концу недели доход может принести хобби. В выходные предстоят траты на праздники. Ваше финансовое положение стабильное, однако не увлекайтесь импульсивными покупками.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

Всю неделю Весы будут решать финансовые вопросы, которые связаны с семейными тратами. В четверг удачное стечение обстоятельств принесет вам выгоду. Не исключено получение ценного подарка. А вот среда может удивить неожиданными поворотами, и ваш успех будет зависеть от того, как быстро вы сможете сориентироваться.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

Материальная составляющая для многих Скорпионов на этой неделе выйдет на первый план. В понедельник нужно действовать не мешкая, чтобы не упустить выгодные возможности. Этот период поможет вам решить давний вопрос с деньгами или получить ценный приз или премию.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе Стрельцам необходимо быть предельно внимательными в финансовых вопросах. Именно в этот период закладываются как предпосылки к улучшению вашего материального положения. Однако один неверный шаг может привести к серьезным денежным проблемам. Не стоит брать кредиты, если у вас нет четкого плана как рационально использовать средства. Вкладывать деньги в ценные бумаги или инвестировать имеет смысл, если вы уже занимались этим ранее.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Козероги могут почувствовать тягу к кардинальным переменам, которая потребует денежных вложений. Звезды советуют не торопиться тратить деньги направо и налево, потому что вкусы могут быстро измениться и расходы будут напрасными. Начните изменения с мелочей и, возможно, вы быстро составите общую картину, которая поможет определиться с желаниями.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

В этом периоде Водолеям нужно держать язык за зубами. Не стоит посвящать в ваши финансовые планы окружающих. Вероятно вам представится шанс заработать неофициально или провернуть тайную операцию с деньгами. Неплохой доход может принести работа в интернете. Не исключена ценная находка – крупная сумма денег.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

В понедельник у Рыб будут ладиться мелкие денежные вопросы. Отправившись за покупками, рискуете изрядно потратиться на ненужные вещи. Также начало недели благоприятно для старта новых проектов, которые начнут приносить прибыль. Все оставшееся время будет связано с вопросами коллективных закупок, групповых мероприятий и проектов.

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