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Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – зависть

8 января 2022, 03:33

Кому из знаков можно ожидать финансовые сюрпризы - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Период растущей Луны с 10 по 16 января дарит каждому уникальные возможности и перспективы, которые при правильном применении могут стать неограниченными. Вам по плечу любые сложные задачи и вопросы. В делах любовных инициатива только приветствуется.

О том, кому из знаков нужно затянуть пояса и жестко экономить, а кому ожидать денежных поступлений, читайте в материале: Финансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайна.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

Овнам на этой неделе не стоит сидеть сложа руки и надеяться на удачу. Рассчитывайте на собственные силы, они помогут вам воплотить в жизнь интересные проекты и идеи. Благоприятным будет и заключение сделок, деловые партнеры на редкость сговорчивы. Не исключены денежные поступления, возможно, это будет премия. Выходные проведите в семейном кругу.

Лунный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе Тельцам предстоит обеспокоиться вопросами профессиональной репутации. Ваши недруги не дремлют и все ожидают подходящего момента, чтобы выставить вас в невыгодном свете перед начальством. Все свои планы держите при себе и не хвастайтесь достижениями. В делах любовных можно смело положиться на интуицию, она подскажет правильное решение.

Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам следует особо тщательно выбирать окружение, чтобы вашей отзывчивостью и готовностью прийти на помощь не смогли воспользоваться люди с нечистыми побуждениями. Хороший период для коллективной работы, вы сумеете достичь высоких результатов и удивить начальство. Вы можете получить выгодное предложение о сотрудничестве.

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Лунный гороскоп на неделю – Рак

Раки – счастливчики этой недели. Чтобы все складывалось успешно не стоит принимать импульсивных решений под влиянием эмоций. Не исключено, что вам предстоит отправиться в командировку, которая принесет не только много новых эмоций, полезных контактов, но и солидное денежное вознаграждение. Выходные проведите в кругу родных людей.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе в период растущей Луны Львам нужно почаще прислушиваться к мнению окружающих. Советы, предложенные другими людьми, могут оказаться дельными. Профессиональная деятельность принесет удовольствие. Ваши идеи найдут отклик у начальства, не исключено, что они заинтересуют влиятельных людей. Поклонники порадуют приятными сюрпризами, а в отношениях с родными людьми – полное взаимопонимание.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе у Дев усилится интуиция. Ваш внутренний голос поможет раскусить соперников и конкурентов и понять, что они задумали. Перевести дух не получится, на растущую Луну вас закрутит в водовороте рабочих обязанностей. Ваши энергия и энтузиазм помогут преодолеть трудности и расправиться со сложными задачами. Заручиться подсказками внутреннего голоса можно и в личных отношениях, это поможет укрепить вашу связь с партнером.

Лунный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе вы сможете продемонстрировать свои сильные стороны и профессиональные качества. Вы сможете расправиться с конкурентами или решить проблему, которая давно не давала покоя. Благоприятное время для общения, ваши шарм и обаяние располагают к себе новых людей. Новые знакомства могут перерести в романтические отношения. Только дайте им шанс!

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

В этот период фортуна на стороне Скорпионов. Весьма удачная неделя, которая может быть омрачена завистью коллег. Не исключены выгодные сделки и заманчивые предложения от деловых партнеров. Финансовое положение будет радовать стабильностью и позволит отправиться за покупками. Ваши идеальные выходные – в кругу друзей на свежем воздухе.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам предстоит весьма плодотворная и интересная неделя, наполненная приятными событиями. Вы получите несколько поручений от начальства, которые смогут максимально проявить ваши профессиональные навыки. Деловые переговоры пройдут успешно, вы сможете заинтересовать партнеров своими идеями. На выходные возможен неожиданный визит дальних родственников, который вас порадует.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

Неделя растущей Луны станет для Козерогов временем, наполненным удивительными событиями и яркими впечатлениями. Вас ждёт много новых знакомств и встреч. Вы сможете укрепить свое материальное положение и запланировать крупные приобретения. На выходных стоит ожидать романтического подарка.

Лунный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе Водолеям необходимо поставить свои желания и нужды на первое место. Пришло время позаботиться о себе. Не исключены сюрпризы в финансовой сфере и продвижение по карьерной лестнице. Денежная удача будет сопутствовать вам не одну неделю. В любовных отношениях возможны приятные неожиданности.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

Ваши мудрость, терпение и рассудительность – главные качества этой недели, которые помогут добиться успеха. Заручитесь подсказками интуиции и не пропустите невероятные возможности, которые вам подарит период растущей Луны. Можно поговорить с начальством о повышении зарплаты или отпуске. На выходных покажите всем, что вы умеете не только усердно работать, но и развлекаться.

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