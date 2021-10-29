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Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везение

29 октября 2021, 11:37

Кому из знаков нужно избегать необязательных трат - расскажет гороскоп Главреда.

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021
Финансовый гороскоп нанеделю 1-7 ноября 2021 / ua.depositphotos.com/

Непростая финансовая неделя для многих представителей зодиакального круга. В пятницу Венера прочно поселится в созвездии Козерога и это расположение может неожиданным образом повлиять на финансовое положение каждого из знаков. В пятницу лучше отложить решение денежных вопросов и не проявлять активности.

О том, кто сможет встретить свою половинку на следующей неделе, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинки.

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Овен

Не самая лучшая финансовая неделя для Овнов. Начало лунного месяца в пятницу может отобразиться на материальном благополучии не в позитивную сторону. Пятница опасный день, поэтому все денежные вопросы лучше отложить на более благоприятный день. Поход в банк, пенсионный фонд или налоговую не принесет желаемого результата. Решение любых денежных вопросов стоит перенести на следующую неделю.

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Телец

До пятницы хорошо будут решаться вопросы, связанные с чужими деньгами. В случае необходимости, можно взять кредит. Нужно постараться не проявлять излишней активности в финансовых вопросах. В этом случае Тельцы могут рассчитывать на приятные сюрпризы и подарки. Пятница неблагоприятный день для любых финансовых операций. А вот выходные благоволят удаленному заработку и онлайн-покупкам.

О том, как воздержаться от ненужных покупок в день скидок, читайте в нашем материале: Черная пятница 2021: как не покупать лишнего в день распродаж.

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Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Близнецы

Вторник принесет Близнецам не самые приятные новости. Возможно, они придут из банка или налоговой. В пятницу Венера прочно вступит в свои права и вам придется уделить внимание вопросам выплат, налогов и инвестиций. Этот период будет непростой, однако вы сможете улучшить свое материальное благосостояние. На выходных возможны денежные поступления.

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Рак

В понедельник можно обращаться в финансовые организации для получения денежного займа. В этот день удача на вашей стороне, повышается вероятность выигрыша или получения ценного подарка. Затем финансовая неделя будет проходить стабильно. В пятницу стоит воздержаться от крупных покупок и необязательных приобретений.

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Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Лев

Понедельник идеальный день, чтобы разобраться с финансами. Можно раздать долги и распланировать бюджет. В пятницу не занимайтесь домашними хлопотами, которые требуют материальных вложений – покупки в дом, ремонт, подарки для родственников приведут к крупным тратам. На выходных возможны денежные поступления от дополнительного заработка.

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Дева

В начале неделе Девам стоит обзаводиться новыми знакомствами, они могут оказаться полезными и сыграть роль в улучшении вашего финансового положения. Во вторник возможны убытки, а борьба за деньги будет нешуточной. В среду лучше отказаться от ненужных трат и носить с собой сумму, которую вы готовы потратить. Нв выходных торговля поможет укрепить ваше материальное благосостояние.

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Весы

На этой неделе Весам необходимо быть крайне внимательными в отношении финансов. Пятница – неудачный день для новых начинаний и денежных вложений. Не стоит решать важные вопросы и договариваться насчет денег. Все проекты, которые начались без вашей инициативы, будут обречены на неудачу из-за внезапной помехи.

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Скорпион

Скорпионам для увеличения заработка на этой неделе необходимо проявлять активность. Инициатива подарит вам возможность дополнительного заработка или приятные сюрпризы. Финансовое положение этой недели стабильное, денег будет хватать на все необходимое и можно будет побаловать себя покупками для души. В пятницу лучше отложить решение всех вопросов, касаемо денег, это может привести к убыткам. На выходных вероятно получение подарка.

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Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Стрелец

Под влиянием Венеры вы будете склонны тратить деньги на внешность и отдых. Режим экономии – это не про вас. Уже в пятницу начнется четырехмесячный период, который поможет вам приумножить ваше финансовое благосостояние. Будьте готовы к важному событию, которое может произойти уже в ближайшее время. Однако будет идти рывками – шаг вперед, два назад.

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Козерог

Возможно во вторник Козерогам придется заняться решением вопросов в финансовом учреждении. Уже в пятницу Венера поселится в вашем знаке на четыре месяца, и это событие может повлиять на материальное благополучие в лучшую сторону. Такое расположение планеты подарит вам возможности для укрепления финансовой базы.

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Водолей

Понедельник – хороший день, чтобы рассчитаться с долгами. В противном случае они будут долго вас преследовать. В пятницу новое начинание с большей вероятностью приведет к убыткам. На выходных можно найти потерянную вещь, которую вы давно искали.

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Рыбы

В понедельник Рыбы получат хорошие известия из финансовых организаций. Во вторник предстоит обсуждать важные вопросы, связанные с деньгами. В среду необходимо сосредоточиться на второстепенных проблемах. В четверг и пятницу не стоит совершать необязательные покупки. На выходных появится возможность заработать на массовом мероприятии.

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