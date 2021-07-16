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Лунный календарь на неделю 19-25 июля - Полнолуние, благоприятные дни для свиданий и процедур красоты

16 июля 2021, 11:20

Главред узнал, в какой день увеличивается вероятность интрижек

Лунный календарь на неделю
Лунный календарь на неделю / tumblr.com

Лунный гороскоп с 19 по 25 июля будет весьма противоречивым. Начало недели будет более благоприятным для решения сложных проблем, романтических отношений и общения с родными. Однако в Полнолуние лучше отложить все заботы и провести день в одиночестве. Лунный календарь стрижек на 19-25 июля поможет выбрать оптимальный день для изменения имиджа.

Лунный календарь на 19 июля

Растущая Луна в Скорпионе

Понедельник - это день Луны. Стоит провести день в семейном кругу. Можно заняться обустройством и улучшением жилища. В 10 лунный день можно начинать ремонт.

В этот день рекомендуется собраться за ужином всей семьей. Однако переедать и переусердствовать с алкогольными напитками не стоит. Блюда из овощей, травяной чай или натуральные соки станут лучшим решением десятых лунных суток. Пейте больше воды.

Это удачный момент для решения сложных проблем на работе и в бизнесе. В романтических отношениях – эмоциональные переживания и страсть. Лучший день, чтобы разорвать отношения или провести генеральную уборку и выбросить ненужные вещи – очиститься от груза прошлого.

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Сегодня неблагоприятный день для эпиляции и процедур очищения кожи.

Лунный календарь на 20 июля

Растущая Луна в Стрельце

Вторнику покровительствует Марс, поэтому 11 лунный день весьма энергичный. Это день, когда необходимо проявлять осторожность и внимательность в любых делах. Все начатые в этот день дела необходимо довести до конца. Удачный день для заключения контрактов и сделок. Однако не стоит перегружать себя, это чревато ухудшением общего состояния организма.

Не стоит перегружать организм белковыми продуктами, избегайте бобовых, зерновых и растительных масел. День благоприятен для очистки печени.

В любовных отношениях день благоприятен для выхода в свет: театр, кино, выставки. Романы, начатые в эти дни, как правило, стремительны, романтичны, полны радости и надежд.

В этот день стоит воздержаться от похода в парикмахерскую, эпиляции и очищения кожи.
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Лунный календарь на 21 июля

Растущая Луна в Стрельце

Среде покровительствует Меркурий. Это день любви, сострадания и милосердия. Хороший день для общения с людьми, идеальный для брака. Успешный день для заключения контрактов и общения с партнерами по бизнесу.

В этот день необходимо пить много жидкости: налегайте на воду, травяные чаи, натуральные соки. День очистки верхних дыхательных путей, сердца и печени.

Этот день благоприятен для поиска второй половинки. Романы, начавшиеся в этот период бурные, страстные, но короткие.

Неблагоприятный день для эпиляции стрижки и очищения кожи. Хороший день для массажа.

Лунный календарь на 22 июля

Растущая Луна в Козероге

13 лунный день – день Юпитера. В этот день хорошо ладится групповая работа. Благоприятный день для начала изучения чего-то нового. Удачный момент для планирования и запуска важных дел.

В этот день можно экспериментировать с едой и выпекать хлеб. Однако стоит воздержаться от чрезмерного употребления плавленого сыра, сала и сельди. Овощи и фрукты – центральные в рационе.

В этот день не стоит планировать свидания и посещение культурных мероприятий. Личный контакт во время Луны в Козероге носит лаконичный и деловой характер. Если вы познакомились в эти дни – в ваших отношениях не стоит ждать бури страстей, скорее они будут консервативными.

Неблагоприятный день для эпиляции и очищения кожи. Хороший день для маникюра, стрижки и окраски волос.

Лунный календарь на 23 июля

Растущая Луна в Козероге

Венера покровительница пятницы – день удачлив для решения текущих вопросов. Благоприятный день для разговора с начальством и проведения финансовых операций. Любая коммуникация будет успешной.

В пищу можно употреблять любые продукты, однако стоит соблюдать меру. Пить много жидкости.

Прекрасный день для признаний в любви и романтических свиданий.

Хороший день для посещения салона красоты и процедур по омоложению кожи. Окрашивание волос лучше перенести.

Лунный календарь на 24 июля

Луна в Водолее - Полнолуние

Суббота - это день Сатурна - энергичный день. Существует опасность уступить место искушению, стать внушаемым и ленивым. Ведите себя спокойно и мирно. Полнолуние – неблагоприятная пора для новых начинаний. Рекомендуется планировать на этот период небольшие задачи, которые можно выполнить за один день.

В этот день лучше не планировать романтическое свидание, оно может привести к ссорам. В Полнолуние повышается вероятность измен. День стоит провести в одиночестве и уделить время своим мыслями чувствам.

Неблагоприятный день для процедур омоложения, пластических операций, стрижки и ухода за ногтями.

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Лунный календарь на 25 июля

Убывающая Луна в Водолее

Воскресенье - это день Солнца – энергетически сильный день. Необходимо направить энергию в правильное русло и контролировать эмоции. Не стоит проводить финансовые операции и менять место работы. Не рекомендуется одалживать и брать в долг.

В отношениях высока вероятность ссор и размолвок. Свидание лучше перенести.

Благоприятный день для косметологических процедур. Однако с экспериментами с волосами лучше повременить: стрижка в этот день грозит ухудшением здоровья.

полнолуние лунный календарь
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