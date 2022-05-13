Лунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от беды

Как лунное затмение 16 мая 2022 года может повлиять на благополучие / depositphotos.com/

Первый коридор затмений 2022 начался с частичного солнечного затмения 30 апреля. Лунное затмение 16 мая 2022 года в созвездии Скорпиона закроет этот период. Оно произойдет в 7:11 по киевскому времени.

О том, когда Луна войдет в полную фазу и как это может отразиться на благополучии, читайте в материале: Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед.

Созвездие Скорпиона отвечает за общение, поэтому день лунного затмения может оказать негативный эффект на коммуникативные навыки. Повышается вероятность возникновения конфликтных ситуаций. В личных отношениях может на первый план выйти ревность. Не давайте своей второй половинке повода для, проведите больше времени вместе, избегая острых тем в общении. Будьте предельно осторожными с незнакомцами, в этот день легче всего стать жертвой обмана. Люди более чем обычно подвержены манипуляциям.

В день окончания коридора затмений некоторые могут столкнуться с необратимостью изменений. Могут прийти к завершению личные или деловые отношения. Это может стать сигналом того, что нужно двигаться в противоположном направлении, тем самым привнося в свою жизнь позитивные изменения.

Лунное затмение самый важный день не только мая, но и первого полугодия. Он поможет правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на делах первой важности.

При благоприятном расположении планет в натальной карте сны в этот день могут быть вещими и нести в себе ценные подсказки как изменить свою жизнь к лучшему.

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Лунное затмение 16 мая 2022 года – что нельзя делать

Этот день обладает мощной энергетикой и может навредить, если направить ее в неправильное русло. В период лунного затмения нельзя:

ругаться и ссориться;

брать в долг или одалживать деньги;

заключать брак и начинать отношения;

лгать и манипулировать людьми в своих интересах.

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