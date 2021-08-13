Лучше оливкового: врач назвал полезные для сердца и сосудов масла

Самое полезное оливковое масло / goodfon.ru

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, что есть продукты, которые способствуют тому, чтобы сосуды оставались "чистыми" и здоровыми.

По ее словам, важно, чтобы в рационе было большое количество полиненасыщенных омега-3 жирных кислот.

"В чем суть диеты для сердца и сосудов? Это большое содержание омега-3 жирных кислот. Есть традиционные растительные масла, которые содержат значительное количество этих полезных веществ", – рассказала врач-кардиолог на своем канале на YouTube-канале.

В первую очередь, это конопляное масло. Оно вкусное и не такое дорогое, как оливковое.

Также очень полезно льняное масло, по словам кардиолога, оно содержит еще больше омега-3 жирных кислот и превосходит оливковое по их количеству во много раз.

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Однако, отмечает Кореневич, не всем нравится его вкус, так как он довольно специфический. Его эксперт советует добавлять в салаты и другие подходящие блюда.

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Врач отметила: чтобы сосуды оставались "чистыми" и здоровыми долгие годы, необходимо как можно раньше пересмотреть питание. И, тем более, это важно для тех, у кого уже возникли проблемы.

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