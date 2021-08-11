Названы пять продуктов, которые вызывают целлюлит

Как избавиться от целлюлита / bubnovsky.org

Наше здоровье и внешний вид напрямую зависит от меню и правильного питания. Но есть продукты, которые вызывают образование целлюлита, и их исключение не гарантирует избавление от него.

Как говорит врач-диетолог Елена Кален в Instagram, для борьбы с целлюлитом необходим комплексный подход.

В первую очередь целлюлит может образовываться из-за частого употребления кофеиносодержащих продуктов: кофе, какао, крепкого чая, газированных напитков.

"Избыток кофеина нарушает кровоснабжение. В итоге подкожная клетчатка, и так страдающая от нарушения микроциркуляции при приеме кофе, будет усиливать образование целлюлита", — подчеркнула специалист.

Также опасность для внешнего вида несут сахаросодержащие продукты, поскольку усиливается синтез инсулина, что ведет к образованию жира.

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Сахар повреждает стенки сосудов, из-за чего увеличивается отечность и, как следствие, накапливается целлюлит. По этой же причине опасна соль: она способствует отечности из-за того, что задерживает жидкость в организме.

Фастфуд и полуфабрикаты оказывают схожее с сахаром воздействие на организм, кроме того, они нарушают кровообращение.

Кроме того, алкоголь стимулирует выработку эстрогена, который способствует скоплению жира (по этой причине у женщин чаще появляется целлюлит).

Для избавления от целлюлита, по словам врача, необходимо проходить процедуры обертывания, массажа, использовать контрастный душ, повысить двигательную активность и улучшить качество сна.

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