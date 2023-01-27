Лучше, чем ароматизатор: топ-6 самых душистых комнатных растений

Комнатные растения чаще всего выбирают в зависимости от того, имеют ли они привлекательный внешний вид, хлопотно ли за ними ухаживать и вписываются ли они в интерьер комнаты. При этом многие забывают, что некоторые растения - это еще и ароматизаторы, которые могут наполнить комнату приятным запахом. Впрочем, некоторые могут иметь не тонкий и изысканный аромат, а наоборот, тяжелый и удушливый. Какие комнатные растения - самые ароматные, разобрался Главред.
Выбирая душистое растение для дома, стоит учитывать, что они условно разделяются на седативные и тонизирующие. Первые будут успокаивать, снимать усталость, замедлять пульс, помогут расслабиться. Вторые же, наоборот, повышают пульс, умственную активность, возбуждают центральную нервную систему, повышают выносливость и работоспособность. Таким образом, нужно учитывать, в какой комнате вы планируете разместить растение, ведь поставить цветок с тонизирующим запахом в спальне - не самая лучшая идея.
Самые ароматные комнатные растения
Цитрусовые — универсальные ароматизаторы с очень изысканным и утонченным запахом. Особенно вкусно пахнет цветущий мандарин.
Аромат не только цветков, но и листьев, и плодов цитрусовых деревьев благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему, нормализует артериальное давление и способствует улучшению дыхания. Кроме того, цитрусовые растения являются мощным фитонцидом способствуют очистке воздуха в помещении.
Цитрусовые оказывают одновременно успокаивающее и тонизирующее воздействие, повышают активность, способствуют творчеству, прогоняют депрессии и стрессы, настраивают на оптимистический лад.
Розы не часто выращивают на подоконнике, и абсолютно зря. Комнатные розы пахнут так же изумительно, как и садовые. Аромат роз снимает напряжение и усталость, устраняет нервозность, дарит уверенность в собственных силах, способствует нормализации обмена веществ, снижает аппетит, помогает справиться с различными заболеваниями дыхательной системы и действует как легкий афродизиак.
Если вы поставите цветущий куст роз в спальне, то романтическая атмосфера обеспечена.
Амазонская лилия (эухарис) - одно из самых ароматных растений. Запах очень сладкий, поэтому может доставлять дискомфорт вечером и ночью, когда ароматические вещества выделяются в усиленном количестве.
Лилию не стоит ставить в спальне или другой комнате для отдыха. Зато в кухне это растение поможет избавиться от неприятного запаха, а в гостиной создаст атмосферу праздника.
Рододендрон (азалия) имеет не очень интенсивный аромат и бактерицидные свойства. Эти комнатные растения являются одними из наиболее активных фитонцидов по отношению к стафилококкам и стрептококкам.
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Олеандр ценен не только своими лекарственными свойствами, но и красотой цветения. Цветки этого растения имеют горький, пряный, необыкновенно сильный аромат, который остро чувствуется в небольших помещениях. В то же время в просторных комнатах он может стать источником удивительно приятного фона.
Аромат олеандра позволяет справиться с неврозами, бессонницей, оказывает удивительно сильное успокаивающее воздействие.
Душистая герань (пеларгония) - это комнатный цветок с резким запахом. Цветы обладают свежим и насыщенным, сладко-цветочным ароматом, который не всем может прийтись по душе.
Запах герани сильно проявляется при прикосновении к листьям. Если потереть листья душистой пеларгонии, то ощущается запах лимона, мяты, имбиря, мелиссы.
Аромат герани помогает снять головную боль, нервное напряжение, усталость, нормализовать сон. Также считается, что ароматные герани отпугивают мух и других насекомых.
Ранее Главред писал, что значит герань в доме и какие приметы с ней связаны.
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