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Лучше, чем ароматизатор: топ-6 самых душистых комнатных растений

27 января 2023, 03:00
Выбирать комнатный цветок стоит так же тщательно, как и парфюм.

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Растения ароматизаторы нужно выбирать как парфюм / Фото ua.depositphotos.com

Комнатные растения чаще всего выбирают в зависимости от того, имеют ли они привлекательный внешний вид, хлопотно ли за ними ухаживать и вписываются ли они в интерьер комнаты. При этом многие забывают, что некоторые растения - это еще и ароматизаторы, которые могут наполнить комнату приятным запахом. Впрочем, некоторые могут иметь не тонкий и изысканный аромат, а наоборот, тяжелый и удушливый. Какие комнатные растения - самые ароматные, разобрался Главред.

Выбирая душистое растение для дома, стоит учитывать, что они условно разделяются на седативные и тонизирующие. Первые будут успокаивать, снимать усталость, замедлять пульс, помогут расслабиться. Вторые же, наоборот, повышают пульс, умственную активность, возбуждают центральную нервную систему, повышают выносливость и работоспособность. Таким образом, нужно учитывать, в какой комнате вы планируете разместить растение, ведь поставить цветок с тонизирующим запахом в спальне - не самая лучшая идея.

Самые ароматные комнатные растения

Цитрусовые — универсальные ароматизаторы с очень изысканным и утонченным запахом. Особенно вкусно пахнет цветущий мандарин.

Аромат не только цветков, но и листьев, и плодов цитрусовых деревьев благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему, нормализует артериальное давление и способствует улучшению дыхания. Кроме того, цитрусовые растения являются мощным фитонцидом способствуют очистке воздуха в помещении.

Цитрусовые оказывают одновременно успокаивающее и тонизирующее воздействие, повышают активность, способствуют творчеству, прогоняют депрессии и стрессы, настраивают на оптимистический лад.

Цветущий мандарин
Цветущий мандарин / Фото ua.depositphotos.com

Розы не часто выращивают на подоконнике, и абсолютно зря. Комнатные розы пахнут так же изумительно, как и садовые. Аромат роз снимает напряжение и усталость, устраняет нервозность, дарит уверенность в собственных силах, способствует нормализации обмена веществ, снижает аппетит, помогает справиться с различными заболеваниями дыхательной системы и действует как легкий афродизиак.

Если вы поставите цветущий куст роз в спальне, то романтическая атмосфера обеспечена.

Амазонская лилия (эухарис) - одно из самых ароматных растений. Запах очень сладкий, поэтому может доставлять дискомфорт вечером и ночью, когда ароматические вещества выделяются в усиленном количестве.

Лилию не стоит ставить в спальне или другой комнате для отдыха. Зато в кухне это растение поможет избавиться от неприятного запаха, а в гостиной создаст атмосферу праздника.

Амазонская лилия
Амазонская лилия / Фото ua.depositphotos.com

Рододендрон (азалия) имеет не очень интенсивный аромат и бактерицидные свойства. Эти комнатные растения являются одними из наиболее активных фитонцидов по отношению к стафилококкам и стрептококкам.

Азалия
Азалия / Фото ua.depositphotos.com

Олеандр ценен не только своими лекарственными свойствами, но и красотой цветения. Цветки этого растения имеют горький, пряный, необыкновенно сильный аромат, который остро чувствуется в небольших помещениях. В то же время в просторных комнатах он может стать источником удивительно приятного фона.

Аромат олеандра позволяет справиться с неврозами, бессонницей, оказывает удивительно сильное успокаивающее воздействие.

Олеандр
Олеандр / Фото ua.depositphotos.com

Душистая герань (пеларгония) - это комнатный цветок с резким запахом. Цветы обладают свежим и насыщенным, сладко-цветочным ароматом, который не всем может прийтись по душе.

Запах герани сильно проявляется при прикосновении к листьям. Если потереть листья душистой пеларгонии, то ощущается запах лимона, мяты, имбиря, мелиссы.

Аромат герани помогает снять головную боль, нервное напряжение, усталость, нормализовать сон. Также считается, что ароматные герани отпугивают мух и других насекомых.

Ранее Главред писал, что значит герань в доме и какие приметы с ней связаны.

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