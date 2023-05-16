Лишь 50% людей способны решить головоломку: нужно за 15 секунд найти очки среди горы инструментов

Вы думаете, что у вас зоркий глаз и хорошее внимание к деталям? Тогда есть шанс проверить это утверждение. В Сети набирает популярность новая головоломка, с которой могут справиться лишь 50% людей.
Задача, на первый взгляд, проста: нужно найти на картинке очки, которые спрятаны среди строительных инструментов. Задачу необходимо выполнить за 15 секунд или меньше.
Так быстро разгадать головоломку получится далеко не у всех. В среднем, игроку требуется 25 секунд, чтобы выполнить задание.
Если у вас никак не получается найти очки, то правильный ответ таков: они скрыты в правом нижнем углу изображения.
Ранее мы писали о другой интересной головоломке. Все, что нужно сделать, это найти игрушечного пингвина, спрятанного среди кучи игрушек, разбросанных на полу в грязной спальне.
Вам также может быть интересно: