Лишь 50% людей способны решить головоломку: нужно за 15 секунд найти очки среди горы инструментов

Если вы хотите проверить свое внимание и остроту зрения, попробуйте разгадать новую головоломку.

https://news.glavred.info/lish-50-lyudey-sposobny-reshit-golovolomku-nuzhno-za-15-sekund-nayti-ochki-sredi-gory-instrumentov-10470658.html Ссылка скопирована

Головоломка: нужно за 15 секунд найти очки среди горы инструментов / Коллаж: Главред, фото: Selco Builders Warehouse, pixabay.com

Вы думаете, что у вас зоркий глаз и хорошее внимание к деталям? Тогда есть шанс проверить это утверждение. В Сети набирает популярность новая головоломка, с которой могут справиться лишь 50% людей.

Задача, на первый взгляд, проста: нужно найти на картинке очки, которые спрятаны среди строительных инструментов. Задачу необходимо выполнить за 15 секунд или меньше.

Так быстро разгадать головоломку получится далеко не у всех. В среднем, игроку требуется 25 секунд, чтобы выполнить задание.

видео дня

У вас есть 15 секунд, чтобы разгадать головоломку / Фото: Selco Builders Warehouse

Если у вас никак не получается найти очки, то правильный ответ таков: они скрыты в правом нижнем углу изображения.

Очки обведены синим кругом / Фото: Selco Builders Warehouse

Ранее мы писали о другой интересной головоломке. Все, что нужно сделать, это найти игрушечного пингвина, спрятанного среди кучи игрушек, разбросанных на полу в грязной спальне.

Вам также может быть интересно: