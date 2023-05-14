Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

Головоломка озадачила многих. А вы сможете быстро найти игрушечного пингвина среди предметов на полу в спальне?

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Головоломка: нужно найти пингвина среди предметов на полу в спальне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, OutdoorToys

Поддерживать здоровье ума так же важно, как и здоровье тела. Решение головоломок заставит вас думать по-другому и улучшить работу мозга.

Новая забавная головоломка не так проста, как кажется на первый взгляд. Многие озадаченно чешут затылок и не могут с ней разобраться.

Все, что нужно сделать, это найти игрушечного пингвина, спрятанного среди кучи игрушек, разбросанных на полу в грязной спальне.

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В этой головоломке нет ограничений по времени, но лишь самые проницательные умы смогут найти пингвина за секунды.

Нужно найти пингвина среди предметов на полу в спальне / Фото:OutdoorToys

Подсказка: сфокусируйте внимание на левой стороне изображения, стоит внимательно изучить все, что находится рядом с двухъярусными кроватями.

Если вы все же не можете найти пингвина, то ниже есть правильный ответ.

Пингвин высовывает голову над небольшой кучей игрушек в левом углу прямо над розовой коляской.

Ответ на головоломку, где находится пингвин / Фото:OutdoorToys

Отметим, головоломки полезны для нашего когнитивного здоровья, поскольку они помогают легче сосредоточиться, улучшают память и способности к обучению.

Ранее Главред делился сложной головоломкой, которая предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, который смотрит телевизор. Если вы справитесь с этим за пять секунд или меньше, у вас, вероятно, впечатляющий IQ.

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