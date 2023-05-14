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Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

Анна Ярославская
14 мая 2023, 10:51 обновлено 14 мая, 10:51
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Головоломка озадачила многих. А вы сможете быстро найти игрушечного пингвина среди предметов на полу в спальне?
Головоломка
Головоломка: нужно найти пингвина среди предметов на полу в спальне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, OutdoorToys

Поддерживать здоровье ума так же важно, как и здоровье тела. Решение головоломок заставит вас думать по-другому и улучшить работу мозга.

Новая забавная головоломка не так проста, как кажется на первый взгляд. Многие озадаченно чешут затылок и не могут с ней разобраться.

Все, что нужно сделать, это найти игрушечного пингвина, спрятанного среди кучи игрушек, разбросанных на полу в грязной спальне.

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В этой головоломке нет ограничений по времени, но лишь самые проницательные умы смогут найти пингвина за секунды.

Нужно найти пингвина среди предметов на полу спальне
Нужно найти пингвина среди предметов на полу в спальне / Фото:OutdoorToys

Подсказка: сфокусируйте внимание на левой стороне изображения, стоит внимательно изучить все, что находится рядом с двухъярусными кроватями.

Если вы все же не можете найти пингвина, то ниже есть правильный ответ.

Пингвин высовывает голову над небольшой кучей игрушек в левом углу прямо над розовой коляской.

Ответ на головоломку
Ответ на головоломку, где находится пингвин / Фото:OutdoorToys

Отметим, головоломки полезны для нашего когнитивного здоровья, поскольку они помогают легче сосредоточиться, улучшают память и способности к обучению.

Ранее Главред делился сложной головоломкой, которая предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, который смотрит телевизор. Если вы справитесь с этим за пять секунд или меньше, у вас, вероятно, впечатляющий IQ.

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