Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

Поддерживать здоровье ума так же важно, как и здоровье тела. Решение головоломок заставит вас думать по-другому и улучшить работу мозга.
Новая забавная головоломка не так проста, как кажется на первый взгляд. Многие озадаченно чешут затылок и не могут с ней разобраться.
Все, что нужно сделать, это найти игрушечного пингвина, спрятанного среди кучи игрушек, разбросанных на полу в грязной спальне.
В этой головоломке нет ограничений по времени, но лишь самые проницательные умы смогут найти пингвина за секунды.
Подсказка: сфокусируйте внимание на левой стороне изображения, стоит внимательно изучить все, что находится рядом с двухъярусными кроватями.
Если вы все же не можете найти пингвина, то ниже есть правильный ответ.
Пингвин высовывает голову над небольшой кучей игрушек в левом углу прямо над розовой коляской.
Отметим, головоломки полезны для нашего когнитивного здоровья, поскольку они помогают легче сосредоточиться, улучшают память и способности к обучению.
Ранее Главред делился сложной головоломкой, которая предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, который смотрит телевизор. Если вы справитесь с этим за пять секунд или меньше, у вас, вероятно, впечатляющий IQ.
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