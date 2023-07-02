Лишь 5% людей способны справиться с оптической иллюзией: надо найти друга для слона

На картинке со слоном где-то спряталось второе животное, которое почти невозможно увидеть. Заметить его смогут лишь самые внимательные.

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Надо найти второе животное на рисунке за 15 секунд/ Fresherslive

Оптические иллюзии и различные загадки могут отлично тренировать мозг и улучшать внимание и наблюдательность. Но для этого нужно разгадывать их регулярно, выделяя на это хотя бы 5-10 минут в день. Следующая оптическая иллюзия заставит ваш мозг работать на полную мощность, ведь нужно будет найти второе животное на рисунке со слоном.

Задание нужно выполнить всего за 15 секунд, что делает его еще тяжелее, пишет Fresherslive. Если вы готовы бросить себе вызов и испытать свою наблюдательность, тогда – вперед.

На картинке мы видим слона, который с помощью своего хобота переносит тяжелые бревна. Также на заднем фоне мы видим дом, забор и деревья.

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На первый взгляд кажется, что слон – единственное животное, которое есть на картинке. Но это не так. На самом деле там спряталось еще одно животное, заметить которое практически невозможно. Сделать это могут лишь единицы, ведь оно очень хорошо спряталось.

Попробуйте выполнить эту задачу и уложиться в предложенное время. Но если вам не удается сделать это быстро, не стоит расстраиваться, ведь загадка и вправду очень сложная. Просто выделите себе больше времени.

Надо найти второе животное на рисунке за 15 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается быстро отыскать второе животное на рисунке, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правую часть картинки и внимательно рассмотрите участок снизу от дома.

Внизу мы оставили правильный ответ. Если присмотреться, то справа можно заметить очертания головы лошади.

На картинке видна голова лошади/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о сказочной оптической иллюзии для самых умных, в которой нужно найти птичку за 15 секунд. Разобраться с загадочным рисунком будет непросто. Птичка спряталась в таком месте, где заметить ее смогут только настоящие гении.

Также ранее мы рассказывали о чрезвычайно сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти глиняный горшок за 14 секунд. Чтобы заметить глиняный горшок на изображении "каменного пейзажа", нужно обладать настоящим талантом и быть невероятно наблюдательным.

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