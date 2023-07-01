Сказочная оптическая иллюзия для самых умных: лишь немногие найдут птичку за 15 секунд

Разобраться с загадочным рисунком будет непросто. Птичка спряталась в таком месте, где заметить ее смогут только настоящие гении.

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Лишь единицы найдут птичку на картинке за 15 секунд/ fresherslive.com, ua.depositphotos.com

Ежедневное разгадывание загадок, головоломок и оптических иллюзий помогает не только держать в тонусе мозг, но и улучшать свои умственные способности и хорошо тренировать внимательность и наблюдательность. Следующая оптическая иллюзия способна запутать даже самых самых внимательных, ведь нужно будет найти птичку на рисунке со сказочным сюжетом.

На картинке мы видим сказочных зверюшек, которые, очевидно, в Хэллоуин ходят за конфетами. Персонаж-енот открывает им дверь и встречает своих гостей на пороге с целой миской сладостей. События происходят ночью или поздно вечером, когда большая луна уже виднеется на небе, пишет Fresherslive.

Но где-то на этой картинке спряталась птичка, которую невозможно увидеть невооруженным глазом. Даже не думайте, что задача будет легкой – для ее выполнения придется собрать воедино всю свою внимательность, сосредоточиться и ни на что не отвлекаться.

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Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 15 секунд. Не каждому будет это по силам. Но если вы готовы проверить свою наблюдательность, то не стоит отступать назад.

Лишь единицы найдут птичку на картинке за 15 секунд/ fresherslive.com

Если вам не удается отыскать птичку, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый верхний угол картинки.

Внизу мы оставим правильный ответ.

Птица на дереве в правом верхнем углу/ fresherslive.com

Ранее мы рассказывали о чрезвычайно сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти глиняный горшок за 14 секунд. Чтобы заметить глиняный горшок на изображении "каменного пейзажа", нужно обладать настоящим талантом и быть невероятно наблюдательным.

Напомним, также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти зеленую точку всего за 7 секунд. Среди обилия черных точек на картинке где-то притаилась зеленая. Не каждому удастся ее отыскать.

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