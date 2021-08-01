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Летняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 году

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 августа 2021, 03:50

Устаревшие босоножки, которым уже давно место на свалке истории, могут свести на нет все ваши старания выглядеть эффектно.

Босоножки на танкетке вышли из моды / Instagram

Хотя ее величество Мода в последнее время напрямую зависит от потребностей всех женщин мира, которые четко знают, что хотят, и им не навяжешь неудобную обувь и вещи, которые в их жизни неуместны, тем не менее, она систематически пропускает через своего рода сито тренды, и ставит на них клеймо – анти тренд.

В частности, в сезоне лето 2021 из моды вышел ряд летней женской обуви. Конечно, при желании вы можете оправдать все, в чем ходите – и это ваше личное дело.

Но если вы хотите идти в ногу с модой, то советуем ознакомиться с нашей подборкой антитрендов женской обуви на лето 2021. Тем более, что обувь – это основа любого стильного образа, и устаревшие босоножки, которым уже давно место на свалке истории, могут свести на нет все ваши старания выглядеть эффектно.

Даже если эта обувь – в отличном состоянии, и вы ее выгуляли всего один раз – не стоит соблазняться и носить ее в этом году.

Помимо всего прочего старомодная обувь очень сильно старит – кажется, что вы потерялись во времени, и никак не примите реальность.

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Летняя женская обувь, которая вышла из моды в 2021 году

Босоножки на танкетке уже не в тренде

Безусловно, босоножки на танкетке – это всегда очень удобно и комфортно, но это не то, что нужно носить этим летом. Найти элегантные модели очень трудно, поскольку в любом случае они выглядят слишком неформальными. Поэтому лучше обратить внимание на туфли на маленьком каблуке.

Босоножки на танкетке уже не в тренде
Босоножки на танкетке уже не в тренде / Instagram

Босоножки на "тракторной" подошве вышли из моды

Еще прошлым летом мы все сходили с ума по босоножкам на грубой подошве. Но все, концерт окончен. Этим летом даже не пытайтесь носить такие босоножки под брюки, платья или юбки. Они не актуальны, а также делают образ более тяжелым.

Босоножки на
Босоножки на "тракторной" подошве вышли из моды / Instagram

Шлепки и мюли с мехом – уже дурной тон

Этот яркий и интересный тренд, от которого были в восторге многие модницы, уже в прошлом. Сегодня вся летняя женская обувь с мехом включена в список самых неактуальных изделий сезона. Дело в том, что эта обувь женская летняя непрактична и делает образ более домашним – а такой стиль в 2021 неуместен.

Шлепки и мюли с мехом – уже дурной тон
Шлепки и мюли с мехом – уже дурной тон / Instagram

Гладиаторы – антитренд лета 2021

Пришло время забыть о римских босоножках с множеством ремешков и лямок. Несколько сезонов подряд стилисты предлагали нам сочетать такие модели с легкими летними платьями, джинсами и даже шортами. Но сейчас они в антитрендах, поскольку совсем не выглядят женственными. Наоборот, эти модели делают ногу тяжелее.

Гладиаторы – антитренд лета 2021
Гладиаторы – антитренд лета 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вошли слингбэки – туфли сказочной красоты из 40-х, которые оставил нам ДиорРанее сообщалось о летних платьях, которые стыдно носить в 2021 году. В частности, прошло время романтичных платьев, которые открывают ноги спереди и закрывают их сзади, таким образом, визуально удлиняя их. Сегодня такие платья допустимы только на праздник. В повседневной жизни актуальность таких платьев исчерпана.

новости моды женская обувь босоножки мода 2021
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