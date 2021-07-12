Летние платья, которые стыдно носить в 2021 году

Платье-тюльпан вышло из моды / Instagram

Бывает так, что открываешь шкаф – он набит вещами, но надеть реально нечего. Значит, пришло время избавиться от всего, что больше не вдохновляет.

Если в вашем шкафу есть платья, которым уже пять лет, то их срок годности подошел к концу. Особенно это касается моделей, которые вы покупали на выпускной, встречу выпускников, свадьбу, юбилей или просто на какое-то важное мероприятие.

Порой нужно набраться мужества, и посмотреть на все, что у вас есть, со стороны, и принять одну истину – тенденции меняются, а вещи банально выходят из моды.

Конечно, мода циклична, никто не спорит. Но даже если через 10 лет фасон платье, которое сиротливо висит в вашем шкафу, и вернется в моду, то какие-то изменения в деталях будут, и в конечном итоге ваше платье будет просто старым платьем.

Несмотря на то, что красота - в глазах смотрящего, наступает момент, когда ничто не в силах "оживить" платье – и в нем вы выглядите ужасно, каким бы красивым оно ни было.

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Читайте такжеВ моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободыМы сегодня расскажем вам о том, какие платья в 2021 году носить стыдно – не жалейте их, избавьтесь от них, и в вашу жизнь обязательно придет что-то новое, стильное и впечатляющее!

Платья пеплум вышли из моды

В этом сезоне в моде рюши и воланы, тем не менее, платья пеплум – не в тренде. Платья, которые визуально похожи на дуэт "юбка плюс блузка" – морально устарели в 2021 году. При этом вы можете смело носить блузы и рубашки в комплекте с юбками – и будете на высоте!

Платья пеплум вышли из моды / Instagram

Когда спереди – коротко, а сзади – хвост

Прошло время романтичных платьев, которые открывают ноги спереди и закрывают их сзади, таким образом, визуально удлиняя их. Сегодня такие платья допустимы только на праздник. В повседневной жизни актуальность таких платьев исчерпана.

Платья "маллет" уже не в моде / Instagram

Платье-тюльпан ушло в тень

В сезоне лето 2021 юбка-тюльпан, которая делает бедра женщины объемными, совершенно неуместна. Такой фасон делает фигуру бесформенной, а это не то, к чему следует сейчас стремиться.

Платье-тюльпан вышло из моды / Instagram

Корсетные платья не в тренде

Мечта каждой женщины – платье без бретелек, которое хорошо поддерживает грудь и делает акцент на талии. При этом не важно, пышная юбка или приталенная – все равно, это антитренд.

Корсетные платья – дурной тон / Instagram

В этом сюжете вы подробнее узнаете о том, какие платья в моде в 2021 году:

Ранее сообщалось, платья-рубашки будут главным завоевателем женских сердец в сезоне лето 2021. Так бывает, когда в моду врываются вещи потрясающие, неповторимые и волшебные, а платья в виде рубашки – именно такие. Более чем сто лет назад - в 1900-х - их подарила миру легендарная Коко Шанель, и до сих пор, несмотря на множество изменений, женские платья-рубашки пропитаны элегантностью и изяществом, которые в них вдохнула Королева моды.