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День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать

8 июня 2021, 06:30

У этого праздника есть и другие названия: Лита, Иванов день и Купала. И для наших языческих предков это был один из самых главных дней года.

День летнего солнцестояния 2021 когда, приметы и что делать
День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать / 1zoom.ru

Летнее солнцестояние обладает особой магией, говорят ведуны. А астрологи добавляют: в день летнего солнцестояния 2021 можно развернуть свою жизнь, перескочить из черной жизненной полосы в светлую – только нужно сакральное "жертвоприношение". То есть нужно отказаться от чего-то или порвать с тем, что тянет назад, в неправильную сторону.

У этого праздника есть и другие названия: Лита, Иванов день и Купала. И для наших языческих предков это был один из самых главных дней года.

После дня солнцестояния следом наступал солнцеворот. Этот праздник у наших предков длился три дня и был посвящен богу Перуну.

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Летнее солнцестояние – что это

Это самый длинный световой день в году: его продолжительность составляет 17 часов и 33 минуты. Причем оптически создается впечатление, что весь день Солнце проводит в зените, никуда не двигаясь – оттого и такое название, "солнцестояние".

Когда день летнего солнцестояния в 2021 году: какого числа дата, точное время

  • 2021 год: 21 июня 05:32 по Киеву (21 июня 03:32 по Гринвичу)
  • 2022 год: 21 июня 11:14 по Киеву (21 июня 09:14 по Гринвичу)

День летнего солнцестояния 2021: что нужно делать

День летнего солнцестояния принято начинать на рассвете: считается, что если выйти под солнечные лучи на восходе – это наполнит человека энергией и здоровьем, подарит благословение и защиту светила на год вперед.

Ритуалы Иванова дня похожи на ритуалы Купалы. Наши предки:

  • плели венки;
  • устраивали сытные застолья с распитием хмельных напитков;
  • прыгали через костры;
  • собирали целебные травы;
  • приносили жертвы огню и воде.

Ритуалы дня направлены на то, чтобы вымолить богатый урожай (так как сам праздник олицетворяет собой плодородие) и очистить душу и тело. Что касается последнего – то чаще всего под подобными ритуалами подразумевается купание в открытом водоеме (в современных условиях – можно просто принять ванну при свечах).

День летнего солнцестояния – это еще идеальный день для того, чтобы загадать желание. Только нужно четко его сформулировать и желательно проговаривать над светом свечи или костра.

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День летнего солнцестояния 2021: амулеты и обереги

День отлично подходит для создания оберегов. Например, можно завязать семь узелков на красной нити, приговаривая: "Красный цвет защитит мой дом" – и спрятать этот амулет в доме. Такой оберег будет защищать жилье минимум год – до следующего солнцестояния.

Также считается, что любая вещь из золота, что куплена в этот день, станет хозяину надежным защитным амулетом.

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