Летали крыши и уничтожило урожай: в Ровенской области непогода наделала беды

Непогода на Ровенщине / zakarpattya.net.ua

На Ровенщине мощный ветер и ураган наделал беды - крышы домов летали по улицам, и деревья перекрыли дороги. Такая непогода произошла в селе Дермань.

"Все плыло, все падало, асфальт, все туда поплыло. Гром, молния и град. Я стояла со свечой и молилась", - говорит местная жительница Антонина Бухало.

Такой непогоды даже огромные деревья не выдержали.

"Полностью раскололо орех. Орех 100-летней давности", — говорит жительница села Дермань Елена Демчук.

Сейчас люди приходят в себя от урагана. Убирают двор и смотрят, что натворил ливень. Высокой водой едва не смыло мост. В асфальте на нем сквозные дыры.

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Местный пруд в селе превратился в большую грязную лужу. Кроме того, у людей смыло весь огород с урожаем.

"Вымыло по всему огороду. Ее уже на семена только можно оставить", — говорит местная жительница Вера.

По словам жителей региона, что что не смыло потоками воды, то побило градом.

"Ни машина с хлебом, ни скорая, ни пожарная сюда не приедут", — говорит жительница села Дермань Алла Романюта.

С ремонтом и другими последствиями непогоды помогут, обещают в поселковом совете. И сколько на это нужно денег — не знают, поскольку сейчас только собирают жалобы от людей.

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"Каждый двор имеет свои какие-то убытки. Соберем информацию и тогда уже будем знать, сможем сами справиться с этой бедой или будем еще к кому-то обращаться", - говорит специалист по гражданской защите Мизоцкой ОТГ Мирослава Рахманская.

В то же время синоптики и спасатели предупреждают, завтра в Ровенской области снова будет штормить.

Напомним, что ранее в Черновцах прошли ливни и ураган. Ветер ломал деревья и сносил остановки. Из-за дождя машины плыли, а люди шли по колена в воде.

Также сообщалось, что под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай.