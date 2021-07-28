Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай

28 июля в западных регионах, и после погодного ненастья в Ровенской области, стихия проявила себя и под Тернополем.

Дождь заливал регион и побил машины и огороды огромный град. Местные жители сняли происходящее и опубликовали в Сети.

Сильно засыпало город Лановцы и территориальную громаду. Пользователи сети рассказали, что ледяные градины повредили немало растений в огородах и садах, цветы в клумбах.

"Лановецкий район бьет гигантский град с дождем. Надеюсь автомобили уцелеют! Дальше на очереди американские смерчи???", - подписал кадры автор ролика депутат Лановецкой городского совета Давид Андрощук.

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Кроме того, снимки с "ледяными пельменями", падавшими с неба в Лановцах, Оришковцах и Волице, показали и другие местные жители.

Отметим, что сегодня в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях фиксируются грозы, в отдельных районах град и шквалы до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Также синоптики объявили ухудшение погодных условий 29 июля в Украине. Хоть и прогнозируют до +35 градусов, вероятность дождя и штормового ветра усиливается.

Как ранее сообщали, Николаевскую область внезапно, после аномальной жары, накрыл рекордно большой град. Местные жители шокированы происходящим, ведь не видели такого ни разу за всю свою жизнь. Осадки выпали величиной с куриное яйцо и побили тысячи автомобилей.