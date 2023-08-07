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Легкий перекус на утро и вечер: что покушать, чтобы не растолстеть

Яна Ставская
7 августа 2023, 20:01 обновлено 7 августа, 20:01
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Чувствуете после завтрака и ужина вздутие живота? Главред рассказывает, что можно кушать перед сном. Также вас ждут советы, что есть на завтрак.
Легкий перекус на утро и вечер: что покушать, чтобы не растолстеть
Что приготовить на ужин - читайте на Главред / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Совсем необязательно еженедельно посещать зал или бегать каждый день на дорожке, чтобы оставаться в форме. Красивой фигуры и крепкого здоровья можно добиться другими способами - например, регулярным сном и правильным питанием. Главред расскажет, что съесть на ужин, чтобы не поправиться. Также вы узнаете секрет легких завтраков, не отнимающих много времени.

Что есть на завтрак - четыре универсальных блюда

Любой тренер и диетолог посоветует вам завтракать белком, жирами и сложными углеводами. Проще говоря, вы должны пополнить запас энергии и силы для предстоящего рабочего дня. Не отказывайте себе в продуктах.

Кроме того, идеальным вариантом легкого завтрака остается клетчатка - это овощные салаты и фрукты.

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На завтрак можно приготовить следующее:

  • Овсянка. Не бойтесь экспериментировать - если вы не любите овсянку как кашу, добавьте в нее сухофрукты, бананы, клубнику, или вместо молока используйте йогурт.
  • Вареные яйца. Этот продукт богат на жиры. Яйца можно дополнить сыром или другими молочными продуктами.
  • Овощной салат с орехами и творогом. В данном случае вы сразу обогатите организм на белок, клетчатку и жиры.
  • Блюда с красной рыбой. Мясо рыбы - как и любой другой белок - легкоусваиваемое. Самый простой вариант - бутерброды с рисовыми хлебцами, маслом и рыбой. Немного затратнее по времени - стейк из красной рыбы.

Еще раз запомните, что от завтрака будет зависеть уровень вашей активности в течение первой половины дня.

Легкий перекус на утро и вечер: что покушать, чтобы не растолстеть
Поинтересуйтесь у диетолога, что лучше есть на завтрак / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

ПП ужин - что приготовить на ужин и не чувствовать тяжесть

Не у всех есть возможность поужинать дома (понятно - работа, дела в городе, "выходы в свет" с друзьями или любимыми). Но при любых обстоятельствах вы должны следить за соблюдением вечернего приема пищи.

При этом продукты вы должны подбирать правильно, иначе получите эффект "вздутого живота" на всю ночь и утро. Чтобы не случилось никаких неприятностей со здоровьем, лучше всего посоветоваться с диетологом, что можно кушать перед сном.

Но есть "золотой стандарт", который подходит фактически для любого человека.

Читаем, что приготовить на ужин:

  • Свежая рыба. В ход пойдет морская рыба - тунец или хек, их можно найти в любом супермаркете. Избегайте соли.
  • Овощи. Их можно употреблять как в сыром виде (огурцы, помидоры, редиска), так и в тушеном и даже в виде салатов.
  • Мясо. Лучше всего на ужин приготовить говяжий стейк, чтобы обогатить организм белком. Но, смотрите, не перебощите.
  • Молочные продукты. На вечер подойдет обезжиренный несладкий йогурт или йогурт со злаками.

Любое правильное питание включает много белка и сложных углеводов. Но перед составлением режима питания обязательно проконсультируйтесь с диетологом или тренером, чтобы учесть все нюансы вашего состояния здоровья.

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