Легкий перекус на утро и вечер: что покушать, чтобы не растолстеть

Совсем необязательно еженедельно посещать зал или бегать каждый день на дорожке, чтобы оставаться в форме. Красивой фигуры и крепкого здоровья можно добиться другими способами - например, регулярным сном и правильным питанием. Главред расскажет, что съесть на ужин, чтобы не поправиться. Также вы узнаете секрет легких завтраков, не отнимающих много времени.
Что есть на завтрак - четыре универсальных блюда
Любой тренер и диетолог посоветует вам завтракать белком, жирами и сложными углеводами. Проще говоря, вы должны пополнить запас энергии и силы для предстоящего рабочего дня. Не отказывайте себе в продуктах.
Кроме того, идеальным вариантом легкого завтрака остается клетчатка - это овощные салаты и фрукты.
На завтрак можно приготовить следующее:
- Овсянка. Не бойтесь экспериментировать - если вы не любите овсянку как кашу, добавьте в нее сухофрукты, бананы, клубнику, или вместо молока используйте йогурт.
- Вареные яйца. Этот продукт богат на жиры. Яйца можно дополнить сыром или другими молочными продуктами.
- Овощной салат с орехами и творогом. В данном случае вы сразу обогатите организм на белок, клетчатку и жиры.
- Блюда с красной рыбой. Мясо рыбы - как и любой другой белок - легкоусваиваемое. Самый простой вариант - бутерброды с рисовыми хлебцами, маслом и рыбой. Немного затратнее по времени - стейк из красной рыбы.
Еще раз запомните, что от завтрака будет зависеть уровень вашей активности в течение первой половины дня.
ПП ужин - что приготовить на ужин и не чувствовать тяжесть
Не у всех есть возможность поужинать дома (понятно - работа, дела в городе, "выходы в свет" с друзьями или любимыми). Но при любых обстоятельствах вы должны следить за соблюдением вечернего приема пищи.
При этом продукты вы должны подбирать правильно, иначе получите эффект "вздутого живота" на всю ночь и утро. Чтобы не случилось никаких неприятностей со здоровьем, лучше всего посоветоваться с диетологом, что можно кушать перед сном.
Но есть "золотой стандарт", который подходит фактически для любого человека.
Читаем, что приготовить на ужин:
- Свежая рыба. В ход пойдет морская рыба - тунец или хек, их можно найти в любом супермаркете. Избегайте соли.
- Овощи. Их можно употреблять как в сыром виде (огурцы, помидоры, редиска), так и в тушеном и даже в виде салатов.
- Мясо. Лучше всего на ужин приготовить говяжий стейк, чтобы обогатить организм белком. Но, смотрите, не перебощите.
- Молочные продукты. На вечер подойдет обезжиренный несладкий йогурт или йогурт со злаками.
Любое правильное питание включает много белка и сложных углеводов. Но перед составлением режима питания обязательно проконсультируйтесь с диетологом или тренером, чтобы учесть все нюансы вашего состояния здоровья.
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