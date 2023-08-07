Легкий перекус на утро и вечер: что покушать, чтобы не растолстеть

Чувствуете после завтрака и ужина вздутие живота? Главред рассказывает, что можно кушать перед сном. Также вас ждут советы, что есть на завтрак.

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Что приготовить на ужин - читайте на Главред / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Совсем необязательно еженедельно посещать зал или бегать каждый день на дорожке, чтобы оставаться в форме. Красивой фигуры и крепкого здоровья можно добиться другими способами - например, регулярным сном и правильным питанием. Главред расскажет, что съесть на ужин, чтобы не поправиться. Также вы узнаете секрет легких завтраков, не отнимающих много времени.

Что есть на завтрак - четыре универсальных блюда

Любой тренер и диетолог посоветует вам завтракать белком, жирами и сложными углеводами. Проще говоря, вы должны пополнить запас энергии и силы для предстоящего рабочего дня. Не отказывайте себе в продуктах.

Кроме того, идеальным вариантом легкого завтрака остается клетчатка - это овощные салаты и фрукты.

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На завтрак можно приготовить следующее:

Овсянка. Не бойтесь экспериментировать - если вы не любите овсянку как кашу, добавьте в нее сухофрукты, бананы, клубнику, или вместо молока используйте йогурт.

Не бойтесь экспериментировать - если вы не любите овсянку как кашу, добавьте в нее сухофрукты, бананы, клубнику, или вместо молока используйте йогурт. Вареные яйца. Этот продукт богат на жиры. Яйца можно дополнить сыром или другими молочными продуктами.

Этот продукт богат на жиры. Яйца можно дополнить сыром или другими молочными продуктами. Овощной салат с орехами и творогом. В данном случае вы сразу обогатите организм на белок, клетчатку и жиры.

В данном случае вы сразу обогатите организм на белок, клетчатку и жиры. Блюда с красной рыбой. Мясо рыбы - как и любой другой белок - легкоусваиваемое. Самый простой вариант - бутерброды с рисовыми хлебцами, маслом и рыбой. Немного затратнее по времени - стейк из красной рыбы.

Еще раз запомните, что от завтрака будет зависеть уровень вашей активности в течение первой половины дня.

Поинтересуйтесь у диетолога, что лучше есть на завтрак / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

ПП ужин - что приготовить на ужин и не чувствовать тяжесть

Не у всех есть возможность поужинать дома (понятно - работа, дела в городе, "выходы в свет" с друзьями или любимыми). Но при любых обстоятельствах вы должны следить за соблюдением вечернего приема пищи.

При этом продукты вы должны подбирать правильно, иначе получите эффект "вздутого живота" на всю ночь и утро. Чтобы не случилось никаких неприятностей со здоровьем, лучше всего посоветоваться с диетологом, что можно кушать перед сном.

Но есть "золотой стандарт", который подходит фактически для любого человека.

Читаем, что приготовить на ужин:

Свежая рыба. В ход пойдет морская рыба - тунец или хек, их можно найти в любом супермаркете. Избегайте соли.

В ход пойдет морская рыба - тунец или хек, их можно найти в любом супермаркете. Избегайте соли. Овощи. Их можно употреблять как в сыром виде (огурцы, помидоры, редиска), так и в тушеном и даже в виде салатов.

Их можно употреблять как в сыром виде (огурцы, помидоры, редиска), так и в тушеном и даже в виде салатов. Мясо. Лучше всего на ужин приготовить говяжий стейк, чтобы обогатить организм белком. Но, смотрите, не перебощите.

Лучше всего на ужин приготовить говяжий стейк, чтобы обогатить организм белком. Но, смотрите, не перебощите. Молочные продукты. На вечер подойдет обезжиренный несладкий йогурт или йогурт со злаками.

Любое правильное питание включает много белка и сложных углеводов. Но перед составлением режима питания обязательно проконсультируйтесь с диетологом или тренером, чтобы учесть все нюансы вашего состояния здоровья.

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